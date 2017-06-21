Регулярные нарушения положений Минска, почти ежедневные данные о новых жертвах и ранениях свидетельствуют о том, что до решения проблемы конфликта в Украине еще далеко. Поэтому нужно усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Такое заявление в Европарламенте при обсуждении судьбы и эффективности Минских соглашений высказал официальный Киев. Между тем представители Франции и Германии, стран-участниц «нормандского формата», утверждают, что альтернативы этим соглашениям пока нет, но и «замороженного конфликта» на Донбассе не будет.

Ежедневно на Донбассе мы наблюдаем за изобретенным Россией «гибридным режимом прекращения огня». Вместо отвода с территории Украины своего смертоносного тяжелого вооружения, россияне продолжают его поставлять поддерживаемым сепаратистам, при этом еще и пытаются вытеснить из региона мониторинговую миссию ОБСЕ. А чтобы еще больше усложнить ситуацию, Кремль идет на признание всех незаконных документов «республик», а в регионе, пораженном конфликтом, продолжается недопуск международных гуманитарных организаций. Так в Брюсселе европейским депутатам и экспертам изображает ситуацию директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины отмечает: «чего нам дальше не хватает, так это политической воли России для прекращения боевых действий на Донбассе. И при этом мы надеемся со стороны ЕС, в частности Европейского парламента, что в этой ситуации они дальше будут использовать один из немногих инструментов, который они имеют. А именно: продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крыма, непризнания любого права России вмешиваться во внутренние дела Украины и продолжать политику санкций».

При этом дипломат добавляет, что эти санкции будут еще более эффективными, если их на саммите ЕС «решат расширить, а их продолжительность будет продлеваться не каждые 6 месяцев, а раз в год».

«Заморозка» конфликта произойти не может ‒ французский дипломат

Конечно, без убедительного режима тишины и соответствующего уровня безопасности в регионе нельзя и думать о проведении там выборов, говорит заместитель директора подразделения России и Восточной Европы при Министерстве иностранных дел Франции Рафаэль Мартин де Лягард. На многочисленные вопросы евродепутатов о том, есть ли у представителей «нормандского формата» вместо неработающих Минских соглашений другой план, дипломат отвечает: «Плана «Б» нет. «Если бы этот план «Б» существовал, мы бы об этом знали. Но его нет уже потому, что и российская, и украинская стороны преданы этому формату и Минским соглашениям. Так же, собственно, как и наши европейские партнеры, а также США».

По его мнению, «настоящей альтернативой «Минска» было бы не делать ничего. «В нынешних условиях мы не можем ни переписать «Минск», ни изменить формат переговоров», ‒ говорит представитель французского МИД и добавляет, что отказ от существующего формата был бы очень опасным.

«Это может породить риск резкой эскалации напряжения», ‒ говорит он.

А вот в возможность превращения войны на Донбассе в замороженный конфликт Рафаэль Мартин де Лягард не верит.

«Мы не хотим замороженного конфликта в этой зоне. В любом случае, этого не может произойти как из-за размеров территории Донбасса, так и из-за того, что уровень привлеченных там сил гораздо масштабнее», ‒ заявляет дипломат.

Протманн: война в Украине ‒ это угроза европейской безопасности

Его коллега из Германии, специальный посланник по вопросам Украины и председатель рабочей группы по Украине при немецком внешнеполитическом ведомстве Андреас Протманн тоже убеждает, что альтернативы «Минску» пока нет, потому что это «все, что мы сейчас имеем».

По глубокому убеждению немецкого дипломата, военное противостояние в Украине представляет угрозу для европейской безопасности.

«Именно это и подталкивает нас всех в наших ежедневных усилиях, ‒ говорит он. ‒ Евросоюз должен делать все возможное для того, чтобы не допустить выхода украинского конфликта из-под контроля».