Дезинформация о сбивании «Боинга» на Донбассе возвращается в заголовки публикаций, а ложные новости до сих пор остаются очень эффективным средством провоцирования напряженности в Украине. Об этом и другом ‒ в еженедельном обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

Дезинформация о трагедии рейса MH17 возвращается в заголовки, пишут в еженедельном обзоре дезинформации. «Так, мы узнали, что появились некие новые документы, которые якобы доказывают ответственность СБУ за падение самолета «Малайзийских авиалиний», ‒ отмечают его авторы.

Речь идет о бумагах, которые ранее опубликовало российское издание «Совершенно секретно». Журналисты Радіо Свобода уже писали об этом в рубрике «Деза», а в СБУ данные бумаги назвали фальшивкой. Как пишут эксперты East Stratcom, это ‒ еще одна из многих версий, которые распространяют прокремлевские СМИ.

«Однако в том, как сообщение было сфабриковано, подхвачено и распространено российскими государственными СМИ, можно найти характерные признаки поддерживаемых властью активных мероприятий. Например, этот «эксклюзив» был впервые опубликован в малоизвестной прокремлевской газете, а затем, после перевода на английский, распространился через сотню сайтов, специализирующихся на теориях заговора, прокремлевских нарративах. За 3 дня статью перевели на 24 языка, а затем она была опубликована главным прокремлевским СМИ ‒ агентством Sputnik», ‒ говорится в обзоре.

Также, одно СМИ в Чехии заявило, что падение самолета было провокацией, направленной на дискредитацию России. «Здесь мы также видим использование любимого приема, который призван посеять сомнения и о котором мы уже писали ранее. При таких обстоятельствах исследователи группы Bellingcat недавно представили дополнительные доказательства в поддержку своих выводов о причинах трагедии рейса MH17», ‒ говорится в материале.

Провоцирование напряженности в Украине

С момента начала вооруженного конфликта в Украине прокремлевская дезинформация является важнейшим инструментом, который используют поддерживаемые Россией сепаратисты и сама Россия, считают авторы материала и добавляют, что дезинформация до сих пор остается очень эффективным средством провоцирования напряженности в стране. Так, на прошлой неделе появилась дезинформация, будто бы венгры, проживающие в украинском Закарпатье, потребовали автономии, а Служба безопасности Украины в ответ задержала и осудила активистов венгерской общины. В поддержку дезинформации даже были представлены сфабрикованные «показания». Однако в своем официальном заявлении Демократический союз венгров Украины опроверг всю эту информацию, назвав ее «провокацией относительно венгерской общины».

Дезинформация привлекает миллионы людей

Словацкий институт GLOBSEC вместе со своими партнерами провел опрос в семи странах Центральной и Восточной Европы. Один из вопросов был посвящен восприятию новостных СМИ, которые занимаются распространением дезинформации.

«Почти 10% жителей Центральной и Восточной Европы доверяют онлайн-информагентствам, которые распространяют дезинформацию, как надежным источникам новостей о состоянии дел в мире», ‒ утверждают авторы опроса. Самый высокий процент такого доверия был отмечен в Румынии (37%), Словакии (12%), Польше и Чехии (9%).

Значительно большее количество людей в этом регионе считают сообщения ведущих СМИ недостоверными. Самая недоверчивая аудитория была отмечена в Польше, за ней следует Хорватия ‒ около двух третей граждан в этих странах считают, что ведущим СМИ не стоит доверять. Только в Венгрии и Словакии большинство людей считают, что вся необходимая информация доступна и предоставляется в ведущих СМИ.

Учитывая то, что одна из целей прокремлевской дезинформации ‒ сеять путаницу и недоверие к достоверным источникам информации (включая надежные СМИ), потенциальная аудитория СМИ, занимающихся дезинформационной кампанией, достаточно высока, пишут специалисты рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей. Также они отмечают, что небольшой процент людей, которые считают дезинформационные СМИ надежными источниками информации, может вводить и других в заблуждение. Как показали аналогичные опросы, некоторые люди заявляют, что не считают, что ориентированные на дезинформацию СМИ заслуживают доверия. Однако при ответах на следующие вопросы может оказаться, что они фактически готовы поверить сообщению, распространяемому этими самыми СМИ.

Такой факт был зафиксирован в опросе, проведенном Detektor Media в Украине. Хотя только 1,3% украинцев заявили, что верят российским СМИ, многие из них поверили в дезинформацию, распространяемую исключительно российскими и пророссийскими каналами. В некоторые дезинформационные сообщения поверили больше одной трети населения Украины.

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Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные этой теме, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».