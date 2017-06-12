«Потерялся» муж, но «нашлась» квартира в Донецке. На прошлой неделе депутат Госдумы России, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская чуть ли не ежедневно напоминала о себе: то скандал с декларацией, то путаница в личной жизни. Журналисты Донбасс.Реалии съездили на родину Поклонской в оккупированную Луганскую область и нашли ее квартиру в оккупированном Донецке.

«Слава Богу, все хорошо, отлично», ‒ так о своем втором замужестве Наталья Поклонская рассказывала в марте 2014 года. Все бы ничего, но судя по ее декларации о доходах за 2016 год, семейной идиллии нет. В документе ‒ ни строчки о законном муже: ни о его доходах, ни о его машинах. Вот здесь и разразился скандал. Экс-«прокурор» Крыма известна своей приверженностью православным канонам. А значит, не может жить с мужчиной не в браке.

«Так получилось, вот такое недоразумение. У меня действительно нет мужа. Кому какое дело?» ‒ говорит Поклонская.

Оказалось, муж у Поклонской есть, и они якобы венчались на Урале в одном из монастырей в 2014 году. Но специально не зарегистрировали брак в ЗАГСе, чтобы не декларировать его собственность.

«Факт венчания я не должна ни опровергать, ни подтверждать. Все, что касается вопросов веры, ‒ это мои личные вопросы», ‒ настаивает Поклонская.

Кому принадлежит квартира в Донецке?

Кроме того, ее и обвиняют в сокрытии сведений в декларации. В российском филиале компании Transparency International заявили, что нашли незадекларированную квартиру «единоросса» Поклонской на Донбассе и требуют официальной проверки этой информации. По иронии судьбы, Поклонская является председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Госдумы.

В общедоступном реестре недвижимости она записана на девичью фамилию Поклонской ‒ Дубровская.

«Слишком много совпадений, чтобы не принимать во внимание, что Поклонская и Дубровская ‒ это одно лицо. А дальше, соответственно, квартира, которая принадлежит Дубровской, тем самым, если мы предполагаем, что Поклонская и Дубровская ‒ это одно лицо, то, соответственно, эта квартира принадлежит Поклонской», ‒ резюмирует пресс-секретарь российского отделения Transparency International Артем Ефимов.

Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» нашли эту квартиру в оккупированном Донецке на улице Римского-Корсакова.

Типичный дом. Квартира небольшая ‒ около 30 квадратных метров. Окна открыты, на подоконниках – живые цветы. Кто здесь живет? Соседи отмалчиваются.

С чего и где начинается история Поклонской?

Журналисты Донбасс.Реалии отправились на родину Натальи Поклонской. И если юность экс-«прокурора» Крыма прошла на полуострове, то детство ‒ в ныне неподконтрольном Украине поселке Алексеевка Луганской области. В школе, в которой училась Поклонская, – теперь музей имени украинского писателя Бориса Гринченко и российский флаг.

Односельчане почти не помнят ее. Только соседка Надежда.

«Семья как семья была. Простая такая, небогатая. Отец работал на шахте, мать ‒ на радиоузле. Две девочки у них было: Елена и Наташа. Лена ‒ старшая, а Наташа ‒ младшая. Здесь качели стояли ‒ дети катались. Маленькие были. Наташа была маленькая, худенькая очень», ‒ вспоминает женщина.

С тех пор дом продавали дважды. Нынешние владельцы о семье Поклонской ничего не знают. Надежда верит, что Наташа о земляках не забыла.

​«Наташа, ты уже таких высот достигла! Ты меня знаешь, я ‒ соседка бабушка Надя. Мы жили хорошо, дружили. Теперь я осталась совсем одна, мне уже 88 лет. Хотя бы немного помогла деньгами ‒ хоть пару долларов дала!» ‒ обратилась к Полонской старушка.

В прошлом году Наталья Поклонская поздравила земляков с днем города Луганска: «Моим землякам всем передаю привет!». Пообещала, что обязательно навестит. Но так и не приехала. До сих пор.