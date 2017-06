«Дерни за веревочку – появится Трамп»

Федеральные суды в Мэриленде и Вашингтоне получили исковые заявления, податели которых утверждают, что президент Трамп нарушает Конституцию, получая вознаграждение от иностранных правительств. В первом случае истцами выступают генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия, во втором – 196 членов Конгресса США. Кроме того, выяснилось, что в прошлом году Роспатент продлил на 10 лет регистрацию торговых знаков компании Trump Organization в России, а Китай недавно зарегистрировал 123 торговых знака Трампа, включая ветеринарную службу и эскорт-сервис.

Эксплуатирует ли президент свой пост в целях личного обогащения?

Единственным президентом США, который владел торговым знаком, был Джордж Вашингтон. У него было большое хозяйство, в том числе мукомольное производство. В 1772 году, не будучи еще ни главнокомандующим, ни президентом, он зарегистрировал для своей муки торговый знак G. WASHINGTON.

В 1790-м, просматривая заявки, поданные в только что учрежденное Бюро патентов, президент Вашингтон обратил внимание на заявку инженера Оливера Эванса. Эванс был известным изобретателем, автором многих усовершенствований паровой машины, прядильной и мукомольной технологий, а также обладателем первого американского патента на самобеглую коляску – автомобиль на паровом ходу.

Водяная мельница Эванса была полностью автоматической. Вашингтон в полном соответствии с законом приобрел лицензию и стал одним из первых мукомолов Америки, применивших систему Эванса на деле. Усовершенствование оправдало себя. Но и Эванс знал толк в рекламе. Когда спустя пять лет он готовил к изданию свой труд по мукомольному делу, Вашингтон заказал экземпляр, и его имя появилось в книге в верхней строчке перечня подписчиков с указанием должности: "Президент Соединенных Штатов".

22-й президент США Гровер Кливленд столкнулся с несанкционированным использованием своего имени в рекламных целях в гораздо бóльших масштабах. Он был избран на свой первый срок в 1884 году, а в июне 1886 женился. Его жена Фрэнсис стала – и остается по сей день – самой молодой первой леди: ей был 21 год, когда она вышла за 47-летнего президента.

Миловидная Фрэнки, как фамильярно звала ее пресса, была звездой рекламы. Ее изображения, равно как и ее новорожденной дочери Рут, использовали производители самых разных товаров – конфет, косметики, мыла, нижнего белья, швейных машинок, пианино. Производитель пилюль для похудения утверждал в рекламном объявлении, что это снадобье – "секрет стройной фигуры миссис Кливленд".

Никаких законодательных ограничений на коммерческое использование чужого имени в то время не существовало. Конгрессмен Джон Томас однажды зашел в аптеку и увидел там рекламу "патентованного средства от всех болезней", подобного тем, продажей которых промышляют герои О. Генри. Рекламу украшал портрет первой леди. Возмущенный таким нахальством Томас внес в нижнюю палату законопроект, карающий за беспардонную наживу штрафом от 500 до 5000 долларов, но палата отклонила его.

Впрочем, Фрэнки, похоже, совсем не страдала от своей популярности. А карамельные батончики "Крошка Рут" выпускаются по сей день – этим торговым знаком владеет сейчас швейцарская шоколадная фирма Nestlé.

Ныне действующий закон запрещает использование имени или изображения президента в качестве торговой марки без письменного разрешения его самого или его вдовы. Однако есть юридические нюансы, заставляющие главу государства воздерживаться от судебных тяжб на эту тему. Например, президент Обама по большей части игнорировал рекламные ухищрения производителей, хотя среди товаров, украшенных его именем или портретом, была и открывалка для банок и бутылок, названная предвыборным лозунгом Обамы Yes, We Can (название построено на каламбуре: can – не только "мочь", но и "консервная банка"), и презервативы "Обама", рекламный слоган которых – "Потрясающая стимулирующая упаковка" – намекает на пакет стимулирующих экономику антикризисных мер, принятых Конгрессом вскоре после избрания Обамы.

Среди товаров, эксплуатирующих популярность Дональда Трампа без его разрешения, можно найти футболку, на которой грозный президент стоит на танке своего имени, а на пушке танка написано You're fired! (опять-таки каламбур: "вы уволены" и "вы обстреляны" звучит и пишется по-английски одинаково), грушу для битья, мишень для игры в дротики и туалетную бумагу с его портретом (продается через Amazon.com). Вряд ли и российские производители матрешек с лицом Трампа спрашивали разрешения у обладателя бренда.

Но как быть, когда имя президента само является торговым знаком? Не использует ли он служебное положение в корыстных целях?

