Крымские газеты пишут о том, как погода влияет на настроения отдыхающих в Крыму, о «прямой линии» Владимира Путина и о жителях поселка Черноморское, задыхающихся от горящей свалки.

«Крымская правда» в материале «Когда погода лучше сервиса» пишет о том, как природные явления влияют на настроения туристов, прибывших на полуостров.

«Крым встретил своих гостей нетипичной для наших широт прохладой, ‒ отмечает издание. ‒ Так что мечтам отдыхающих о горячем отдыхе, похоже, так и суждено остаться мечтами. Чиновники, между тем, присутствия духа не теряют и, несмотря ни на что, продолжают верить в успех туристического сезона».

Чиновники присутствия духа не теряют и, несмотря ни на что, продолжают верить в успех туристического сезона

По прогнозам синоптиков, температура на протяжении всего лета будет умеренной, без аномальной жары. Отдыхающим не придется страдать от непривычного для них зноя. Что до температуры морской воды у побережья полуострова, то, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, она может повыситься до +22…+25. Правда, расти температура воды начнет лишь в конце июня, когда средняя дневная температура воздуха поднимется до +24+29 градусов.

«Крым по-прежнему остается уникальным курортными регионом. Но достаточно ли этого для того, чтобы выиграть схватку за туриста в условиях конкурентного рынка ‒ вопрос. Ответ на него получим по завершению высокого сезона», ‒ пишет газета.

«Крымская газета» разместила мнение политолога Игоря Рябова о прямой линии Владимира Путина.

«Прямая линия превратилась не столько в способ помочь людям в непростой ситуации, сколько в большой социологический опрос, который проводит президент с помощью серьезного медийного инструмента», ‒ отмечает Рябов. По мнению политолога, «прямая линия», несмотря на рутинность, «весьма важна накануне старта президентской кампании». «Президент получил в результате миллионов обращений современный срез проблем, которые волнуют людей по всей стране. И если что-то и не попало в эфир, то точно попадет в анализ, который по итогам прямой линии проводит администрация президента», ‒ пишет Рябов.

Газета «Авдет» рассказывает о том, как жители крымского поселка Черноморское задыхаются от горящей свалки.

Угрозы для населения огонь не представляет

По информации издания, дым от пожара накрыл близлежащие села, жители которых просят помощи, но их никто не слышит ‒ пожарные отказались выезжать на вызов, поскольку нет открытого огня. Позже, когда с помощью публикаций в СМИ чиновники обратили внимание на ситуацию, на место выехали пожарные подразделения. Как сообщили в администрации района, возгорание локализовано в пределах полигона, однако есть опасения относительно возможного ухудшения ситуации. По словам главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко, к настоящему времени все противопожарные мероприятия выполнены:

«Угрозы для населения огонь не представляет. Кроме одной проблемы – задымления, сила которого меняется от направления ветра. Сначала дым шел мимо поселка, сейчас – прямо на поселок. Это вызывает опасения».