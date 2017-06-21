Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крым теперь уже – российская территория», – цитирует заместителя председателя партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда немецкая газета Die Welt. «В области внешней политики Гауланд призвал к отмене санкций против России и пониманию политики лидера Кремля Владимира Путина. «Санкции всегда ошибочны, они являются политически некорректными, – считает Гауланд. – И они не вернут ни частицы Крыма. Крым – это теперь уже российская территория, и он не может вернуться в состав Украины», – сказал он. Федеральное правительство осуждает аннексию Крыма как незаконную в соответствии с международным правом. Советский Союз когда-то подарил Крым Украине. Гауланд критиковал Запад за то, что после развала Советского Союза он упустил шанс построить вместе с Россией новый мировой порядок. И по поводу расширения НАТО на восток он понимает политику Путина: «Нам, немцам, всегда было хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией».

«Русские в Крыму горячо приветствуют национализм Путина...», – пишет испанское каталаноязычное издание El Periódico. «Спустя 36 месяцев после этих событий безоговорочное единодушие доминирует в каждом из российских опросов, касающихся крымской аннексии. И, несмотря на прошедшее время и то, что начали появляться некоторые недостатки, националистическое рвение не проявляет никаких признаков убыли или охлаждения среди населения России. «Здесь мы все согласны с воссоединением, а кто нет, пожалуйста, валите в Украину», – говорит Владимир, повышая голос к концу своего резкого ответа. Но более уравновешенный Денис оправдывает присоединение, выделив некоторые различия, отделяющие русских и украинцев, в том числе рост патриотических настроений в России. «В Украине не отмечается День Победы как в России; а для нас он является священной датой». По словам Владимира и Дениса, все преимущества существенно перевешивают недостатки. «Дороги гораздо лучше, мы отмечаем, что правительство в них инвестирует», – говорит Алексей. «Несколько месяцев назад я был прооперирован в больнице, и с меня ничего не взяли за оплату», – говорит Денис. Как недостатки все отмечают высокую инфляцию, из-за которой для многих местных карманов стали недоступными обед в ресторане или развлечения – обстоятельство, вызванное импортом по морю всего, что потребляется на территории. Но даже эта неудача – проблеск лучшего будущего: «Как только (Керченский – КР) мост будет построен, цены будут падать», – говорит один из респондентов, имея в виду многополосную дорогу для автомобилей и поездов, которую строит Россия, и которая, после завершения, будет пересекать Керченский пролив и связывать территорию с российским Краснодарским краем».

«Мэтлок: «Это уже не тот мир, в котором коммунизм боролся с капитализмом», – цитирует профессора американского университета Дьюка Джека Мэтлока латвийская газета Latvijas Avize. «Крым – это отдельный вопрос. В 2008 году США и страны Западной Европы признали независимость Косово, что было нарушением Заключительного акта Хельсинского совещания 1975 года, в котором говорится, что в Европе не будет изменения границ без согласия обеих сторон. Это создало правовой прецедент, который Россия позже использовала в ситуации с Крымом. Крым перешел в руки России без кровопролития – живущие там люди сказали, что они хотят быть вместе с Россией. По моей оценке, с политической точки зрения Украине лучше без Крыма, с этим полуостровом всегда были трудности. Украина отказалась формировать федеративное государство, хотя она очень расколота. Конечно, юридически переход Крыма в руки России незаконен. Но мы в прошлом создали прецедент, и последовала реакция, возможно, даже чрезмерная. Когда я работал у Рейгана, наша задача состояла в том, чтобы найти общие интересы с СССР. Такой подход позволил нам положить конец холодной войне за три года. В нынешней ситуации никто не стал победителем. Возьмем для примера Крым. Если бы Обама приехал на Олимпиаду в Сочи и использовал возможность обсудить происходящее с Путиным – сказал бы, что Украина не будет принята в НАТО, то я думаю, что Россия не «взяла» бы Крым. Демонизировать Путина, делая его проблемой, и игнорировать, что в его руках находится власть, было большой ошибкой».

«ЕС продолжил крымские санкции, аналогичные – и для сдерживания России», – сообщает американское информагентство Reuters. «Европейский союз в понедельник продлил еще на один год свои торговые санкции против черноморского полуострова Крым, аннексированного Россией у Украины в 2014 году, и дипломаты заявили, что они ожидают, что блок сделает то же самое со своими санкциями в отношении Москвы в ближайшее время. В настоящее время санкции ЕС по Крыму сохранятся до 23 июня 2018 года. Они включают запрет на весь импорт (в ЕС – КР) из Крыма и экспорт на полуостров, которые касаются транспорта, энергетики и телекоммуникаций. Санкции также запрещают инвестиции из ЕС и предоставление туристических услуг. «Как обычно, итальянцы попросили формальную «дискуссию» на саммите, но даже они не возражают против еще шести месяцев», – сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС. Италия, а также Греция и Венгрия являются теми странами ЕС, которые более дружелюбно относятся к России. Они критикуют санкции как неэффективные и наносящие ущерб европейским предприятиям. Ястребы включают Польшу, Швецию и страны Балтии. Несмотря на разногласия, ЕС до сих пор смог отстаивать свое единство в отношении санкций».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове