На этой неделе специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай посетил Армению. О том, какие перспективы этот визит открывает для отношений Еревана с НАТО, в интервью сайту «Крым.Реалии» поведал эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

«Во время своего визита представитель НАТО сделал ряд очень важных заявлений. К примеру, он прямо сказал, что членство Армении в ОДКБ и Евразийском союзе не станет препятствием для сотрудничества с Альянсом. В частности, была утверждена новая программа в рамках IPAP, или Individual Partnership Action Plan – индивидуальный план партнерства с НАТО. Новый пакет предложений в рамках этого соглашения призван повысить обороноспособность Армении, и включает в себя ряд консультаций и встреч руководства Альянса с политическим руководством страны», – пояснил эксперт.

По словам эксперта, в рамках данного партнерства уже осуществляется подготовка армянской миротворческой бригады и обеспечение ее участия в операциях в Афганистане, Южном Ливане и в Косово.

Запад понимает: членство в ОДКБ является лишь номинальным актом, и не имеет никакого практического влияния на безопасность региона

«Представители НАТО отмечают, что армянский контингент, принимающий участие в этих миссиях, по своему количеству превышает группировки ряда стран-членов НАТО. Кроме того, заявление Аппатурая означает, что Запад понимает: членство в ОДКБ является лишь номинальным актом, и не имеет никакого практического влияния на безопасность региона», – заключил Рубен Меграбян.

Более того, эксперт отмечает, что действия России несут лишь дестабилизирующее воздействие на Южный Кавказ. В частности, Крым.Реалии уже писали, что Москва «накачивает» регион большим количеством оружия, включая ракеты, назначение которых пока неизвестно. При этом директор ереванского Центра политических и международных исследований Агаси Енокян высказывал озабоченность, что в случае начала военного конфликта командование этими ракетами будет осуществлять российское, а не армянское правительство.

В стране до сих пор расположены российские военные базы, а также пограничные войска и авиация из России

Кроме этого, в стране до сих пор расположены российские военные базы, а также пограничные войска и авиация из России, находящаяся в Армении в рамках соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны на Кавказе. Не так давно был создан совместный армяно-российский армейский корпус, также неподконтрольный армянскому командованию.

«В последние месяцы столь интенсивного наращивания вооружений не наблюдается, однако, тем не менее, соглашение ОДКБ является «смирительной рубашкой» для Армении. В частности, в нем прямо указано, что сотрудничество с третьими странами должно быть согласовано со всеми членами организации. Тем не менее, сотрудничество с НАТО в том объеме, в котором его на данный момент осуществляет Ереван, не противоречит даже этому договору, и нас радует, что НАТО тоже понимает это», – пояснил Рубен Меграбян.

Другим значимым событием последних дней эксперт называет заявление американского посла о высоких перспективах армянского рынка солнечной энергетики, сумма потенциальных вложений в который может составлять порядка восьми миллиардов долларов.

«По его словам, шесть американских компаний, включая таких гигантов, как General Electric и Caterpillar, готовы инвестировать в эту отрасль, и уже имеют разработанные программы, которые хотели бы реализовать в Армении. Однако проблема заключается в том, что сегодняшний премьер-министр Армении Карен Карапетян – это человек «Газпрома». С 2001 по 2010 годы он возглавлял компанию «АрмРосгазпром», которая до сих пор занимает монопольные позиции в нашей стране. Затем в течение пяти лет он занимал различные должности в разных структурах «Газпрома», после чего вернулся в армянскую политику. В результате, предложение американцев не было отражено ни в прессе, ни в официальных пресс-релизах армянского правительства», – сообщил Меграбян.

По словам эксперта, в случае привлечения американских инвестиций и европейские, и азиатские компании также проявят интерес к армянскому рынку, потребность в развитии которого очень велика. При этом Рубен Меграбян отмечает: американские компании не ожидают для себя никаких привилегированных условий, и требуют лишь гарантий равных прав в условиях свободной конкуренции.

Кабальная зависимость Армении от «Газпрома» имеет под собой серьезный политический подтекст, и потому мы были бы заинтересованы разрушить монополию России

«Наша нынешняя кабальная зависимость Армении от «Газпрома» имеет под собой, прежде всего, серьезный политический подтекст, и потому мы были бы заинтересованы разрушить монополию России на армянском энергетическом рынке. Именно поэтому сейчас в обществе возникает все больше вопросов. Помощники Карапетяна неоднократно заявляли, что их главная цель – это привлечение в Армению стратегически важных инвестиций. Теперь мы видим, что такая возможность есть, однако со стороны правительства не заметно никаких действий, и никаких гарантий равных условий. В случае, если гражданское общество будет активно добиваться ответов на вопрос о поведении властей, правительство не сможет его игнорировать», – уверен аналитик.

«К тому же новый пакет санкций против России, принятый Конгрессом США, представляет собой фундаментальный законодательный акт, который будет очень сложно аннулировать. Эти санкции существенно ударят по российской экономике, в том числе по топливно-энергетическим и энерго-транспортным компаниям. Это означает, что возможности России по дестабилизации разных регионов существенно ограничатся. К тому же, новые ограничения послужат хорошим демотиватором для других стран против сотрудничества с Россией, которое, помимо прочего, чревато репутационными издержками», – заключил Рубен Меграбян.