Канал «Россия-24» в сюжете о безвизовом режиме сообщает, что теперь «Киеву надо готовиться к миграционной атаке с Ближнего Востока». Другое российское издание опубликовало слова эксперта о том, что граждане, которые посетили страны ЕС, не получат субсидии. Что из этого оказалось правдой?

В материале «Дневник киевлянки: по случаю безвиза украинцы нарядились в вышиванки и собрались в Париж» на сайте «Комсомольской правды» говорится о том, что якобы те, кто посетят Евросоюз, не получат субсидии. Об этом якобы заявил доктор философских наук Владимир Шевченко.

«Украина как государство ничего не получит от «безвиза»: подавляющее большинство населения просто не сможет им воспользоваться из-за отсутствия денег. Что касается экономики, то украинцы будут вливать накопленные средства в экономику стран ЕС, а не в собственную страну. Кроме того, безвизовый режим обострит социальные противоречия внутри страны, поскольку граждане, которые посетили страны ЕС, не получат субсидии, которые и без того будут пересмотрены правительством уже в ближайшее время», – такой комментарий публикует КП.

Утверждение о возможном неполучении субсидий прокомментировала исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко. Она назвала это полной ерундой.

Нет никакой корреляции между субсидиями и безвизовым режимом

«Нет абсолютно никакой корреляции между субсидиями и безвизовым режимом. Это перекос и манипуляция в сторону экономической какой-то дискриминации. Не знаю даже, кому могло это бы присниться в кошмарном сне, чтобы такое сказать. Потому что никоим образом безвизовый режим не касается таких моментов, которые связаны с «наказанием». Безвизовый режим касается людей, которые нуждаются в регулярных частых поездках в Европейский союз. По сути это те же люди, что ездили раньше, но им нужно было выстаивать очереди. Теперь этот административный барьер отменен», ‒ заявила она.

Человек стал более свободным в планировании и возможностях

Ирина Сушко считает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС принесет преимущества обеим сторонам: «Человек стал более свободным в своем планировании и в своих возможностях. Государство, выполнившее ряд задач для того, чтобы безвизовый режим состоялся, проявило поддержку и полное понимание того, что мобильный человек может быть выгодным для самого государства. Потому что это контакты между людьми, это обмен опытом, знаниями, что в результате приносит реальные преимущества для всех сторон».

Изображение к материалу «Комсомольская правда» почему-то взяла с «Марша вышиванок», который состоялся в конце мая в Киеве.

Безвизовый режим и беженцы из Сирии

На сайте «Вести.ру» в сюжете канала «Россия-24» говорится о безвизовом режиме Украины и ЕС и беженцах с Ближнего Востока.

«Киеву надо готовиться к миграционной атаке с Ближнего Востока. Придется взять на себя часть квоты по приему сирийских беженцев. Так сказать, по-соседски», ‒ говорит журналист в сюжете.

Дальше представлено мнение эксперта. «Чешская Республика не хочет принимать беженцев, Словения отказывается. Беженцев же надо куда-то девать? Нельзя же запихнуть всех беженцев в Германию. Поэтому, естественно, что безвизовые страны, такие как Грузия и Украина, тоже будут принимать беженцев», ‒ говорит руководитель юридического консалтингового агентства Марк Линцевски.

Журналисты Радіо Свобода спросили у исполнительного директора общественной организации «Европа без барьеров» Ирины Сушко, действительно ли безвизовый режим связан с беженцами, которые теперь «поедут» в Украину.

Не было зафиксировано каких-либо обязательств Украины перед ЕС по миграционным квотам

«Этот абсолютный фейк, он, возможно, больше привязан к «безвизу». Потому что в его рамках визовой либерализации государство выполняло критерии, связанные с управлением миграцией и границами. Но в плане действий по визовой либерализации никоим образом не было зафиксировано каких-либо обязательств Украины перед ЕС по миграционным квотам. Это вопрос, который решается на двустороннем уровне. Если нам захочется пустить какую-то часть ищущих убежища, то это все происходит в рамках известных правил. Украина в свое время ратифицировала соответствующие конвенции, и в соответствии с этими конвенциями и должна действовать, как и любая другая страна. Никаких обязательств здесь не было и быть не может. Никто нам не может что-то навязывать».

Ирина Сушко считает, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы украинская миграционная политика и сфера управления миграцией становились сильнее, чтобы иметь возможность решать собственные миграционные проблемы и не только.

Украина в своих стандартах в сфере управления миграцией подошла к ЕС

«Для этого, например, был создан миграционный профиль. Все делалось для того, чтобы усилить сотрудничество, например, на интегральном уровне между правоохранительными органами и миграционной службой, для введения превентивных мер, чтобы не создать миграционные риски. У нас до сих пор действует, причем очень эффективно, соглашение о реадмиссии, которое предусматривает возвращение нелегальных мигрантов или из Украины или тех, кто попал из третьих стран через территорию Украины в ЕС. Это говорит о том, что Украина, наоборот, в своих стандартах в сфере управления миграцией подошла к ЕС. А это значит, что нам ни в коем случае никто не может ничего навязывать, что мы имеем абсолютно самостоятельную политику и наше законодательство, подписанные и ратифицированные конвенции и так далее, говорят о том, что только через наше решение и соответствующий путь нормативный и правовой. Только так мы можем что-то на себя брать, если хотим. Но ЕС не может ничего в этом плане нам диктовать», ‒ отмечает Ирина Сушко.

Кроме того, по ее словам, упомянутые искатели убежища не очень-то и хотят ехать в Украину, ведь их интересуют высокие стандарты сферы убежища. Эти стандарты на сегодняшний день есть в таких странах, как Германия и Швеция.