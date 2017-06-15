В Украине отменено постановление Кабмина № 1035 о запрете на провоз товаров через админграницу с Крымом. Оспоренный акт был принят правительством в начале 2016 года после «гражданской блокады Крыма» и фактически запрещал перемещать на полуостров и обратно личные вещи за исключением узкого перечня продуктов и туристических аксессуаров. Теперь это постановление отменено Киевским апелляционным судом. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, что теперь можно провозить через админграницу, а что нет.

Изначально иск об отмене постановления Кабмина № 1035 рассматривал Окружной административный суд Киева. Он был подан юристкой Юлией Лесовой – дочерью известного крымского адвоката Александра Лесового. Ей отказали в провозе бытовой техники через админграницу в Крым, после чего она решила оспорить постановление. Иск крымчанки поддержал Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

Лесовая выиграла суд первой инстанции 1 марта 2017 года, но юристы правительства подали апелляцию. В итоге 14 июня Киевский апелляционный суд оставил решение об отмене постановления № 1035 в силе.

Постановление было отменено, поскольку оно не соответствовало Европейской конвенции по правам человека

​«Постановление было отменено, поскольку оно не соответствовало Европейской конвенции по правам человека, а именно статье первой протокола первого – это право на мирное владение имуществом. Оно не соответствовало также статье 9-й закона «Об обеспечении прав внутренне перемещенных лиц», в которой указано, что государство обязано обеспечить право переселенцев на перевоз и перемещение своего движимого имущества. Там так и пишется», – сказал адвокат УХСПЧ Максим Тимочко.

По его словам, оба суда сочли, что постановление Кабмина грубо нарушает права человека, поскольку оно приравнивает поставку товаров через «границу» к провозу личных вещей граждан.

Пейджер можно, фрукты нельзя

Постановление № 1035 было принято правительством Арсения Яценюка 16 декабря 2015 года. Оно было утверждено после того, как на «границе» с Крымом на протяжении нескольких месяцев проходила «гражданская блокада» под руководством крымскотатарского политика и бизнесмена Ленура Ислямова. Участники этой акции не пропускали транспорт с товарами, который следовал на полуостров, и требовали, чтобы правительство запретило поставки в Крым на законодательном уровне.

В принятом Кабмином документе сказано, что на период временной оккупации запрещены все поставки товаров и услуг с материковой Украины на полуостров, и наоборот – из Крыма на континент. В соответствии с решением Кабмина, через админграницу можно провозить только личные вещи.

В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах. Из продуктов питания везти через блокпосты украинских таможенников можно только «социально значимые». В список входит 21 наименование продуктов: мука, 3 вида хлеба, 3 вида мяса, макароны, гречка, рис и другие. Причем этот перечень не содержит, например, фруктов и овощей, за исключением картофеля. Продукты из приведенного списка, согласно постановлению, можно провезти через админграницу при условии, что их вес не превышает 50 килограммов на человека, а их стоимость не превышает 10 тысяч гривен.

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Постановление № 1035 ограничивает не только провоз продуктов питания, но и других личных вещей. В соответствии с документом, с собой можно провезти предметы, указанные в 370 статье Таможенного кодекса Украины. В ней перечислены 23 наименования личных вещей (одежда, техника, предметы личной гигиены и др.).

Она содержит 23 наименования, которые представляют собой так называемый «туристический набор» – то, что граждане могут перевозить через государственную границу Украины. Это одежда, техника, предметы личной гигиены, лекарства. Причем среди «разрешенных» 23-х наименований содержатся такие экзотические предметы, как бинокль, пейджер и пишущая машинка.

В итоге вышло, что после вступления постановления в силу легально через админграницу можно было провезти только очень узкий перечень вещей и продуктов, и многие крымчане, например, не могли вывезти на материк свою собственность в случае переезда.

Рано радоваться

Решение об отмене постановления № 1035 вступило в силу во время его оглашения судом. Но правозащитники пока не советуют крымчанам спешить перевозить вещи, которые они не могли переправить через «границу» до этого. Адвокат УХСПЧ Максим Тимочко призывает дождаться опубликования полного текста решения на сайте суда.

Сейчас на «границе» таможенники не знают, что было вынесено решение. А у нас нет документа, чтобы подтвердить это

​«Крымчанам нужно дождаться инструкций правозащитников, а для этого нужно получить полный текст решения апелляционного суда. Только потом мы можем выслать его в Государственную фискальную службу, таможенные посты и, в конце концов, в публичный доступ, чтобы люди могли его скачивать и распечатывать. Потому что сейчас на «границе» таможенники не знают, что было вынесено решение. А у нас нет документа, чтобы подтвердить это», – сказал адвокат.

И, действительно, в данный момент Государственная фискальная служба Украины воздерживается от комментариев на эту тему. В пресс-службе ведомства предложили корреспонденту Крым.Реалии прислать информационный запрос, ответ на который они готовы выслать не раньше 20 июня.

Решение апелляционного суда уже вступило в силу, но оно не является окончательным. Юристы Кабмина в течение 10 дней имеют право подать кассационную жалобу. Адвокат УХСПЧ Максим Тимочко не сомневается, что они это сделают, но надеется на собственный успех в кассационном суде.

Если будет кассация, мы будем возражать и представлять истца даже в Высшем административном суде

​«Обе инстанции – на нашей стороне. Шесть судей – две коллегии по три человека – оценили доказательства. Очевидность нарушения налицо. Поэтому я уверен в победе, и, конечно же, мы будем дальше бороться. Если будет кассация, мы будем возражать и представлять истца даже в Высшем административном суде», – отметил адвокат.

В Кабинете министров Украины пока никак не прокомментировали отмену постановления и свои планы по подаче кассации. Корреспондент Крым.Реалии попросил высказаться по теме заместителя главы профильного подразделения правительства – Министерства по оккупированным территориям – Юсуфа Куркчи. Само судебное решение он комментировать отказался, так как не видел его текст. Но замминистра отметил, что конкретно его ведомство так же, как и правозащитники, выступало за внесение изменений в постановление № 1035.

В проекте, который мы лоббируем и продвигаем, сняты ограничения, дана возможно переезжать людям, сняты ограничения по домашним животным

​«Во вторник было заседание постоянной комиссии. Наш вопрос был в повестке дня. Опять мы не смогли найти согласия с министерством финансов, отправили на доработку. То есть оно в работе. В проекте, который мы лоббируем и продвигаем, сняты ограничения, дана возможно переезжать людям, сняты ограничения по домашним животным», – сказал замминистра.

По словам Куркчи, в проекте нового постановления, принятия которого добивается его министерство, через админиграницу с Крымом запрещен провоз товаров, но не личных вещей. В данный момент, после отмены предыдущего нормативного акта, формально в Крым и обратно можно провозить и то, и другое. Когда именно правительство может утвердить новое постановление, Юсуф Куркчи не уточнил.

Украинский Хельсинский союз по правам человека предлагает лицам, которым необоснованно отказали в праве на перевоз личных вещей через админграницу с Крымом, обращаться в их херсонскую общественную приемную.