«Эх, разбаловала их Украина» – из крымских сетей

Крымчан шокировала новость о том, что проход в парки Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов хотят ограничить. Жители Алупки в отчаянии даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Но в соцсетях считают, что власть это не остановит.
Парки крымских дворцов планируют оградить забором, запретить ночное посещение и внести плату за вход. Это, конечно же, не понравилось местным жителям – многие сдают квартиры отдыхающим, а проблемы с посещением достопримечательностей могут их отпугнуть. В видеообращении к Путину жители Алупки попросили также пересмотреть административное устройство Крыма и вернуть их населенному пункту горсовет и другие органы самоуправления.
Некоторые комментаторы горячо поддержали жителей Алупки в их стремлении достучаться до Путина.
Более 100 лет вход в парк был бесплатен! Парк это народное достояние, подаренное народу, вороватые украинские чиновники не додумались сделать платным вход, а российская власть в лице украинской отрыжки решила что может пробить дно! Люди, это наша земля, мы являемся властью! Ворье в Совмине, в Госсовете и на местах захватили власть незаконно! Мы голосовали за Путина, нашего президента, его партию, но наш выбор подменили! Мы должны заявить о своих правах! Это наша земля, это наша родина! Ворам тюрьма, руки прочь от нашей собственности! Делайте перепост, нас должна услышать Москва!
Ну, что! Терпение народное не резиновое! Там митинг недовольных , сям митинг несогласных -это очень заразительно! народное волнение нарастает. Опасные это игры. господа крымские чиновники!
...Да так по всей России ))) это не наших правителей правила !))) вы в Питере были?? Там за каждый шаг в памятных местах платить нужно-и местным и туристам)))
Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов поспешил успокоить крымчан. Он «гарантировал», что платного входа в парки не будет. Однако люди ему не поверили.
На встрече с общественностью сам директор Воронцовского дворца заявил, что у него есть планы сделать вход платным, показывал калькуляции! Так что нужно разобраться кто дезинформирует, СМИ или руководители тех же парков! И ещё пример, парк "Парадиз" в Партените, он уже давно платный для всех кроме жителей Партенита!..
Сергей Валерьевич, вы уже столько раз обманули ялтинцев, что вам уже никто не верит!
Для большинства участников обсуждения обращение к Путину стало лишним поводом поиронизировать над святой верой крымчан в «доброго царя при плохих боярах».
Очередное забавное видеообращение из серии "Путин помоги"
Забавные какие:-)
Очень смешат и забавляют. Снова им не то и не так…
Что-то пошло не так)))))
"Крымские рантье" (это которые понастроили курятников и сараев, куда заманивают отдыхающих - "номера люкс со всеми удобствами") - самый охреневший контингент. Их Украина разбаловала: и отсутствием как такового налога на сдачу номеров/комнат/квартир, и льготным кредитованием (потому что в Киеве понимали: чем больше в Крым приедет людей/туристов, тем больше они там оставят денег, и тем меньше потребуется датировать этот регион). Особенно конченные барыги от туризма локализованы между Алуштой и Севастополем (Алупка - как раз где-то в эпицентре крымского охреневизма). На видео - то самое жлобье, которое в 2014 оргазмировало в предвкушении: щас как залупим цены под попершего богача из раисии да как озолотимся ууух а потом как настроим еще курятников [и плевать] на инфраструктуру развлечений и уровень сервиса да как будем это все сдавать втридорога круглый год ууууух…
плохо кланяются....прогиб будет не засчитан
Не правильно бунтуют, нужно на коленях
Чого не на колінах?
Що за тон?
Тьі как челобитную царю подаешь?
Срочно нужен массовик-затейник для организации хороводов.
Надо еще крестный ход провести. Должно помочь.
а вы не пробовали в Алупке референдум провести , чтобы от Ялты отсоединиться и попроситься в Россию, на родину?
Российские стандарты им не по душе))) одним зарплату дай, другим работу, третьим мусор убери, четвертым дай их пляж и парк для отдыха и посещения))) Эх, разбаловала их Украина…
Крымская "опупея" продолжается...
Это что такое, майданить вздумали??? Майдан не пройдет, все быстро по домам! Где полиция, россгвардия, Омон, куда обезьяны в лампасах-кизяки смотрят? К путину они обращаются, бараны)))))
Да шож они того царя всё тилИпают своими траблами? У него шо, других дел нет?
Сидите там, и ждите обещанного - скоро уже камниСнеба подвезут ;) )))
камни видать по башке сильно бьют))))
вы дома, так что - не [выделывайтесь]
...Хотели в Россию, получили Россию, опять недовольны.
"Путен, памаги", как новый карго-культ :-) их от биндер спасли, в родную гавань вернули, возможность умереть на родине предоставили, а они все недовольны.....
P.S.
(Культ карго — Pелигия самолётопоклонников или культ Даров небесных)
Вечная сказка: Путин в образе Золотой Рыбки. "Смилуйся, государыня Рыбка. сделай как при графе Воронцове" .
23 года относительной свободы слова при украинских воришках не прошли даром. Им кажется, что они чего-то решают.
Ягнята к главволку обратились.
[Хрен] вам, дорогие товарищи. Всё будет огорожено и вход будет платный. А кто будет недоволен, в 2019 не получит продовольственных карточек. Вы же за это голосовали. И это ещё не камни с неба, это пыль пока.
Хорошо, что ещё паспорта украинские в чуланчике припрятаны.
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