«Эх, разбаловала их Украина» – из крымских сетей

Крымчан шокировала новость о том, что проход в парки Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов хотят ограничить. Жители Алупки в отчаянии даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Но в соцсетях считают, что власть это не остановит.

Парки крымских дворцов планируют оградить забором, запретить ночное посещение и внести плату за вход. Это, конечно же, не понравилось местным жителям – многие сдают квартиры отдыхающим, а проблемы с посещением достопримечательностей могут их отпугнуть. В видеообращении к Путину жители Алупки попросили также пересмотреть административное устройство Крыма и вернуть их населенному пункту горсовет и другие органы самоуправления.

Некоторые комментаторы горячо поддержали жителей Алупки в их стремлении достучаться до Путина.

Александр Талипов

Более 100 лет вход в парк был бесплатен! Парк это народное достояние, подаренное народу, вороватые украинские чиновники не додумались сделать платным вход, а российская власть в лице украинской отрыжки решила что может пробить дно! Люди, это наша земля, мы являемся властью! Ворье в Совмине, в Госсовете и на местах захватили власть незаконно! Мы голосовали за Путина, нашего президента, его партию, но наш выбор подменили! Мы должны заявить о своих правах! Это наша земля, это наша родина! Ворам тюрьма, руки прочь от нашей собственности! Делайте перепост, нас должна услышать Москва!

Анжелика Бурыгина

Ну, что! Терпение народное не резиновое! Там митинг недовольных , сям митинг несогласных -это очень заразительно! народное волнение нарастает. Опасные это игры. господа крымские чиновники!

Ксюша Знак

...Да так по всей России ))) это не наших правителей правила !))) вы в Питере были?? Там за каждый шаг в памятных местах платить нужно-и местным и туристам)))

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов поспешил успокоить крымчан. Он «гарантировал», что платного входа в парки не будет. Однако люди ему не поверили.

Руслан Полищук

На встрече с общественностью сам директор Воронцовского дворца заявил, что у него есть планы сделать вход платным, показывал калькуляции! Так что нужно разобраться кто дезинформирует, СМИ или руководители тех же парков! И ещё пример, парк "Парадиз" в Партените, он уже давно платный для всех кроме жителей Партенита!..

Viktor Gorbunov

Сергей Валерьевич, вы уже столько раз обманули ялтинцев, что вам уже никто не верит!

Для большинства участников обсуждения обращение к Путину стало лишним поводом поиронизировать над святой верой крымчан в «доброго царя при плохих боярах».

Виталий Пинчук

Очередное забавное видеообращение из серии "Путин помоги"

Natali Lanova-Prelle

Забавные какие:-)

Очень смешат и забавляют. Снова им не то и не так…

Elena Chitar

Что-то пошло не так)))))

Алексей Завидовский

"Крымские рантье" (это которые понастроили курятников и сараев, куда заманивают отдыхающих - "номера люкс со всеми удобствами") - самый охреневший контингент. Их Украина разбаловала: и отсутствием как такового налога на сдачу номеров/комнат/квартир, и льготным кредитованием (потому что в Киеве понимали: чем больше в Крым приедет людей/туристов, тем больше они там оставят денег, и тем меньше потребуется датировать этот регион). Особенно конченные барыги от туризма локализованы между Алуштой и Севастополем (Алупка - как раз где-то в эпицентре крымского охреневизма). На видео - то самое жлобье, которое в 2014 оргазмировало в предвкушении: щас как залупим цены под попершего богача из раисии да как озолотимся ууух а потом как настроим еще курятников [и плевать] на инфраструктуру развлечений и уровень сервиса да как будем это все сдавать втридорога круглый год ууууух…

Елена Ярмоленко

плохо кланяются....прогиб будет не засчитан

Ольга Лившиц

Не правильно бунтуют, нужно на коленях

Богдан Василенко

Чого не на колінах?

Що за тон?

Тьі как челобитную царю подаешь?

Игорь Коркач

Срочно нужен массовик-затейник для организации хороводов.

Стас Юлия Руденко

Надо еще крестный ход провести. Должно помочь.

Nick Schewchenko

а вы не пробовали в Алупке референдум провести , чтобы от Ялты отсоединиться и попроситься в Россию, на родину?

Olga Chernyshova

Российские стандарты им не по душе))) одним зарплату дай, другим работу, третьим мусор убери, четвертым дай их пляж и парк для отдыха и посещения))) Эх, разбаловала их Украина…

Ольга Кутилина

Крымская "опупея" продолжается...

Natalia Behetova

Это что такое, майданить вздумали??? Майдан не пройдет, все быстро по домам! Где полиция, россгвардия, Омон, куда обезьяны в лампасах-кизяки смотрят? К путину они обращаются, бараны)))))

Ольга Горбунова

Да шож они того царя всё тилИпают своими траблами? У него шо, других дел нет?

Сидите там, и ждите обещанного - скоро уже камниСнеба подвезут ;) )))

Svetlana Shaposhnikova

камни видать по башке сильно бьют))))

Михаил Ганницкий

вы дома, так что - не [выделывайтесь]

Татьяна Конькова

...Хотели в Россию, получили Россию, опять недовольны.

Egidijus Semas

"Путен, памаги", как новый карго-культ :-) их от биндер спасли, в родную гавань вернули, возможность умереть на родине предоставили, а они все недовольны.﻿....

P.S.

(Культ карго — Pелигия самолётопоклонников или культ Даров небесных)

Lara Ilich

Вечная сказка: Путин в образе Золотой Рыбки. "Смилуйся, государыня Рыбка. сделай как при графе Воронцове" .

Евгений Чичваркин

23 года относительной свободы слова при украинских воришках не прошли даром. Им кажется, что они чего-то решают.

Ягнята к главволку обратились.

[Хрен] вам, дорогие товарищи. Всё будет огорожено и вход будет платный. А кто будет недоволен, в 2019 не получит продовольственных карточек. Вы же за это голосовали. И это ещё не камни с неба, это пыль пока.

Хорошо, что ещё паспорта украинские в чуланчике припрятаны.