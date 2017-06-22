Работники дирекции по управлению Федеральной целевой программой (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» получают необоснованно высокие зарплаты. Этот факт выявила Счетная палата России. В соцсетях сравнили зарплаты чиновников с доходами рядовых крымчан.
В ходе проверки Счетной палаты выяснилось, что руководящие работники дирекции по управлению ФЦП получали от 472 600 до 607 500 рублей, а сотрудники неруководящего звена – 302 800 рублей в месяц. Эти цифры удивили даже назначенного Москвой главу Крыма Сергея Аксенова, но от скандала он благоразумно решил отстраниться:
… Что касается опубликованной информации о размере зарплат Дирекции по управлению ФЦП, то меня эти данные удивили, как и остальных. Дирекция выполняет контролирующие функции и находится в подчинении Минэкономики РФ, поэтому пояснений по ситуации дать не могу…
Так это же хорошо, россию должна съесть коррупция
Счетная палата зафиксировала неэффективное использование денег по развитию Крыма. Т.е. было какое-то развитие? И оно еще денег стоило?))
Может Российская Федерация и выделяет деньги на Крым, однако похоже их тратят в основном на зарплаты выделяльщиков и откаты выделителям…
А почему он не удивляется размером пенсий крымчан или размером социальной помощи ветеранам труда, которая почему-то три года не индексируется? Почему цены растут на ВСЕ, а размеры пенсий-зарплат –нет? Почему льготы ветеранам труда предоставлены издевательские в Крыму? Почему при существующей санаторной базе, ветеранам труда не предоставляются путевки в санатории, хотя были обещания сохранить существующие льготы на 2014 год?
Кто не работает тот... ест
А остальные пусть держатся
Типа как пенсионеры с пенсией 8000 в месяц
Для друзей ничего не жалко. А то что народ вымирает живя в нищете – ничего, бабы еще наражают
Тот факт, что зарплаты крымчан (в частности – учителей) оставляют желать лучшего, признал и Аксенов.
Да не, все нормально. 100 руководителей с зарплатой 1 млн., на каждого – это замов с зарплатой 500 тыс., и тысячи учителей с 15 т.р. Это федеральный центр виноват, или внутренние враги. У вас всегда одно из двух
Да везде все правильно начисляется! Жить просто невозможно на эти зарплаты и пенсии!
Педагоги после полученных зарплат за апрель и май (практически без стимулирующей части) подумывают об увольнении, а кто-то уже уволился...зарплата с каждым месяцем все меньше – это факт
Крымчане в социальных сетях регулярно жалуются на низкие зарплаты.
Да...весело с нашими зарплатами. А еще и 6 тысяч есть....Дальше, только хуже…
Евпатория – те же яйца , только вид с боку. Получила 7146, теперь не в чем себе не отказываю
Сегодня утром в катере передо мной две плохо одетые и болезненного вида бабки – с лицами, как с рисунков Васи Ложкина.
– А Машка, Машка племянница моя. У нее зарплата 5000 рублей. Больше половины за квартиру уходит. А еще детей тащить. Ужас, как она только живет….
– А Витя на кране работает на госпредприятии за 10 000 рублей в месяц.
– Хорошо хоть мы с тобой, Петровна, перед смертью поживем – пенсия у нас при России хорошая аж 13 000.
И так ехидно обе улыбаются…
И жалко, и мерзко…
Севастополь. Знакомая медсестра в инфекционке, получила мизерную зарплатную ведомость. Думала бухгалтерия ошиблась. Оказалось, весь Крым ошибся!
Не лучшим образом обстоят дела и с пенсиями крымчан.
У подруги в Симфере – 7500, у меня – 8250. Прожить на эти деньги невозможно!!!
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: