Заявления украинских чиновников по поводу «безвиза» для жителей Крыма продолжают порождать неразбериху в этом вопросе. Согласно действующему законодательству, граждане Украины с крымской регистрацией получают биометрические паспорта по точно такой же процедуре, что и жители других украинских регионов. Но недавно в медиа появились сообщения о том, что крымчане, чтобы получить новый «загран», должны пройти «спецпроверку». Корреспондент Крым.Реалии разбирался, что это значит, и выяснял, все ли жители полуострова все-таки смогут воспользоваться «безвизом».

«Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдаваться после спецпроверки». Новость под таким заголовком 12 июня вышла на сайте телеканала «Эспрессо» и была активно растиражирована другими медиа.

В ней говорится, что, по словам пресс-секретаря госпредприятия «Документ» Владимира Полищука, паспортные столы просят у крымчан предоставить для оформления биопаспорта дополнительные документы. Термин «спецпроверка» сам Полищук не употреблял и сказал только то, что жители Крымского полуострова и неподконтрольной Киеву части Донбасса проходят «дополнительную идентификацию».

Есть постановление Кабинета министров, которое обязывает нас и рекомендует проводить дополнительную идентификацию

​«В связи с тем, что определенное количество документов, бланков были утеряны или просто захвачены террористами во время этих событий, которые сейчас там происходят, нет возможности сверять и идентифицировать лицо по «Форме 1». Есть постановление Кабинета министров, которое обязывает нас и рекомендует проводить дополнительную идентификацию», – сказал Владимир Полищук.

Он заявил, что сотрудники его предприятия вынуждены помимо внутреннего паспорта и идентификационного кода просить у крымчан дополнительные документы: свидетельство о рождении, военный билет и другие бумаги, удостоверяющие личность. После этого, по словам Полищука, гражданину выдается биопаспорт в оговоренные сроки.

Рекомендация, но не правило

Биометрический паспорт – это документ, на основании которого граждане Украины могут въезжать в Евросоюз без шенгенской визы. Его выдают подразделения Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ), а также ряд коммерческих сервисов.

На сайте ГМСУ говорится, что для оформления биопаспорта совершеннолетним гражданам Украины достаточно подать внутренний паспорт и идентификационный код. Там же сообщается, что украинцы с крымской регистрацией получают этот документ в любом отделении миграционной службы. На сайте ведомства нет ни одного упоминания о том, что крымчане должны предоставлять какие-то дополнительные документы или проходить особую идентификацию.

Для оформления биопаспорта совершеннолетним гражданам Украины достаточно подать внутренний паспорт и идентификационный код

​Однако такие упоминания есть на сайте госпредприятия «Документ». Это фирма, учрежденная ГМСУ, которая тоже делает загранпаспорта, но за повышенную плату и с меньшими очередями. На сайте этого предприятия содержится список документов, которые крымчан просят предоставить дополнительно. Это водительские права, военный билет, пенсионное или льготное удостоверение, рабочий пропуск и другие.

В интервью «Эспрессо» пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук сказал, что их сотрудники просят у крымчан дополнительные документы на основании соответствующего постановления Кабмина. Корреспондент Крым.Реалии обратился к нему с просьбой уточнить, на какое именно решение украинского правительства он ссылается. Полищук ответил, что речь идет о статьях 49-51 постановления Кабмина № 152 от 7 мая 2014 года. В них говорится о том, что если у ГМСУ не сохранилась картотека заявлений о выдаче внутренних паспортов, то для проверки лица направляются запросы в МВД, Нацполицию, Минюст и другие органы власти. Но в этих статьях нет ни слова о том, что жители Крыма должны предоставить дополнительные документы. В комментарии для Крым.Реалии Владимир Полищук признал, что крымчане не обязаны предъявлять дополнительные бумаги для их идентификации, и это только рекомендация.

Доказать, что ты не верблюд

Сложность ситуации с жителями Крыма состоит в том, что Миграционная служба Украины в данный момент не имеет доступа к так называемым «Формам 1», оставшимся на полуострове. Это бумажные бланки с фотографией, которые граждане заполняют при оформлении внутреннего паспорта. Они хранятся в архиве по месту регистрации гражданина. Когда лицо обращается за получением «заграна», сотрудники ГМСУ сверяют данные его внутреннего паспорта с «Формой 1» на соответствие. Если они совпадают, значит, паспорт заявителя подлинный, и гражданину выдается загранпаспорт. Но в данный момент с крымчанами такую процедуру провести нет возможности, говорит пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Нам нужно найти те документы, которые выдавались на основе каких-то электронных баз данных, чтобы мы могли человека идентифицировать

