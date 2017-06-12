12 июня примерно в двухстах городах России проходили согласованные и несогласованные акции против коррупции. Выйти на них – после успеха митингов 26 марта – призвал Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией и оппозиционный политик, претендующий на выдвижение на пост президента России на выборах 2018 года. Фотографии с этих акций и митингов можно посмотреть тут, подсчет задержанных ведется здесь (их свыше тысячи).

Посмотрим, как эти акции освещались в российских федеральных и региональных государственных СМИ.

"В День России более 8 тыс. человек, представители всех национальностей, проживающих в Кабардино-Балкарии, приняли участие в параде дружбы народов в Нальчике", – сообщают "Известия".

Ситуацию в Москве газета тоже не обошла вниманием: "Выдающийся юный музыкант Дмитрий Захаров с Сахалина, который стал лауреатом олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, также получил паспорт из рук Владимира Путина".

"Год за годом наряду с развитием демократических институтов, повышением уровня открытости общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества", – приводит "Российская газета" слова из праздничной речи Путина к Дню России.

Материал об антикоррупционных акциях появился на сайте позже. Он называется "Российская оппозиция не смогла испортить гражданам праздник" и начинается таким пассажем: "Несмотря на планы Алексея Навального устроить многотысячный митинг в Москве, на проспекте Академика Сахарова в Москве, где и было изначально согласовано с властями Москвы проведение оппозиционной акции, собралось не более 1800 человек".

Решение Алексея Навального перенести протестную акцию с проспекта Сахарова на Тверскую область описано в заметке так: "В то время, как к полудню в центре столицы более 100 тысяч москвичей собрались отпраздновать День России, группа сторонников Навального попыталась устроить беспорядки на Пушкинской площади".

"Вести" тоже сделали репортаж, посвященный митингу на Сахарова, от проведения которого организаторы отказались накануне. В видеосюжете адвокат Виолетта Волкова рассказывает что-то о "прокаженных" немногочисленных слушателях. Аудиоаппаратура, арендовать которую не получалось у сотрудников ФБК, в понедельник появилась на Сахарова как по мановению волшебной палочки.

Российский поисковик "Яндекс", новостной агрегатор которого должен, по идее, показывать в топе самые горячие новости, новостным поводом считает даже не задержание Навального в подъезде собственного дома, а разъяснения, которые дала по этому поводу полиция.

Региональная пресса всегда откровеннее федеральной. В заглавной заметке, посвященной Дню России сообщается: "Исторический фестиваль "Герои четырех эпох", который был запланирован на Марсовом поле, должен был проходить с утра до вечера. Однако мероприятие по инициативе организаторов было завершено раньше времени: "Есть обстоятельства, которые вынуждают нас принять решение завершить праздник прямо сейчас", – заявил Алексей Лапардин, председатель ММОВПО "Красная Звезда".

Что это были за обстоятельства, можно почитать на "Фонтанке".

Но лучше всех выступило государственное информационное агентство ТАСС. В онлайн-трансляции, посвященной Дню России, агентство рассказывает: "Похлебкой из лосятины с корешками и грибами угощают гостей фестиваля "Времена и эпохи" на Тверской улице в центре Москвы. В качестве закуски предлагается пожевать соленую сыромятную шкурку и выпить воды из настоящей деревянной кадки".

День России празднуют и за ее пределами: "Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России дефиле музыкантов, показательными выступлениями морпехов, турнирами по теннису и шахматам".

А на Поклонной горе в рамках флешмоба развернули самый большой российский флаг.

Флагом, впрочем, махали и участники протестной акции. Все-таки День России.