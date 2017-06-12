Итальянский журнал La Stampa приводит выдержки из скорбного письма папы Римского об архиепископe Украинской греко-католической церкви Любомире Гузаре. Датское издание Berlingske публикует интервью с лидером крымскотатарского народа, украинским депутатом и уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, состоявшийся в Копенгагене. Нидерландская газета NRC Handelsblad затрагивает вопрос введения «безвиза» для граждан Украины.

Итальянский журнал La Stampa печатает материал «Письмо папы Римского о кардинале Гузаре: «Он защитит свой народ, поддающийся насилию». Туринское издание приводит выдержки из письма Римского первосвященника, которое папа Франциск отправил главе УГКЦ, украинскому архиепископу Шевчуку, выражая свою скорбь по поводу смерти кардинала Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

Гузар был отцом и руководителем. Украинцем, который пламенно относился к своему происхождению

«Гузар был отцом и руководителем. Украинцем, который пламенно относился к своему происхождению. Он участвовал в жизни Украины как человек, который очень много знает. Гузар был настоящим пастырем, полным надежды и открытым будущему», ‒ написал в своем письме папа Римский Франциск.

Итальянская газета продолжает, что папа Римский хорошо помнит величественную фигуру Гузара. Именно об этом римский понтифик вспоминал в своем письме преемнику кардинала Гузара ‒ архиепископу Святославу Шевчуку.

«Я был рад познакомиться с Гузаром и быть в его благородной компании ‒ все это отражало то, каким человеком он был ‒ одной из самых моральных и уважаемых личностей Украины», ‒ отметил папа Римский Франциск.

Он был одной из самых моральных и уважаемых личностей Украины

Туринское издание добавляет, что слова римского первосвященника являются уважением и утешением для тех, кто видел в Гузаре отца и духовного лидера, который сплотил вокруг себя греко-католиков на фоне «катакомбного» существования на протяжении десятилетий в условиях преследований и лишений.

«С возрастом его появления на людях изменились, одновременно став еще более интенсивными и насыщенными. Его мудрость была всеобъемлющей, он говорил людям просто и понятно, однако его слова имели большую глубину», ‒ пишет о Гузаре папа Франциск.

Поэтому, заключает La Stampa, Украина глубоко благодарна своему пастырю за его уникальное религиозное и общественное присутствие в истории. Украинцы, как пишет газета, и в дальнейшем будут защищены молитвами Гузара, которые имели целью защитить всех тех в Украине, кто страдал от проблем, а также от насилия и отсутствия уверенности в себе. Папа Римский Франциск завершает свое письмо пожеланием ‒ «Чувствуйте и в дальнейшем его улыбку и его заботу».

«Письмо папы Римского о кардинале Гузаре: «Он защитит свой народ, поддающийся насилию»

Журнал Дании Berlingske печатает статью «Напишите о фашистском оккупационном режиме в Крыму». Речь идет об интервью с крымскотатарским лидером Мустафой Джемилевым, который посетил Копенгаген для презентации книги, написанной о нем датским журналистом Отой Тифенбеком. Газета пишет, что Джемилев отвергает любой компромисс с Россией по Крыму. Он хочет видеть введение даже более суровых санкций в отношении Москвы. Издание напоминает, что после оккупации Россией украинского Крыма Россия запретила Джемилеву въезд на полуостров, сейчас он живет в Киеве. Джемилев также отвергает идею «общего» существования Крыма под юрисдикцией как Украины, так и России, что в свое время предложил Збигнев Бжезинский.

Россия должна покинуть Крым. Путин должен понимать, что он в тупике

«Россия должна покинуть Крым. Мы не можем идти на компромисс в этом вопросе. Путин должен понимать, что он находится в тупике. И он это понимает», ‒ заявил Мустафа Джемилев.

