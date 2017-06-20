Неделю назад киевский суд признал постановление Кабмина Украины о блокаде Крыма недействительным. Фактически это означает отмену запрета на провоз товаров через административную границу. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, возобновились ли поставки украинских товаров на полуостров.

14 июня Киевский апелляционный административный суд признал постановление Кабинета министров Украины № 1035 о товарной блокаде Крыма незаконным и недействительным. Иск с требованием отменить постановление подала адвокат из Крыма Юлия Лесовая – после того, как ей отказали в провозе бытовой техники на полуостров. Ее иск поддержал Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ).

В комментарии для Крым.Реалии Лесовая призналась, что выступает против товарных поставок с материковой Украины на аннексированный полуостров. Но при этом считает противоправным запрет на провоз через «границу» личных вещей граждан. А поскольку в постановлении № 1035 имущество физических лиц приравнивается к товарам, крымчанке пришлось добиваться отмены всего нормативного акта.

«Так как постановление прописано таким образом, что все товары запретить провозить (а, согласно Таможенному кодексу, личные вещи тоже считаются товаром), то у меня не было процессуальной правовой возможности как-то это разграничить. Тут либо все надо обжаловать, либо ничего не обжаловать. Я защищала свои права и вынуждена была отменить пункт в целом», – сказала Юлия Лесовая.

Как все начиналось

Постановление № 1035 украинский Кабмин принял 16 декабря 2015 года. Фактически его утвердили по требованию лидеров «гражданской блокады Крыма». Это акция стартовала 20 сентября 2015 года по инициативе лидеров крымских татар – Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова. Участники «гражданской блокады» выстроили заграждения на административной границе с полуостровом и не пропускали грузовики с товарами. В то же время они выдвинули ряд требований российским властям: освобождение политических заключенных, прекращение репрессий в отношении крымских татар, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова.

Через неделю после начала блокады скопившиеся на «границе» фуры развернулись и повезли свои грузы обратно. После этого участники акции начали проверять легковой транспорт. Они останавливали на своих блокпостах все без исключения машины и проводили их досмотр. В случае, если у участников акции возникали подозрения, что автомобиль перевозит не личные вещи пассажиров, а товары, машину не пропускали. Причем на тот момент в украинском законодательстве не было норм, запрещающих товарные поставки на полуостров.

В итоге правительство Арсения Яценюка решило пойти на уступки организаторам блокады и приняло постановление № 1035. Но согласно этому нормативному акту, через админграницу запрещалось перемещать не только товары, но и личные вещи граждан. В итоге многие крымчане, переезжающие на материк, не могли перевезти свою собственность. К примеру, печатную машинку и бинокль через «границу» взять с собой разрешалось, а мебель или микроволновку – нет.

После того, как поставку товаров в Крым запретили официально, участники «гражданской блокады» сняли свои блокпосты и заявили и переформатировании своей акции. Они создали общественное формирование «Аскер», которое дислоцируется на админгранице с полуостровом и, в соответствии с заявленными задачами, оказывает содействие сотрудникам Госпогранслужбы. Представители этого объединения находятся рядом с пунктами пропуска по сей день.

Таможня в ожидании инструкций

14 июня этого года блокаду официально отменили, но сообщений о том, что через админграницу с Крымом снова перемещаются товары, пока не поступало. Государственная пограничная служба Украины об этом ничего не сообщает. Пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока отказал корреспонденту Крым.Реалии в комментарии, сославшись на то, что проверкой перевозимых через «границу» вещей занимаются таможенники, а не пограничники.

Пресс-служба херсонского управления Государственной фискальной службы Украины вначале пообещала Крым.Реалии ответить на вопросы, касающиеся отмены товарной блокады Крыма, предварительно посовещавшись с юристами. Однако от комментариев там все-таки отказались, сославшись на то, что не получали на этот счет инструкций от руководства.

«Мы ничего пока не комментируем. Все вопросы – централизовано в ГФС Украины. Потому что нам ничего не доводилось, к нам официально документ ГФС не спускался», – сказали в пресс-службе херсонского управления ГФС.

Центральный офис фискальной службы также не смог сообщить, пропускают ли их сотрудники товары через админграницу с Крымом.

В то же время профильное подразделение Кабмина – Министерство по вопросам временно оккупированных территорий – заявляет, что постановление № 1035 продолжает действовать.

Для того, чтобы решение суда было реализовано, должно быть постановление Кабмина

«Для того, чтобы решение суда было реализовано, должно быть постановление Кабмина, которое будет отменять свое собственное постановление. То есть решение Кабинета министров о том, чтобы отменить постановление № 1035 еще не принято», – сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи в комментарии для Крым.Реалии.

Сам он считает, что перевозка товаров через «границу» с Крымом должна быть запрещена, но разрешено перемещение личной собственности. По словам Куркчи, украинское правительство должно принять новое постановление с таким содержанием или внести изменения в уже существующий нормативный акт. Замминистра заявил, что пока этого не произойдет, будет действовать постановление № 1035.

Однако крымский адвокат Юлия Лесовая, которая выиграла суд у правительства, настаивает, что, в соответствии с судебным решением, обжалованное постановление уже утратило силу.

Суд признал постановление недействительным. Никаких дополнительных решений Кабинета министров для этого не нужно

«Комментарий о том, что Кабинет министров должен принять еще какое-то решение для исполнения решения суда, юридически безграмотен. Если они так комментируют, они либо специально это делают, либо по незнанию так считают. Решение суда признало постановление незаконным, и что еще важно – недействительным. Никаких дополнительных решений Кабинета министров для этого не нужно», – настаивает адвокат.

По словам Лесовой, сейчас таможенники на «границе» с Крымом не пропускают не только товары, но и личные вещи, которые запрещены к провозу в постановлении № 1035. Сотрудники фискальной службы, говорит она, обосновывают свои действия тем, что им еще не приходили «инструкции сверху». Адвокат считает, что подобные действия являются нарушением закона.

Выходит, что формально – согласно решению суда – «товарная блокада Крыма» отменена, но фактически она продолжает действовать. Впрочем, даже если украинские таможенники снова будут пропускать фуры с товарами в Крым, нет никаких гарантий, что они туда попадут. С 1 января 2016 года правительство России запретило ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с украинского материка. То есть отдельные товары на полуостров теперь могут не пропустить не только украинские таможенники, но и российские.