​«Понятно, что к тем «Формам 1», которые хранятся на оккупированных территориях, Украина доступа не имеет. Поэтому относительно таких граждан мы используем другие способы идентификации, то есть в том числе с помощью ведомственных информационных систем. То есть мы берем во внимание абсолютно всю информацию, которую о себе может предоставить человек, все документы, изданные государственными органами. Нам нужно найти те документы, которые выдавались на основе каких-то электронных баз данных, чтобы мы могли человека идентифицировать», – сказал пресс-секретарь ГМСУ в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, одного только паспорта гражданина Украины образца 1994 года для идентификации лица недостаточно, потому что его легко подделать. При этом Сергей Гунько не дал прямого ответа на вопрос корреспондента Крым.Реалии о том, какие именно документы следует дополнительно предоставлять крымчанам. Он сказал лишь то, что сотрудники миграционной службы не могут выдавать биопаспорта лицам, которых они не идентифицировали.

Мы предупреждаем, что не можем выдать паспорт до тех пор, пока не идентифицируем лицо. Если человек может помочь – никаких проблем, мы все берем во внимание

​«Правила оформления документов для всех одинаковые. Нет отдельных каких-то правил оформления паспорта для крымчан или жителей ОРДЛО. Другой вопрос – если человек может о себе предоставить информацию для идентификации. Мы сразу предупреждаем, что мы не можем выдать паспорт до тех пор, пока мы не идентифицируем лицо. Если человек может помочь, может предоставить дополнительные документы, которые помогут ее идентифицировать – никаких проблем, мы все берем во внимание», – сказал спикер миграционной службы.

Три странных заявления Порошенко

Биопаспорта начали выдавать в Украине в 2015 году. Еще во времена до «безвиза» чиновники предупреждали крымчан о сложности их идентификации. Но особых проблем с выдачей новых «загранов» не возникало, даже если жители полуострова не могли предоставить дополнительные документы.

Так, по данным ГМСУ, в 2016 году биопаспорта получили 18 559 крымчан, в 2017-м (по состоянию на 3 апреля текущего года) – 4 080 граждан, зарегистрированных в АРК и Севастополе.

Однако ситуация стала не такой однозначной после недавних заявлений президента Украины Петра Порошенко по поводу «безвиза» для крымчан. На своей пресс-конференции 14 мая он заявил, что жители полуострова смогут въезжать в Евросоюз без виз только после деоккупации Крыма. А пока, как сказал Порошенко, преимуществами «безвиза» смогут воспользоваться только переселенцы «после соответствующей процедуры».

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На следующий день в эфире ICTV он сделал еще одно высказывание на эту тему и заявил, что у тех жителей полуострова, «которые оформили российское гражданство», возникнут серьезные трудности в оформлении биометрического паспорта.

«Потому что человек на оккупированной территории, человек в аннексированном Крыму должен выбирать: он хочет быть гражданином Украины или хочет быть гражданином страны-агрессора», – сказал Порошенко.

24 мая в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу «безвиза» президент поручил Кабмину рассмотреть вопрос о принятии нормы, в соответствии с которой крымчанам будут выдаваться загранпаспорта старого типа. Пока что правительство не рассматривало нормативных актов подобного содержания.

За вышеперечисленные высказывания Петра Порошенко раскритиковали украинские правозащитники. Так, Крымская правозащитная группа выпустила заявление, в котором говорится, что слова президента относительно биопаспортов для крымчан «противоречат Конституции и законодательству Украины, носят дискриминационный характер в отношении лиц, которые остались на неподконтрольных Украине территориях, вызывают напряжение в обществе».

Организация «Европа без барьеров» в ответ на слова президента Украины заявила, что, по закону, жители оккупированных территорий имеют право получать биопаспорта на общих основаниях.

Все украинские граждане, где бы они ни жили, и которые имеют биометрический паспорт, могут путешествовать без визы

Несогласие с Порошенко по поводу «безвиза» для крымчан высказал и глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

​«Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию. Все украинские граждане, где бы они ни жили, и которые имеют биометрический паспорт, могут путешествовать без визы», – заявил дипломат.

​По информации организации «Европа без границ», на данный момент не зафиксированы случаи немотивированного отказа крымчанам в выдаче украинского биометрического загранпаспорта. Однако, по их словам, известны ситуации, при которых у граждан Украины с крымской регистрацией требовали справку внутренне перемещенного лица, хотя они не являлись переселенцами.

Общественники советуют крымчанам, желающим получить биопаспорт, приезжать на материк и подавать документы на его оформление. По их словам, в случае отказа в выдаче документа эти неправомерные действия можно оспорить в судебном порядке.