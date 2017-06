Мировые издания сейчас обращают внимание на общее решение политических сил американского Конгресса внедрить новые санкции в отношении России. Это может создать дискомфорт для нового главы Белого дома, который, став президентом, взял курс на улучшение отношений с Москвой, пишет американская газета The New York Times. О новых данных относительно выдворенных из Молдовы российских дипломатов сообщает агентство Reuters. Его корреспонденты узнали, что одной из задач этих 5 человек, объявленных персонами нон-грата на молдавской территории, была вербовка боевиков на Донбасс. Блогер американского The Atlantic Council попытался дать ответ на вопрос, почему для Украины врагом номер один является не популизм, а коррупция.

О новых санкциях в отношении России за ее вмешательство в избирательный процесс США, а также за ее действия в Украине и Сирии договорились в американском Конгрессе. Об этом пишет вашингтонская The New York Times. Как говорится в заявлении сенаторов от демократов и республиканцев, председатели различных комитетов американского Сената вместе решили в отношении Москвы ввести новые санкции и «обеспечить мандат ревизии со стороны Сената», если Белый дом в одностороннем порядке попытается ослабить, остановить или отменить санкции».

Корреспондент газеты Мат Флегенгаймер объясняет, что это решение двух политических групп сената США «может поставить в неловкое положение нового хозяина Белого дома, прибывшего туда на фоне широких расследований связей между сподвижниками Трампа и Россией. «Этот санкционный пакет также помешает заявленной цели перестройки отношений Соединенных Штатов с Россией, когда Трамп вступил в должность», ‒ добавляет издание.

Новые санкции планируют наложить на «коррумпированных российских деятелей», лиц, участвующих в нарушении прав человека, поставщиков оружия правительству сирийского президента Башара аль-Асада, а также людей, которые ведут «злонамеренную кибернетическую активность от имени российского правительства».

С другой стороны, отмечает американский журнал, этот шаг утвердит уже существующие санкции, включая те, которые нацелены на российские энергетические проекты, и которые были внедрены предыдущим правительством США, отмечают сенаторы.

Перед тем, как было принято это общее решение республиканцев и демократов, сенатор Бенджамин Кардин, возглавляющий демократическое крыло в комитете по иностранным делам, отметил, что президент столкнется с огромным давлением, чтобы он не стоял на пути этого объединенного усилия Конгресса для наказания России. «Я буду очень удивлен, если президент наложит свое вето на этот законопроект», ‒ заявил он.

Новостное агентство Reuters сообщает, что из военных и дипломатических источников Молдовы стало известно, что пятеро российских дипломатов, которых в конце мая молдавские власти объявили персонами нон-грата, вербовали жителей страны для участия в военных действиях на Донбассе. По данным агентства, набор боевиков осуществлялся в Гагаузии, однако точных данных о количестве наемников, отправленных в зону боевых действий на востоке Украины, не сообщается.

Между тем агентство пишет, что, по данным источников в службе разведки Молдовы, боевики, которых завербовали в Гагаузии, были отправлены в военизированный тренировочный лагерь, расположенный на юге России в Ростовской области.

Почему врагом номер один для Украины являются не украинские политики-популисты? Ответ на этот вопрос пытается дать в своем блоге на сайте американского аналитического центра The Atlantic Council исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Согласно соцопросам, рейтинги представителей украинской власти и лидеров основных госучреждений падают. Как, собственно, и популярность политических лидеров от оппозиции. В то же время, пишет аналитик и член совета реанимационного пакета реформ, опросы также свидетельствуют о том, что главный враг Украины не популизм, а коррупция и система безнаказанности, которая подрывает доверие украинцев к будущему государства.

«Борьба с коррупцией является важнейшим полем битвы для проведения реформ. Это и есть суть того, что глава Представительства ЕС в Украине Юг Мингарелли имел в виду, когда назвал Украину «банкоматом для десяти человек», ‒ пишет автор, добавляя, что когда украинцы говорят, что коррупция является более серьезной проблемой, чем низкий уровень заработной платы, то это потому, что они осознают: коррупция убивает экономический рост государства.

Мешают этому росту несколько факторов: нехватка инвестиций ‒ из-за той же коррупции ‒ и недоверие к судебной системе. Они сдерживают потенциальных инвесторов даже больше, чем российская агрессия. Второй фактор еще более тревожный, пишет Вышлинский: когда граждане из-за низкой заработной платы чувствуют отсутствие экономических возможностей и глубоко укоренившуюся культуру коррупции и едут за границу.

Впрочем, есть и основания для оптимизма: успешные независимые учреждения, вроде Национального антикоррупционного бюро или антикоррупционной прокуратуры, могут иметь огромное влияние на развитие экономики и благосостояния украинцев. Обеспечение равных условий может подтолкнуть экономический рост на уровне 5-7 процентов, что необходимо, чтобы оживить экономику и моральное состояние общества.

Эксперт предполагает, что «для сохранения темпов реформ политики должны сохранить независимость НАБУ путем выбора действительно независимых международных аудиторов для контроля за его работой. И они должны опираться на независимость антикоррупционных учреждений путем создания Антикоррупционного суда и предоставления НАБУ права на прослушивание телефонных разговоров», ‒ пишет автор статьи «Почему популизм для Украины не является врагом номер 1». В качестве примера предлагается опыт Румынии, где прослушивание телефонных разговоров позволило Антикоррупционному директорату раскрыть сеть коррумпированных чиновников и предпринимателей.