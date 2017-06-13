Ограничить въезд российских граждан в Украину – вплоть до введения визового режима – предлагают министр иностранных дел Павел Климкин, руководство СНБО и часть народных депутатов. И чиновники, и эксперты утверждают: усиление контроля на границе уменьшит риск дестабилизации ситуации в Украине и вероятность диверсий. Кремль, со своей стороны, пугает ответным визовым режимом – для украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает инициативу разрешить въезд в Украину гражданам России только при условии «предварительного информирования» о намерении пересечь российско-украинскую границу. Об этом он заявил в эфире «1+1».

Однако, по словам Климкина, такое изменение правил не обязательно должно означать визовый режим с Россией.

«Визы отживают, уходят. Мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим (зарубежными) паспортам. Второй момент, который является для меня важным: например, вы ездите во многие страны. И вы заходите в интернет и сообщаете: я через пять дней еду (в определенную страну). Вот так, на самом деле, и российские граждане должны ехать в Украину! Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд», ‒ считает министр.

Чиновник добавил, что на разработку такой системы необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее нужно протестировать.

Кроме того, Павел Климкин отметил, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, однако возникает вопрос относительно жителей аннексированного Крыма, которых нынешние власти могут заставить «делать визу в собственной стране». Кроме того, россияне могут давить визовым режимом на крымчан для смены гражданства.

Наша цель ‒ закрыть границу, но так, чтобы это не повредило украинцам

«Наша цель должна быть простой ‒ закрыть границу, но так, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была реально закрыта, и чтобы это не повредило украинцам», ‒ подытожил свое мнение глава украинского МИД.

Возможное введение новых правил въезда в Украину для граждан России необходимо для недопущения дестабилизации в государстве, уверен народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Главное, чтобы мы заранее понимали, кто хочет к нам приехать, чтобы следующим визитером не был очередной киллер, который пытается или убить Амину Окуеву, или совершить покушение на меня или еще кого-то», ‒ сказал Геращенко журналистам, вспомнив последние покушения.

Позже в беседе с Радіо Свобода Антон Геращенко уточнил, что, по его мнению, инициатором изменения правил въезда российских граждан в Украину может стать и парламент, однако его решение в этом случае будет рекомендательным. Геращенко выразил уверенность, что в Верховной Раде наберется достаточное количество голосов для ограничения въезда россиян в Украину.

«Пока что будет принято решение Верховной Рады, которое будет иметь рекомендательный характер. Это уже сейчас надо делать. Затем Министерство иностранных дел примет это решение парламента во внимание и будет разрабатывать комплекс мероприятий», ‒ озвучил депутат свое видение ситуации.

Впрочем, часть депутатов Верховной Рады сомневаются в эффективности такого шага, причем сомнения высказывают не только оппозиционные, но и провластные парламентарии.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко усомнилась в том, что визовый режим ограничит поток российских агентов или диверсантов в Украину.

«Российская агентура может попасть в Украину и с белорусской стороны, в случае необходимости, ‒ констатирует депутат. ‒ Поэтому я бы не сказала, что визовый режим с Россией реально будет эффективным шагом для того, чтобы «не пускать», и это является тем инструментом, который поможет избежать пересечения границы российской агентурой. Они могут заехать с разных сторон, с разными паспортами», ‒ признает руководительница комитета Верховной Рады по иностранным делам.

По мнению Анны Гопко, нужно наладить более эффективное сотрудничество украинской разведки с разведками других государств, имеющих базы российских агентов и диверсантов.

На днях спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил о внесенном в парламент законопроекте о визовом режиме с Россией, соавтором которого он является. Он уточнил, что сейчас идут консультации по этому документу, и его надо выносить на голосование «в случае наличия в сессионном зале голосов в поддержку этого вопроса».

Как могут измениться правила пересечения российско-украинской границы? Антон Геращенко анонсировал, что обсудит различные варианты этого решения с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

По его мнению, инициатива министра по созданию системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину ‒ «это будет как визовый режим», поскольку россияне обязаны будут предупреждать о намерении приехать в Украину. Если же Украина введет полноценный визовый режим, то главным риском является то, что Россия введет визовый режим в ответ и не будет выдавать достаточного количества виз для украинских граждан, которые ездят в Россию. «Будут неудобства, очереди и так далее», ‒ прогнозирует депутат.

Ограничение въезда россиян нужно, но надо учесть риски ‒ эксперт

С тем, что такие риски надо учитывать, соглашается и содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Он добавляет: усиление контроля за движением через российско-украинскую границу несет позитив в стратегическом смысле.

Реакции России не надо бояться. Ее следует учесть в общей калькуляции рисков

«Если отбросить побочные эффекты (речь идет о поездках работников и мирных путешествующих в Украину) ‒ это будет позитив. Но эти побочные последствия надо учитывать. Между вариантами с визами и регистрацией поездки ‒ склоняюсь ко второму. Речь идет о сообщении времени въезда и пункта пересечения границы. Это дало бы возможность пограничникам на момент прибытия нежелательного посетителя уже иметь решение по нему», ‒ проясняет эксперт.

Усилить контроль для уменьшения потока нежелательных лиц на территорию Украины однозначно нужно, отмечает эксперт. Но он предлагает выбрать форму такого ограничения, учитывая возможную реакцию России в ответ. «Этой реакции не надо бояться. Ее следует учесть в общей калькуляции рисков», ‒ заключает Мельник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что если Киев введет визовый режим, Москва ответит аналогично: также введет визовый режим для граждан Украины. Он напомнил при этом, что в России проживают 2-3 миллиона украинских мигрантов.

Президент России Владимир Путин готов симметрично отреагировать, если Украина введет визы для россиян, но каким будет ответ, решит сам глава государства, заявил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы достаточно последовательно говорим о том, что подобные действия (намерение Украины ввести визы для россиян) получат реакцию, основанную на принципе взаимности, ‒ сказал представитель Кремля. ‒ Безусловно, ответная реакция (России на решение Украины ‒ ред.), конечно же, будет. Какая именно и в каком объеме ‒ это другой вопрос, это уже регулируется по ходу, решается президентом, в первую очередь».

А секретарь СНБО Александр Турчинов в разговоре с журналистами высказался за скорейшее введение визового режима с Россией.

«Этот вопрос не просто назрел ‒ он перезрел. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий России на Запад. Именно Украина стала на пути России ‒ наверное, это наша историческая миссия», ‒ подчеркнул Турчинов.

В Министерстве юстиции Украины тем временем заверили, что Украина уже готова к визовому режиму с Россией ‒ технически и юридически. И что вопрос только в политическом решении. Такое решение, утверждают в Минюсте, может принять МИД по согласованию с президентом Украины.