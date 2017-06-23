Российские СМИ сообщают о том, что крымский пляж «Массандровский»​ получил международную премию «Голубой флаг». Он расположен на ЮБК и в материале назван российским. Также в нем указывается, что «второй год подряд в списке представлена прибрежная зона «Янтарный» (Калининградская область)». Крым.Реалии разбирались в деталях и однозначности такого утверждения.

Голубой флаг – экологический сертификат, который выдается пляжам и маринам стран Европы, Африки, Карибских островов, а также Новой Зеландии и Канады на основе решения независимого международного жюри о соответствии требованиям критериев программы «Голубой флаг». Цель программы – обеспечение стабильного развития пляжей, яхтенных, катерных стоянок с помощью введения строгих критериев (для пляжей – 32), которые касаются качества воды, экологического образования и информации, экологического менеджмента, безопасности и других услуг. Программа основана в 1985 году во Франции, спустя два года стала общеевропейской, а в 2003 году – международной.

Необходимыми условиями для участия в программе являются непосредственное желание пляжей или марин, а также наличие национального координатора – общественной организации-члена международного Фонда экологического образования (Foundation for Environmental Education – FEE). FEE – международный координатор программы «Голубой флаг».

Украина получила право участия в программе в 2009 году и стала первой на постсоветском пространстве среди стран, использующих русский язык, номинировавшей свои пляжи для участия в борьбе за сертификат. В 2010 и последующих годах ряд украинских пляжей в Крыму и Одесской области получали и подтверждали сертификаты «Голубой флаг». Украину в FEE с 2008 года представляет и одновременно является офисом национального координатора программы «Голубой флаг» киевская общественная организация «Экологическая инициатива».

Россию в FEE с 2002 года представляет санкт-петербургская общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики», которая с 2005 года реализует ряд пилотных проектов. Пляж поселка Янтарный Калининградской области впервые в истории программы и России был награжден «Голубым флагом» в 2016 году.

Как указано на сайте программы, в 2017 году российским координатором представлен для получения сертификата только один субъект, и это – пляж поселка Янтарный Калининградской области, украинским – десять субъектов, включая пляж на аннексированной Россией территории Крыма. Все номинанты удостоены «Голубого флага», а пляж Массандровский в Ялте указан на ресурсе программы как субъект, расположенный в Украине.

Наивысший экологический показатель пляжей (без учета марин и частных судов) в этом сезоне получили: Испания – 579 (в 2016 – 586), Греция – 485 (в 2016 – 429), Турция – 454 (в 2016 – 414). Объем реализации программы считается показателем стабильного развития региона, территории или страны и содействует повышению их имиджа и привлекательности. Пляжи, которые получили «Голубой флаг», вносятся Международной туристической организацией в список мест, рекомендованных для посещения. Отдыхающие и отпускники по всему миру руководствуются наличием или отсутствием «Голубого флага» при выборе места отдыха и планировании поездки.

Массандровский пляж был одним из первых, чье экологическое качество представила Украина на международном уровне, и первым украинским пляжем, отмеченным «Голубым флагом» в 2010 году. Этот сертификат был подтвержден и в 2016, и в 2017 годах.

Крым.Реалии обратились с просьбой пояснить ситуацию к Модесту Алееву – заместителю руководителя общественной организации «Экологическая инициатива» и национальному координатору программы «Голубой флаг» в Украине.

В администрации и жюри программы «Голубой флаг» существует четко сформировавшееся единое мнение – представления российского координатора в отношении указанных территорий не рассматривать. Но представление украинской стороны рассмотрено было положительно

«Мы – неправительственная организация. Пляж Массандровский в Ялте получил «Голубой флаг» заслуженно и по нашему представлению, ведь Крым – это территория Украины, временно оккупированная. В администрации пляжа работают граждане и собственники, которые не изменили своему делу и понимают ценность указанного сертификата, а также на протяжении семи лет изъявляют желание претендовать на него. «Голубой флаг» на пляже Массандровский – показатель того, что незаконно аннексированные или оккупированные Россией территории не признаются не только международными правительственными, но и неправительственными организациями, каковой является международный Фонд экологического образования – FEE. Кроме того, это – доказательство отсутствия эффективного управления на аннексированных Россией территориях, ведь в течение полутора десятков лет участия в работе программы там не смогли добиться присвоения сертификатов ни пляжам, ни маринам не только на российском побережье Черного моря, но и в захваченных Абхазии, Южной Осетии, Крыму. В администрации и жюри программы «Голубой флаг» существует четко сформировавшееся единое мнение – представления российского координатора в отношении указанных территорий не рассматривать. Но представление украинской стороны рассмотрено было положительно», – рассказал в комментариях Модест Алеев.

31 мая в Черноморске Одесской области в седьмой раз в истории и впервые в 2017 году был поднят «Голубой флаг». 17 июня сертификаты получили три киевских детских пляжа, а 23 июня «Голубые флаги» будут торжественно подняты в столице Украины над пляжными зонами на берегах Днепра. В числе десяти пляжей Украины, получивших наивысший экологический балл – пляж Массандровский в Ялте.

Таким образом, единственный в России пляж, впервые (в течение пятнадцати лет участия в программе) награжденный «Голубым флагом» в 2016 году и подтвердивший сертификат в 2017 году, расположен в Калининградской области, в поселке Янтарный – на территории Европы и российского эксклава.