Berlingske пишет, что Россия нарушила международные законы, начав войну, которая стоила Украине более чем 10 тысяч жизней и огромных финансовых убытков, добавляя, что кто-то должен понести за это ответственность. Газета продолжает, что после оккупации Крыма кремлевское руководство пыталось найти подход к лидерам крымскотатарского народа, даже пригласив Джемилева в Москву. У него был телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который уверял Джемилева в том, что российскому руководству необходима поддержка местного населения в Крыму, приводя пример прокремлевского руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Однако главы крымских татар повернулись спиной к Путину. Лишь 5 из 43 членов Меджлиса крымскотатарского народа стали коллаборационистами, сотрудничая с Москвой.

Датское издание отмечает, что Мустафа Джемилев указывает, что экономическое давление на Москву ‒ единственный способ влияния на Россию. Джемилев также является последовательным сторонником блокады полуострова, введенной Украиной.

Стоит усиливать санкции, чтобы увеличить цену, которую Россия платит за оккупацию Крыма

«Крым зависел от поставок буквально всего из Украины ‒ воды, электричества, просто чего-либо. И сейчас эти поставки прекратились. Поэтому Россия должна тратить до 5 миллиардов долларов ежегодно, чтобы поддерживать свою оккупацию полуострова. Поэтому стоит и в дальнейшем усиливать санкции, чтобы увеличить цену, которую Россия платит за оккупацию Крыма», ‒ говорит Мустафа Джемилев.

Под конец разговора с корреспондентом датского журнала Мустафа Джемилев говорит, что ситуация с преследованием российскими оккупантами крымских татар все ухудшается. Люди живут в постоянном страхе репрессий и под постоянным наблюдением российских служб безопасности. Джемилев обращается к датскому журналисту с просьбой рассказать людям на Западе об оккупационном режиме в Крыму.

«Напишите о фашистском оккупационном режиме в Крыму»

Периодическое издание Нидерландов NRC Handelsblad публикует статью «Украинцам, наконец-то, разрешили ездить в Европу, но хотят ли они туда?». Издание напоминает, что с 11 июня украинцы могут путешествовать в Европу без виз, и задает вопрос, много ли украинцев этим воспользуются, как того опасаются евроскептики? Газета пишет, что с 11 июня любой украинец, у которого есть биометрический паспорт, может путешествовать по странам ЕС без виз в течение 90 суток.

Нидерландское издание добавляет, цитируя высказывания президента Украины Петра Порошенко, что этот день обозначит окончательное отключение Украины от России.

Этот день обозначит окончательное отключение Украины от России

Нидерландская газета, впрочем, отмечает, что ультраправые группировки в европейских странах испытывают значительно меньше эйфории по этому поводу. Выдвигаются аргументы, даже в условиях, когда украинцам ни в коем случае не разрешено трудоустраиваться в Европе, критики решения о предоставлении «безвиза» украинцам опасаются наплыва украинских художников, сантехников и потенциальных невест в страны ЕС. Популярное нидерландское издание правого толка De DageИijkse Standaard предостерегало: «Считайте, украинцы идут». Но что, собственно, думают о «безвизе» сами украинцы? Издание спрашивает, неужели украинцы побегут вовсю нелегально трудоустраиваться в Европе, или же будут просто мирно планировать свои отпуска? На этот вопрос дает ответ украинец по имени Роман Пуцько, который учился в Нидерландах и работает сейчас в нидерландский компании Difco.

«Массового бегства из Украины не будет. Те, кто хотел уехать, уже это сделали. Хотя украинцы иногда даже не осознают, что жизнь на Западе имеет свои жесткие правила. Например, налоги являются чрезвычайно высокими», ‒ говорит Роман Пуцько.

«Безвиз» станет важным шагом в разоружении Крыма и Донбасса

NRC Handelsblad пишет, что «безвиз» касается всех украинцев, включая жителей оккупированного Россией Крыма. По словам президента Порошенко, «безвиз» станет важным шагом в разоружении Крыма и Донбасса. Однако, как добавляет издание, не все украинцы согласны с распространением действия «безвиза» не тех, кто живет в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Активисты в Херсоне выставили у линии разграничения Украины и Крыма транспарант: «Предатели и коллаборационисты, почему вы сюда едете? Вы, возможно, хотите себе украинский паспорт, чтобы ездить в Европу?»

«Украинцам наконец-то разрешили ездить в Европу, но хотят ли они туда?»

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