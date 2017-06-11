Аксенов отрицает введение платы за вход в Ливадийский и Воронцовский парки

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о том, что вход на территорию Ливадийского и Воронцовского парков станет платным. Аксенов 11 июня назвал эти сообщения «дезинформацией».

«Территория парков огораживалась исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине, а также с целью сохранения чистоты и порядка на территории парков. Доступ во все без исключения парки является бесплатным. Данный вопрос оговорен с министерством культуры республики Крым. Гарантирую, что по-другому не будет. Обращения граждан в связи с этой темой находятся на контроле», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Накануне жители южнобережного города Алупка опубликовали видеозапись обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть городу органы местного самоуправления, которые действовали там до 2014 года. Кроме того, участники видео просят у Путина помощи в освобождении входа в Воронцовский парк, который администрация Воронцовского парка ограждает забором, намереваясь ввести плату за вход в него.

В Ялте собираются ограничить проход в парки крупнейших дворцов: Ливадийского, Массандровского и Воронцовского. Парки хотят оградить забором и ввести плату за вход. Как сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, решение о введении платного входа в парк было принято на конференции в апреле 2017 года.