Российское издание сообщило, что украинские пограничники не зафиксировали перемещение через российско-украинскую границу зенитного комплекса «Бук-М1». Как доказательство – опубликовали «документ». В Государственной пограничной службе Украины назвали этот «документ» подделкой, а публикацию – лживой.



31 мая российское издание «Совершенно секретно» опубликовало материал о трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Это так называемая вторая часть «расследования» этого издания. (О фейковых документах первой части так называемого «расследования» читайте здесь).





Основной месседж нынешней публикации: «Украинские пограничники не зафиксировали перемещения через российско-украинскую границу зенитного комплекса «Бук-М1». Об этом якобы свидетельствует документ, который демонстрирует издание.



«Письмо Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины делает незначительной главную версию международного следствия, которая выстраивалась три года усилиями правительств, международных чиновников, спецслужбами и тысячами диванных интернет-активистов», – говорится в материале.





Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Государственная пограничная служба исследовала представленный российскими СМИ «документ» и назвала его подделкой. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Слободян также указал на ошибки и признаки нарушения штабной культуры, принятой в документообороте ведомства.



«Во-первых, документ датируется 20.07.2014 года с входящим номером «1296», хотя, согласно номенклатуре, начиная с июня 2014 года, входные документы поступают в Госпогранслужбу исключительно с пятизначным номером», – сообщил Слободян. Он добавил, что согласно пункту 23 Положения о базе данных «Сведения о пересечении государственной границы Украины», информация из баз данных предоставляется исключительно о путешествующих гражданах, иностранцах и лицах без гражданства, а не о пересечении государственной границы транспортными средствами, а тем более зенитными комплексами или иными видами вооружений.





Украинская Госпогранслужба сообщает, что подпись в этом «документе» не является подписью соответствующего должностного лица, а представленная выдержка структурного подразделения Госпогранслужбы оформлена с абсурдными грамматическими ошибками и признаками нарушения штабной культуры, принятой в документообороте ведомства. Например: должность перед подписью написана неверно – «Начальник Головної центру», правильно писать – «начальник Головного центру». Некоторая информация в тексте тоже написана неверно – «відомостей щодо незаконного перетинання», правильно – «відомостей щодо незаконного перетину».



Спикер ГПС Украины также отметил, что в 2014 году Украина частично была лишена возможности контролировать пассажиро-транспортный поток через линию государственной границы, ведь Россия и незаконные бандформирования удерживают значительный участок российско-украинской границы. И, по его мнению, это главный факт, который разбивает любые попытки обвинить Украину в трагедии с малайзийским «Боингом».

Через этот участок границы перемещаются российские войска и вооружение

«Через этот временно неконтролируемый украинскими пограничниками участок российско-украинской границы идет поток не только мирных граждан и транспортных средств, но и функционируют целые транспортные артерии по перемещению российских войск, наемников, большого количества вооружения, техники и боеприпасов», – заявил Слободян.



Это не первая публикация российского издания «Соврешенно секретно» с так называемыми «документами», которые «проливают свет» на трагедию рейса MH-17. Ранее журналисты Радіо Свобода, которые работают над рубрикой «Деза», опубликовали материал о четырех предыдущих «документах», представленных изданием «Совершенно секретно», которые имели грубые грамматические ошибки и русизмы. В СБУ на запрос Радіо Свобода тогда ответили, что это «фейковые бумаги».



Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.



Международная Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов сообщила, что в первых предварительных официальных итогах расследования установила: зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. По данным следователей, место пуска ракеты – поселок Первомайское, находившийся на момент катастрофы под контролем российско-сепаратистских сил. Россия все обвинения отвергает.