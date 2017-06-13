11 июня вступил в силу закон о «безвизе» с Европейским союзом. Украинцам, которые уже успели оформить биометрический паспорт, действительно не придется стоять в очередях в визовых центрах. А вот обладателям заграничного паспорта старого образца визы потребуются. Получить биометрический паспорт может любой гражданин Украины, а временно перемещенные лица к стандартному списку документов должны добавить справку переселенца. Радио «Донбасс.Реалии» рассказывают детальнее о том, как получить паспорт, если вы – переселенец.

Шаг 1. Выбираем отделение

Оформить биометрический паспорт можно в любом отделении, независимо от места проживания

Оформить биометрический паспорт граждане Украины могут либо в отделении Государственной миграционный службы, либо в местном Центре предоставления административных услуг. Правда, пока не во всех таких центрах выдают биометрические паспорта. Такие есть в Киеве, Виннице, Белой Церкви, Луцке, Кременчуге, Мариуполе, Львове, Одессе и Харькове. Со списком всех подразделений можно ознакомиться на сайте Государственной миграционной службы. Что важно – оформить биометрический паспорт можно в любом отделении, независимо от места проживания.

Шаг 2. Запись на прием

На специальном сайте можно зарегистрироваться в электронной очереди

Долой часовые очереди и недовольную публику! Чтобы получить биометрический паспорт, не обязательно с 6 часов утра стоять под дверями Центра административных услуг, можно всего лишь зайти на специальный сайт. Здесь можно зарегистрироваться в электронной очереди на любое время, которое будет вам удобно. Но есть ограничение – не больше, чем за 2 недели.

Также записаться в электронной очереди можно и в отделении миграционной службы через терминал. Если вы не доверяете интернету и электронным очередям, то можно воспользоваться старым и проверенным способом – прийти в отделение и встать в текущую очередь. Свободные места появляются в течение дня. Их количество и свою очередь можно посмотреть на мониторе, который установлен в холле.

Шаг 3. Пакет документов

Вам понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код (с 18 лет), квитанция об уплате административного сбора и загранпаспорта, которые были выданы ранее

Вам понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код (с 18 лет), квитанция об уплате административного сбора и загранпаспорта, которые были выданы ранее. Заявление-анкету заполните на месте.

Если оформляется биометрический паспорт для несовершеннолетних, то вместо паспорта, если его еще нет, понадобится свидетельство о рождении. Если ребенку меньше 12 лет, то нужны две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра и одна фотография размером 10х15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования. Ребенок до 12 лет может не приезжать на оформление загранпаспорта.

Если несовершеннолетний проживает с одним из родителей, то к пакету документов надо добавить свидетельство о смерти второго из родителей или решение суда о лишении родительских прав, о признании родителя недееспособным или безвестно отсутствующим. Кроме того, справку о регистрации места проживания ребенка вместе с одним из родителей и оригинал выписки о рождении с указанием сведений об отце.

Могут попросить предоставить справку переселенца, но любые другие документы, подтверждающие вашу личность, или тем более справку из Луганской или Донецкой областей предъявлять не нужно

Если же биометрический паспорт оформляют на человека, который не может по медицинским показания самостоятельно передвигаться, то нужна справка из медицинского учреждения и фотографии, как в случае с ребенком до 12 лет.

Временно перемещенных лиц также могут попросить предоставить справку переселенца, но любые другие документы, подтверждающие вашу личность, или тем более справку из Луганской или Донецкой областей, если вы находитесь в других регионах, предъявлять не нужно.

Шаг 4. Оформление биометрического паспорта

Уже в отделении вы оформляете заявление-анкету, проходите процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук, фотографируетесь, и вам оцифруют подпись.

Детям до 12 лет пальцы не сканируют, а после этого возраста – только с разрешения опекунов

Сканирование отпечатков делают не всем. Детям до 12 лет пальцы не сканируют, а после этого возраста – только с разрешения опекунов.

Важно! При оформлении заявления-анкеты обратите внимание на правильность написания транслитерацией своей фамилии и имени. Если все оформлено правильно, тогда можете подписывать анкету.

Шаг 5. Оплачиваем услугу

Биометрический загранпаспорт при изготовлении до 20 рабочих дней будет стоить 557 гривен, а до 7 рабочих дней – 810 гривен

По информации на сайте Государственной миграционной службы, биометрический загранпаспорт при изготовлении до 20 рабочих дней будет стоить 557 гривен, а до 7 рабочих дней – 810 гривен. Если вам необходимо выехать за границу из-за смерти родственника или для лечения, то биометрический паспорт могут оформить и за 3 рабочих дня. Тогда нужно предоставить документ, который подтвердит необходимость срочного выезда, и заплатить 810 гривен. С более полной ценовой политикой можно ознакомиться по ссылке.

Оплатить административный сбор можно как в терминалах центра админуслуг и миграционной службы, так и в банковском отделении.

Шаг 6. Ждем биометрический паспорт

Готовый биометрический паспорт можно будет забрать в том же отделении, где вы его оформляли, предъявив свой внутренний паспорт

Готовый биометрический паспорт можно будет забрать в том же отделении, где вы его оформляли, предъявив свой внутренний паспорт. Готовность можно проверить на сайте Государственной миграционной службы.

Биометрический паспорт можно оформить и в государственном предприятии «Документ». Документы подаются те же, а вот цена разнится. За 20 рабочих дней вы заплатите 957 гривен, а за 7 дней – 1210 гривен. О готовности биометрического паспорта вам сообщат с помощью СМС.