Истцы, затеявшие судебный спор по этому поводу, считают, что использует. Конституция гласит, что должностное лицо США не имеет права принимать без согласия Конгресса "тот или иной дар, вознаграждение, должность или титул от какого-либо короля, принца или иностранного государства". Именно таким незаконным вознаграждением некоторые правоведы считают оплату гостиничного номера и других услуг иностранными дипломатами, останавливающимися в отелях Трампа. Президент, кроме того, приглашает иностранных лидеров в свой флоридский гольф-клуб Мар-а-Лаго, который он называет "зимним Белым Домом" и в котором после избрания взвинтил цены вдвое. А старший советник президента Келлиян Конвей однажды в телеинтервью расхваливала товар бренда "Иванка Трамп".

Первый иск на эту тему вчинила еще в январе в нью-йоркском федеральном суде неправительственная организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне". Адвокаты ответчика просят суд отклонить его на том основании, что истец не обладает правосубъектностью в данном деле, то есть не может выступать в качестве защитника Конституции. А вот иск генеральных прокуроров имеет судебную перспективу, поскольку штат по американскому законодательству – "равнозначный суверен", и этот статус позволяет ему оспаривать решения президента, затрагивающию конституционные права штатов.

Иначе сформулированы исковые претензии законодателей. В Конституции сказано, что должностное лицо не может принимать иностранное вознаграждение "без согласия Конгресса". Истцы утверждают, что президент лишил их конституционного права разрешить или запретить ему получать такое вознаграждение, присвоил себе полномочия законодательной власти. В исковом заявлении об этом сказано так:

"Отцы-основатели приняли меры для того, чтобы федеральные должностные лица не решали по собственному усмотрению, какое вознаграждение способно поставить под вопрос их независимость или побудить их предпочесть личные интересы государственным. Иными словами, должностное лицо не должно быть единственным судьей своей собственной честности".

Дело не в юридическом крючкотворстве, а в реальной внешней политике. Так, например, недавний выпад Дональда Трампа против Катара (президент США назвал это государство "историческим спонсором терроризма") его критики объясняют наличием у него частного бизнеса в странах, враждебных Катару – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах – и отсутствием такового в Катаре. До недавних пор Катар считался стратегическим союзником США, там расположены две американские военные базы, в том числе крупнейшая в регионе военно-воздушная база Аль-Удейд.

"Саудовская Аравия – я отлично лажу с ними, – говорил Дональд Трамп на предвыборном митинге в августе 2015 года. – Они покупают у меня квартиры. Платят 40, 50 миллионов. И я их должен не любить? Я их очень люблю!"

Получается, для того, чтобы стать союзником США, надо открыть у себя отель или гольф-клуб Трампа?

Вероятно, именно такой вывод сделал после переговоров в Мар-а-Лаго председатель Си. Trump Organization впервые подала заявки на регистрацию своих торговых знаков в Китае еще 10 лет назад и возобновила их в апреле прошлого года, когда кандидат Трамп называл Китай в своих речах "валютным манипулятором", совершающим "экономическое нападение" на США, и обещал покончить с этим, когда будет избран. Удовлетворение заявок на регистрацию началось, в качестве жеста доброй воли, незадолго до саммита во Флориде, и продолжилось ударными темпами после него, а президент Трамп снял все свои претензии к Пекину – на том основании, что он помогает усмирить Северную Корею.

Несложно найти закономерность и в действиях Роспатента. Знаки Трампа были впервые зарегистрированы в период с 1996 по 2007 год, когда ему очень хотелось делать бизнес в России. Летом 2008 в Москву приезжал Дональд Трамп-младший. Как сообщал тогда "Самарский бизнес-журнал", исполнительного директора Trump Organization больше всего заинтересовали московские промзоны, однако негативным фактором стали "политические риски", иначе говоря – коррупция и административные барьеры.

В прошлом году подошел к концу 10-летний срок регистрации таких важных знаков, как Trump Tower и Trump Hotels & Resorts. Роспатент начал продлевать их в апреле, когда президентская кампания подходила к своей заключительной фазе, и закончил в декабре, когда Дональд Трамп стал избранным президентом. Четыре знака были зарегистрированы 8 ноября – в день выборов.

Дональд Трамп постоянно подчеркивает, что у него нет и никогда не было бизнес-интересов в России. Но перерегистрация торговых знаков говорит о том, что они в любой момент могут появиться. Надо полагать, российское правительство было бы счастливо на этот раз избавить Trump Organization и от мздоимства чиновников, и от излишнего бюрократизма.

Сознавая, что дальнейшее распространение бренда "Трамп" по всему миру навлечет новые нападки критиков, Trump Organization в лице старших сыновей президента представила 5 июня свой новый торговый знак – "Американская идея". Первые три отеля с таким названием планируется построить в штате Миссисипи. Но семья Трамп не собирается заниматься строительством – она предлагает к продаже франшизу. Презентация "Идеи" состоялась в нью-йоркской "Трамп-башне".