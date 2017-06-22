Работники дирекции по управлению Федеральной целевой программой (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» получают необоснованно высокие зарплаты. Этот факт выявила Счетная палата России. В соцсетях сравнили зарплаты чиновников с доходами рядовых крымчан.

В ходе проверки Счетной палаты выяснилось, что руководящие работники дирекции по управлению ФЦП получали от 472 600 до 607 500 рублей, а сотрудники неруководящего звена – 302 800 рублей в месяц. Эти цифры удивили даже назначенного Москвой главу Крыма Сергея Аксенова, но от скандала он благоразумно решил отстраниться:

Сергей Аксенов

… Что касается опубликованной информации о размере зарплат Дирекции по управлению ФЦП, то меня эти данные удивили, как и остальных. Дирекция выполняет контролирующие функции и находится в подчинении Минэкономики РФ, поэтому пояснений по ситуации дать не могу…

Oleg Komunyar

Так это же хорошо, россию должна съесть коррупция

Крымская Зима

Счетная палата зафиксировала неэффективное использование денег по развитию Крыма. Т.е. было какое-то развитие? И оно еще денег стоило?))

Геннадий Лисов

Может Российская Федерация и выделяет деньги на Крым, однако похоже их тратят в основном на зарплаты выделяльщиков и откаты выделителям…

Lyudmyla Zelenina

А почему он не удивляется размером пенсий крымчан или размером социальной помощи ветеранам труда, которая почему-то три года не индексируется? Почему цены растут на ВСЕ, а размеры пенсий-зарплат –​нет? Почему льготы ветеранам труда предоставлены издевательские в Крыму? Почему при существующей санаторной базе, ветеранам труда не предоставляются путевки в санатории, хотя были обещания сохранить существующие льготы на 2014 год?

Жан Запрута

Кто не работает тот... ест

Татьяна Зинчук

А остальные пусть держатся

Sirotkina Nataha

Типа как пенсионеры с пенсией 8000 в месяц

Александр Басов

Для друзей ничего не жалко. А то что народ вымирает живя в нищете – ничего, бабы еще наражают

Тот факт, что зарплаты крымчан (в частности – учителей) оставляют желать лучшего, признал и Аксенов.

Александр Шевченко

Да не, все нормально. 100 руководителей с зарплатой 1 млн., на каждого – это замов с зарплатой 500 тыс., и тысячи учителей с 15 т.р. Это федеральный центр виноват, или внутренние враги. У вас всегда одно из двух

Татьяна Белова

Да везде все правильно начисляется! Жить просто невозможно на эти зарплаты и пенсии!

Катюня Х-Р

Педагоги после полученных зарплат за апрель и май (практически без стимулирующей части) подумывают об увольнении, а кто-то уже уволился...зарплата с каждым месяцем все меньше – это факт

Крымчане в социальных сетях регулярно жалуются на низкие зарплаты.

Lena Helena

Да...весело с нашими зарплатами. А еще и 6 тысяч есть....Дальше, только хуже…

Ирина Ремезова

Евпатория – те же яйца , только вид с боку. Получила 7146, теперь не в чем себе не отказываю

Андрей Васильев

Сегодня утром в катере передо мной две плохо одетые и болезненного вида бабки – с лицами, как с рисунков Васи Ложкина.

– А Машка, Машка племянница моя. У нее зарплата 5000 рублей. Больше половины за квартиру уходит. А еще детей тащить. Ужас, как она только живет….

– А Витя на кране работает на госпредприятии за 10 000 рублей в месяц.

– Хорошо хоть мы с тобой, Петровна, перед смертью поживем – пенсия у нас при России хорошая аж 13 000.

И так ехидно обе улыбаются…

И жалко, и мерзко…

Внук подпольщицы‏

Севастополь. Знакомая медсестра в инфекционке, получила мизерную зарплатную ведомость. Думала бухгалтерия ошиблась. Оказалось, весь Крым ошибся!

Не лучшим образом обстоят дела и с пенсиями крымчан.

Людмила Чайка

У подруги в Симфере – 7500, у меня – 8250. Прожить на эти деньги невозможно!!!