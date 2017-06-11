В Крыму «ВАЗ» врезался в гараж: два человека погибли, еще двое травмированы

В Красноперекопском районе Крыма автомобиль врезался в гараж, погибли два человека, еще двое получили травмы. Как сообщает пресс-служба российского МЧС по Крыму, инцидент произошел в селе Ишунь вечером 10 июня, спасателям пришлось деблокировать пострадавших из машины.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и допустил столкновение с гаражом. В результате ДТП пострадало 4 человека, 2 из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. Из-за удара произошла деформация кузова автомобиля. Требуется экстренная помощь сотрудников МЧС России для извлечения пострадавших из автотранспорта», – говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия от МЧС России было задействовано 7 человек личного состава и 1 единица техники, отметили в ведомстве.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

В субботу, 10 июня, в акватории набережной Керчи произошло столкновение двух маломерных судов. По словам очевидцев, катер на полном ходу врезался в яхту, в результате два человека погибли, трое госпитализированы