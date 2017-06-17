Как выяснилось, президент России Владимир Путин в курсе всех «выпадов» и критических вопросов, прозвучавших в ходе прошедшей накануне «прямой линии». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «не мог их не видеть», поскольку они фиксировались на мониторе в режиме нон-стоп.

Пресс-секретарь Кремля также посетовал, что не обнаружил среди потока обращений граждан к высшему лицу страны конструктивных предложений со стороны оппозиции.

«Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений», — заявил Песков.

Экс-депутат Госдумы, кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков в интервью «Голосу Америки» заметил, что оппозиционерам участвовать в этом «постановочном пропагандистском спектакле» нет никакого смысла.

Это сеанс психоанализа для самого Путина, который сидит перед камерами и упивается властью

«Потому что это пускание пыли в глаза и откровенное вранье идут уже который год подряд, – продолжил он. – На самом деле это сеанс психоанализа для самого Путина, который сидит перед камерами и упивается властью. Он уже все больше и больше смахивает на Брежнева, его политический язык устарел, а юмор какой-то солдафонский, абсолютно не соответствующий современным представлениям о том, что смешно, а что нет. Это передача «Ни о чем».

По словам Дмитрия Гудкова, за словами главы российского государства абсолютно ничего не стоит.

«Мы видим человека, который не готов ни к каким реформам, которому все надоело, все скучно, и единственное, что его беспокоит, так это собственная безопасность, – добавил он. – Все это в совокупности является серьезной проблемой для смены власти в стране. Потому что он (Путин – КР) никому не доверяет, а просто досиживает на своем посту свой срок и зарится на очередной».

По словам экс-депутата, страна в это время теряет темпы развития, отстает от цивилизации и деградирует. «По сути, мы теряем не только время, но и будущее», – констатировал он.

Кроме того, Дмитрий Гудков подчеркнул, что Владимир Путин всегда отказывается от публичных дебатов с оппонентами в ходе предвыборных президентских кампаний.

Я ни разу не видел даже попыток вести конструктивный диалог не только с оппозицией, но и с обществом

«За почти 18 лет, которые он находится у руля, я ни разу не видел даже попыток вести конструктивный диалог не только с оппозицией, но и с обществом. Он не ведет диалог, а вещает и не воспринимает критику. Привык, что его окружают люди полностью лояльные, которые рассказывают только те вещи, которые ему нравятся», – резюмировал он.

В свою очередь, руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что всего в ходе «прямой линии» поступило свыше двух миллионов вопросов.

«Некоторые вполне оппозиционные вопросы были выведены на экран монитора – типа не устал ли президент от власти, и не пора ли ему слезать с трона, – отметил он. Другое дело, что глава государства абсолютно не захотел на них отвечать».

Вместе с тем Леонид Гозман считает, что любой публичный диалог с высшим лицом страны нужен.

В любой публичной дискуссии самый важный участник – аудитория. А для оппозиции – это единственный практически способ в России донести свою позицию до масс

«Не потому, что я чего-то особенного от него жду, – уточнил он. – Но если бы у меня была реальная возможность, я бы, конечно, задавал вопросы президенту. При этом, я, разумеется, не надеюсь на то, что он снимет какие-то мои сомнения. Просто в любой публичной дискуссии самый важный участник – аудитория. А для оппозиции – это единственный практически способ в России донести свою позицию до масс».

Как кажется оппозиционному политику, очень важно показать, что у президента фактически нет никакого плана действий.

«А также нет никаких иных целей, кроме сохранения статус-кво и поддержания его. Но поскольку президент – человек, очевидно, умный, то он и не допускает предметных разговоров со собой. И именно потому, что разговоры с ним слишком хорошо покажут, что представляет собой его режим», – заключил он.

«Уход от ответа – тоже ответ», – полагает Леонид Гозман.