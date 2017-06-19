Питерский бренд уличной одежды Bat Norton выпустил футболки и дождевики с надписью "Навальный" на спине. Часть денег от продаж компания обещает направить на борьбу с коррупцией. Но в то время, когда одни бизнесмены выражают свою гражданскую позицию, другие просто зарабатывают деньги на чужом имени.

Смысл “уличной” моды в том, чтобы выражать свои интересы и предпочтения через одежду. Так, в клубе "Рабица", где собираются любители техно-музыки, можно встретить много молодых людей в лонгсливах, мантиях, свободных футболках преимущественно черных и серых оттенков, – именно такая одежда представлена в магазине Bat Norton. Но дизайнеры пошли дальше, и решили сочитать моду с политическими взглядами.

Мы не можем игнорировать события, происходящие на улицах наших городов

Представители компании говорят, что выпуск линейки одежды “Навальный” отражает их активную гражданскую позицию. “Мы не можем игнорировать события, происходящие на улицах наших городов. И полиция, и Навальный, и власть являются реальной действительностью. Призываем и дальше не оставаться равнодушными, независимо от ваших политических взглядов. Будущее создается здесь и сейчас”, – объяснили они Радио Свобода.

По словам Bat Norton, 30% от выручки за продажу товаров будет перечислено в ФБК. В штабе Навального сообщили, что о конкретных цифрах с магазином пока не договаривались. Но о самой идее уже знают и считают, что ребята сделали качественный продукт, который в будущем может быть представлен и в магазине фирменного мерча президентской кампании Алексея Навального. Такого магазина еще нет, но выпускать товары с именем оппозиционера и эмблемой его фонда может практически каждый, потому что такой товарный знак не зарегистрирован.

По словам автора идеи, куртку с надписью Navalny Team приобрел лишь он сам

Так еще в 2013 году Михаил Ваваев запустил сайт, где предлагал приобрести университетскую куртку с нашивкой Navalny Team. К варианту надписи молодой человек подошел тщательно, объяснив, что такая формулировка означает не принадлежность к личной команде политика, а просто поддержку его взглядов. Правда, по словам автора идеи, куртку приобрел лишь он сам.

– Идея не пошла, хотя сайт я рекламировал, люди даже комментировали его, делились ссылкой в социальных сетях, – рассказывает Ваваев. – Я вижу две причины, почему задумка не сработала: дорого и страшно. Куртка стоит 2500, а есть более дешевые варианты политической агитации – футболки или толстовки. Многие активисты были стеснены в средствах: на штрафы за участие в несанкционированных митингах они собирали по рублю в интернете. К тому же я задумывал эту куртку как повседневную одежду. Большинство же оппозиционеров в повседневной жизни ничего оппозиционного на себя не надевают – так безопаснее.

Цена новых товаров Bat Norton – 1990 и 3990 за футболку и дождевик соответственно. Как говорят представители магазина, коллекция вызвала интерес в первые же дни. На вопрос сколько всего товаров с именем Навального продано или заказано, в компании отвечать отказались.

Возможно, в этот раз отсутствие регистрации имени политика и символики ФБК в качестве товарного знака сработает на их популяризацию. Но, с другой стороны, пренебрежение авторским правом позволяет продавцам избежать юридической ответственности.

Запретов на размещение на потребительских товарах информации, призывающей к поддержке политических партий или движений, нет

– Запретов на размещение на потребительских товарах информации, призывающей к поддержке какого-то рода политических партий или движений, если они не признаны экстремистскими и прочее, нет, – комментирует доцент кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Ирина Котелевская. – Существуют лишь естественные ограничения при выпуске таких товаров: нельзя оскорблять людей по разным признакам, призывать к насилию и т.д., все это прописано в Конституции, в Уголовном и Административном кодексе. Проблема, которая может возникнуть в этой ситуации – это потери для авторитета, для репутации в результате порочащих надписей на товарах. Это нарушение уголовного кодекса. Но доказать в суде, что тот или иной вид информации был порочащим или унижающим достоинство, потом может быть сложно. Поэтому символику надо защищать.

Помимо порочащих сведений среди сторонних продавцов есть те, которые даже не доставляют товар до заказчика. Жалобы в таких случаях часто поступают в организации, чья символика была на покупке. Без регистрации товарного знака единственный способ борьбы с обманщиками –​ блокировка аккаунтов в соцсетях, где ведется продажа. В суд можно обратиться, лишь ссылаясь на нарушение ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Все, кто предлагают купить товары с символикой кампании Навальный-20!8 –​ мошенники

– Все, кто предлагают купить товары с символикой кампании Навальный-20!8 –​ мошенники. Особенно много мы видим таких деятелей в Инстаграме; мы работаем над тем, чтобы забанить их аккаунты, но и вы будьте бдительны, –​ предупреждает сотрудник ФБК Леонид Волков в своем блоге. – К сожалению, мы знаем о нескольких десятках случаев, когда люди отправляли таким “продавцам” 2-3 тысячи рублей на футболки, и, естественно, просто ничего не получали в ответ. Будьте осторожны!

На одних и тех же сайтах можно заказать футболку с портретом Владимира Путина и надписью "самый вежливый из людей" и с портретом Алексея со словами "Навальный актуальный". Их главная цель – прибыль, а не выражение гражданской позиции. Но от денег не отказались бы и сами политические партии. Так, одной из причин для открытия фирменного магазина Навального Волков называет фандрайзинг, т.е. привлечение денежных средств для осуществления деятельности кампании, проведения мероприятий. В свою очередь, Котелевская отмечает, что политическая партия – это не коммерческая организация. И ее прибыль выражается совсем не в деньгах.​

И с точки зрения финансовой прибыли, и с точки зрения репутации, выгоднее регистрировать имена, фразы и символику в качестве товарных знаков

Как показывает практика, и с точки зрения финансовой прибыли, и с точки зрения репутации, выгоднее регистрировать имена, фразы и символику в качестве товарных знаков. Так в 2014 году правообладателем бренда "Вежливые люди" стала компания “Военторг”. Это позволяет ей выпускать товар, за качество которого она сама отвечает, и получать денежные компенсации после выигранных судов с магазинами, которые незаконно использовали этот бренд.