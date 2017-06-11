Российские политики продолжают вытаскивать на свет Божий идею проведения в Крыму «повторного референдума» о статусе полуострова. Среди сторонников этой инициативы – оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» он предложил провести в Крыму «первый нормальный честный референдум». Правда, Навальный и сам понимает, что это голосование «Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности».

Алексей Накопьюк

референдум после массовых зачисток и переселения большей части проукраинских крымчан на материк? Даааа, он будет "честный" и "нормальный"...

Vladimir Kudrevich

Честный референдум в Крыму, после того как оттуда уехало множество людей, не согласных с существующей ситуацией. С таким же успехом можно предложить провести честный реферерендум в Выборге, после того как там не осталось ни одного финна.

Vladimir Dvorak

Крым – это Украина.

Референдум может быть честным, только если его зачем-то решит проводить Украина.Точка.

Александр Животенко

Если он признает, что "референдум 2014" - фальшивка, то автоматически признает нарушение международного права в отношении анексии Крыма росией. Именно росией, а не ввп, как ее руководителем. И тогда никакие последующие референдумы также не имеют никакой – ни юридической, ни моральной – силы.

Юрий Безбородов

О каком референдуме может идти речь в случае с аннексией? Леша заигрывает с толпой и с понятиями. Россия безнадежна

Алекс Смарт

Аннексия как повод для честного референдума? Отличный прецедент, я считаю.

Олександр Старіш

Самое печальное для навального и его поклонников, что ни он, ни они не знают даже российского законодательства: в российском законодательстве нет закона о местном референдуме. Также, как и в украинском, то есть по какому закону проводили так называемый референдум марта 2014 года – вопрос риторический. Соответственно, Навальный строит свою избирательную кампанию либо на откровенном невежестве, либо на откровенной лжи.

Дмитрий Волох

Папа ворует, а он легализует. По крайней мере пытается.

Ленур Ислямов

Даже в самой Москве уже нет честных выборов, давно, не только референдумов.

Навальный – тот же Путин, только помоложе, такой же крымнашист, если не похлеще.

Провести "новый референдум" – эта идея была в стратегии захвата украинского Крыма изначально, у кремлевских адептов. Она была в инструкциях по захвату Крыма, несомненно.

Поймите уже крымнашисты и иже с ними, сегодня даже сделки по переносу ларька, торгующего сигаретами, с места на место в оккупированном Крыму незаконны .

Крым придется возвращать Украине, России – платить контрибуцию, причем большую и долго, а народам России вымаливать прощение у украинских народов веками, за молчаливое одобрение политики Кремля.

Владимир Гриценко

Кто то удивлен? Не думаю. Российские либералы, такие либералы.

Tony Antoine

Старый трюк... вот это: "Там же люди".

А уж "Украл не он"... Он, как и я, как и Вы – гражданин этой страны, и несет ответственность за все, что было сделано от имени этой страны, а значит, и от его, от моего и от Вашего, имени. И если у него, у меня, у Вас не хватило мужества встать на пути вора, одернуть его, то вернуть украденное без всяких условий, трюков и уловок – наша обязанность, долг условно порядочных людей. Это, если хотите, тест для нас с Вами, по результатам которого, люди обворованные от нашего с Вами имени, будут решать, можно иметь с нами дело или нет.

Не нужно искать лазейки в этом "вопросе"... – их здесь нет.

Sheva Georgiy

Отменить постановление ГД России о присоединении Крыма и все указы, связанные с этим постановлением. И все.. Какие могут быть еще варианты?

Саша Раммштайн

Ctrl+Z. Просто Ctrl+Z.

Нашлись и те, кто отнесся к заявлениям Навального, как минимум, с пониманием.

Елена Романец

...стоит признать, что вряд ли от Навального можно было бы ждать другого высказывания. Если сейчас он скажет, что Крым – это Украина, он, во-первых, потеряет большую часть электората (выкрученные пропагандой мозги восстанавливаются слишком медленно, даже если пропаганду остановить – а ее ведь только усиливают, и остановить ее сможет только тот, кто скинет путина), во-вторых, Навальный может надолго и в тюрьму загреметь, за призывы к нарушению целостности страны. Мне кажется, даже если он в душе горячий сторонник возвращения Крыма Украине (а так думает любой здравомыслящий человек), вот это высказывание про "честный референдум" – максимум, что он пока может себе позволить.

Эл Фокусов

Сказать про Крым сейчас было бы политическим самоубийством

Вадим Домбровский

Он понимает, что, сказав о том, что Крым оккупирован, он оттолкнет от себя значительную часть электората. Только бизнес – и ничего личного.

Пелагейченко Юрий

Навальный прав: другой возможности нет. У любого реального российского политика нет возможности отдать Крым немедленно.

Лена Гурова

Не имеют они никаких иллюзий на счет Крыма. Единственное, что тормозит от громких заявлений по Крыму – это угроза уголовного преследования и слабое понимание населением того, что Крым – это удавка на шее населения России. При смене власти перед Навальным откроются реальные возможности решить вопрос, а сейчас теоретические рассуждения показывают только беспомощность перед российским судом и все еще бестолковым российским обывателем.

Антон Чадский

...Все правильно отвечает Навальный. Как разумный политик. Плавно съезжая с прямого ответа и отвечая максимально завуалированно. Ходить в России в футболке с тризубом и на вопрос "Чей Крым?" отвечать, вытянувшись по стойке смирно, может только маргиналооппозиция...

