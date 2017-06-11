Аксенов на медиафоруме в Крыму рассказал о «нищете и разрухе» в Киеве

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов на открытии медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» 11 июня, заявил, что на материковой части Украины наблюдаются «нищета и разруха».

«Наблюдая за событиями в Украине (на материковой части страны – КР), мы ясно видим, от чего мы ушли. Это кровавый нацистский режим, гражданская война, государственный террор, нищета и разруха… Неизбежным следствием этой безумной политики стала деградация экономической, политической и общественной жизни, интеллектуальное и нравственное одичание русофобов... Это отражается и в истерических заявлениях официального Киева, ошалевшего от крови и безнаказанности, и в его неадекватных действиях. Таким образом власть надеется поддерживать в стране необходимый для своего выживания градус русофобии», – говорится в заявлении Аксенова, опубликованного его пресс-службой.

В Крыму 11 июня сообщают об открытии медиафорума «Открытый Крым: своими глазами», в котором, как утверждают подконтрольные Кремлю власти полуострова, принимают участие иностранные журналисты.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее обнародовали обращение, в котором ведомство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».