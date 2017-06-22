В новом исследовании европейского аналитического центра European Council on Foreign Relations авторы размышляют над четырьмя пессимистическими сценариями возможного развития будущей политики Евросоюза в отношении России и последствиями этих сценариев для Украины и международных отношений в целом.

Сценарий №1: ЕС заставляет Киев принять Минские соглашения на российских условиях

Авторы исследования Густав Грессель и Фредрик Весслау приводят пример того, что могло бы произойти в случае смены власти в Германии, которая объявила бы новый подход к Минским соглашениям, включающий усиление давления на Украину с целью заставить ее принять российские условия договора о местных выборах на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях и придать этим территориям особый статус без предварительного прекращения огня или отвода войск от линии фронта. Такое решение, по мнению авторов, могли бы поддержать некоторые страны (Венгрия, Италия, Австрия), которые ранее уже неоднократно выступали за снятие антироссийских санкций, а давление ЕС на украинского президента Петра Порошенко, связанное с продолжением действия безвизового режима или же соглашения о зоне свободной торговле, могло бы, по мнению авторов исследования, заставить украинскую власть принять новые условия.

Выборы на оккупированных территориях стали бы «спектаклем для легитимизации сепаратистов» ‒ участие украинских партий было бы запрещено, представители СМИ не были бы допущены, а избиратели голосовали бы «под звуки выстрелов» ‒ так описывают гипотетический сценарий авторы исследования. «Вновь избранные чиновники», как считают Грессель и Весслау, скорее всего просили бы денег у Киева для финансирования своих «республик», как они называют вооруженные сепаратистские группировки «ДНР» и «ЛНР» (начиная, например, с социальных выплат, которые, по их интерпретации якобы будут указаны в Минских соглашениях).

Для самого Кремля это стало бы огромной победой, которая позволила бы увеличить военное присутствие на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, тем самым усиливая давление на Украину, пишут аналитики. И критичным событием, по их мнению, стало бы посягательство сепаратистов на места в Верховной Раде, что привело бы к масштабным протестам, которые в таком случае стали бы поводом для Кремля захватить Киев и другие регионы, в которых активно действовали пророссийские «титушки». Хаос ‒ по такому сценарию ‒ имел бы крайне негативные последствия для всех сфер общественной жизни в Украине, включая экономический упадок и усиленную миграцию.

Сценарий №2: ЕС решает оставить все как есть, что приведет к еще одному «замороженному конфликту» в Европе

Во втором сценарии авторы приводят предположение о том, что произойдет, если ЕС, занимаясь своими внутренними проблемами, потеряет интерес к поддержке Украины. Сначала, считают исследователи, в Украине началось бы торможение внутренних реформ, что в таком случае привело бы к значительному ухудшению управления, а к 2019 году оккупированные территории превратились бы в объекты диктатуры Кремля, экономика которых была бы полностью разрушена. Выполнение Минских соглашений в таком случае будет казаться недостижимой целью, а после частичной отмены антироссийских санкций Москва, вероятно, увеличит военное присутствие в Украине. Оккупированные территории превратятся в «приюты для контрабанды наркотиков и торговли людьми, отмывания денег, подделок и киберпреступности».

Международная заинтересованность в ведении бизнеса в Украине исчезнет ‒ в этом сценарии ‒ из-за высокого уровня коррупции, а это приведет к прекращению инвестиций, безработице и экономическому упадку. Украина больше не сможет двигаться в сторону западных стран, а Кремль поймет, что «контролируемая нестабильность является идеальным инструментом» для влияния на соседние страны, объясняют авторы исследования.

Сценарий №3: Отмена санкций и конец поддержки для Украины

Третий пессимистический сценарий развития событий, по мнению авторов, будет заключаться в возможном решении правительства США об отмене санкций в отношении России, что впоследствии привело бы и к пересмотру политики санкций со стороны ЕС. Это, в свою очередь, будет способствовать антиевропейской риторике, росту национализма и распространению популизма в Украине. Политическая нестабильность приведет к постоянной смене власти в Украине и ухудшению состояния демократии, считают исследователи.

Кремль, в свою очередь, будет радоваться тому, что ему удалось «оттолкнуть Запад от своих границ». Довольный экономическим ростом после отмены санкций, он «захочет попробовать другие фронты», например, на Западных Балканах, ведь считает Украину своим «тестовым объектом» и захочет ближе подобраться к границам ЕС, объясняют авторы.

Фредрик Весслау (автор исследования): «Почему Европе следует придерживаться своего политического курса в отношении России? Потому что альтернативы жалкие».

Сценарий №4: Заключение соглашения между великими державами

Как говорится в исследовании, последнее возможное пессимистическое развитие событий могло бы быть, если бы президент США Дональд Трамп захотел объединить свои силы с Россией для борьбы против радикального ислама, подписав при этом договор о стратегическом сотрудничестве между США и Россией, который разделил бы «Ближний Восток и Европу на разные сферы ответственности» для борьбы против терроризма. Украина в таком случае, считают Грессель и Весслау, оказалась бы под сферой влияния России.

Тогда Кремль ‒ через дипломатических представителей ‒ предложил бы Украине официально отказаться от вступления в ЕС и НАТО, присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, согласиться на сотрудничество с Россией в сфере безопасности и дать согласие на размещение российских военных на территории Украины, а также официально признать Крым «российским». Эти предложения были бы отклонены украинской властью, а дальнейшее сопротивление российским интересам в конце концов привело бы к еще большей военной агрессии со стороны России, которая угрожала бы ядерным оружием на попытки вмешательства в ситуацию. Восточноевропейские страны, между тем, одна за другой начали бы разработку ядерного оружия из-за растущей опасности со стороны Кремля, считают исследователи.

Выводы

Грессель и Весслау объясняют, что приведенный анализ базируется на предположениях, что Запад будет и дальше делать серьезные ошибки в своей политике относительно Украины, и отмечают, что без значительной поддержки ЕС «борьба Украины будет значительно сложнее», а Кремль, достигнет своей цели на украинских землях, поймет потенциал своих возможностей в других частях света.