Либо на междусобойчике, за рюмкой водки – тогда позволительно откровенничать, чей Крым. А самый перспективный и сильный оппозиционный политик России не может опускаться до однозначного декларирования своих позиций по столь тонким вопросам. Именно опускаться, потому что фраза "Чей Крэм?" в 2017 году уже откровенно раздражает. Ему еще удерживать разношерстную аудиторию требуется, в которой много и ватанов…

Дмитрий Шкурко

Украинцев захлестывают эмоции (и это можно понять, меня самого захлестывают). Это мешает, на мой взгляд, мыслить стратегически. Упования на развал России, по-моему, наивны. Навальный для Украины сейчас полезен хотя бы тем, что отвлекает на себя кучу кремлевских ресурсов. И да, любой президент России не может взять и отдать Крым, потому что это утопия, которая с законами России не сочетается. А вот если б он вывел ихтамнетов с Донбасса, было бы очень хорошо. Это сделать легко. Добьется для Москвы отмены санкций, по крайней мере частично. В Украине закончится война, в Москве будут ресурсы для проведения реформ и нормализуются (частично) отношения с западом. Требовать от Навального стать Новодворской можно, но толку в этом никакого ни для кого.

Сергей Стретович

а не надо усложнять: высказывание Навального про будущий референдум – это лишь риторический прием. Навальный прекрасно знает, что подавляющая часть населения россии воспринимает крым как законную добычу, и если он пойдет поперек этого мнения, то не видать ему президентства (да и простого политического будущего) как своих ушей .

с другой же стороны он понимает, что вопрос имеет место быть и тупо проигнорировать его нельзя. Поэтому в качестве ответа и выбрана такая вот "заглушка", дабы угодить общественному мнению в россии и при этом не скатиться в откровенное [дерьмо].

я украинец, живу в Киеве, крым конечно считаю украинским, но навального я с логической точки зрения понимаю, хоть мне и неприятно это предложение о новом референдуме.

если бы он сказал, что вернет крым, то это настроило бы против него девять десятых населения россии из самых разных кругов – от олигархов и силовиков до сельской бедноты и бомжей.

Илья Пономарев

У него план – прийти к власти, а там видно будет. Разговоры сейчас не имеют отношения к тому, что он будет делать в реальности, это в нем и смущает больше всего

Сергей Арсентьев

...Навальный верно сказал, что Крым – не бутерброд, и туда-сюда его передавать невозможно. Но все же не соглашусь с ним в том, что есть какой-то смысл проводить там еще один референдум (см. его интервью Собчак на Дожде), пусть даже по всем правилам и канонам. Ибо это требует соблюдения совершенно невыполнимых условий, одно из которых – полный допуск Киева, наравне с Москвой, к агитации в свою пользу. Понятно, что это невозможно в принципе, а значит и никакого равноправия сторон в агитации достичь будет нельзя. Как следствие, легитимность референдума останется такой же, как у предыдущего.

Честно, не вижу никакого способа провернуть этот фарш обратно. Как ни крути, но в Крыму миллионы людей с разными мнениями, и очередная "передача бутерброда" может закончиться уже гражданской войной на полуострове. Путин, конечно, подложил России проблему на многие десятилетия. Сам помрет уже, а его геморрой будет жить.

Вот уже три года прошло, но нигде, и ни в какой среде не прозвучало ни единого реалистичного механизма возврата Крыма Украине. Просто потому что такого механизма не существует в принципе. К сожалению.

Лично я единственный выход из ситуации вижу в выплате Украине компенсации (репарации) за Крым (деньгами, газом, нефтью, чем угодно). Причем цена должна быть назначена Киевом. Пара сотен миллиардов долларов за Крым могли бы стать вполне справедливой ценой. Ну а сильно больше Россия и не потянет, поэтому Киев больше и требовать не станет.

Конечно, самой Украине по этому вопросу необходимо будет провести референдум (после того, как соответствующее предложение поступит от России) о том, готовы ли украинцы в принципе согласиться с получением репарации за Крым и последующей нормализацией отношений с Россией, открытием границ и т.д. и т.п. Думаю, что шансы на положительный исход такого референдума могут быть достаточно велики. Ведь Путина к тому времени уже с нами не будет, обиды и злость поутихнут, но новому поколению политиков придется искать пути выхода из ситуации.

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Некоторые комментаторы не против проведения «повторного референдума».

Рустем Терлекчи

Я, кстати, и насчет этого сценария не против

Только (!) при обязательном условии: вписать в конституцию России, что любой субъект РФ имеет право проводить референдум на отделение.

Либо признать что до этого было юридически не чисто и задним ходом вернуться в юридическую плоскость (международную),

Либо тогда чтобы все юридически чисто в рамках юридической плоскости РФ – если одному субъекту так можно, то значит должны все субъекты иметь такое право

Євген Слинчук

давайте сначала переселим туда украинцев и татар лет на десять, поменяем им телеящик на бошке, раздадим украинское гражданство, и тогда, если Навальный захочет провести референдум ,мы будем кричать, что он ущемляет наши права и позовем наших зеленых человечков

Istoryk

Навальный предлагает провести референдум в Крыму: "Хотите ли Вы жить в России?".

Провести под расписку.

Кто ответит "ДА" – немедленно высылать

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