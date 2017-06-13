«Праздник дна» – из крымских сетей

Крымчане никак не привыкнут к тому, что 12 июня им нужно отмечать День России. По свидетельствам очевидцев, праздничные мероприятия, которые организовали назначенные Москвой власти Крыма, были совсем немноголюдными и тоскливыми.

Вот, например, как проходило празднование Дня России в Ялте.

Елена Пехота

Какая тоска и нафталин…

Оксана Кияница

А народу то как много празднующего.

Дмитрий Карней

Праздник дна. На... )))

В других населенных пунктах Крыма была похожая ситуация.

Хрущевый Инкерман

Понаехавшие сегодня в шокке, когда на их фразы:С праздником! народ спрашивал в ответ с каким? или начинал что-то хмуро бурчать в ответ.

Крымский Верблюд

На три квартала один рашафлаг, понаехавшие. Местные косили газоны, красили ворота - обычный выходной. Даже шашлыком ниоткуда не пахло.

Ksousha‏

Девушка в маршрутке: В понед. я занята, училка сказала быть в центре на меропр. ко дню РФ, если не придете,то я вам на экзамене это припомню

Сами праздничные мероприятия не отличались большим разнообразием и масштабом, пишут крымчане. Атмосферу массового веселья создать не удалось.

В Москве и других городах России праздник ознаменовался проведением антикоррупционных акций. Их организовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Сам его еще до начала акций задержали в подъезде. Помимо него, в отделения полиции были доставлены сотни человек.

Крымчане активно комментировали эти события в соцсетях. При этом многие участники обсуждения скептически отнеслись к происходящему и пока не видят шансов для российской оппозиции.

Оптимисты тоже встречаются, но их – единицы.