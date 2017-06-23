Крымские газеты пишут о траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине «начала Великой Отечественной войны», негативной реакции чиновников на возможное введение туристического сбора в Крыму и прошедшей прямой линии с президентом России.

«Крымская правда» в статье «Чтобы помнили...» пишет о траурных мероприятиях под Симферополем, приуроченных к очередной годовщине со «дня начала Великой Отечественной войны». Среди них автомотопробег «Вахта памяти», акция-реквием «Свеча памяти», театрализованное представление «Сердца в конверте». Мероприятия организовали местные власти и общественные организации, проходили под патронатом руководителя межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елены Аксеновой, а также при поддержке члена Совета Федерации Федерального Собрания России Сергея Цекова.

«Крымский телеграфъ» в публикации «Налог на отдых» рассказывает о том, как в Крыму реагируют на курортный сбор, который может начать действовать с 2018 года. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме России. С окончательной суммой налога на отдых чиновники и депутаты еще не определились.

Крыму грех жаловаться на отсутствие финансирования со стороны федерального бюджета. Нам бы освоить те деньги, которые нам дали

Изначально министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предложил взимать с крымских туристов не более 300 рублей с человека, но брать деньги единовременно. По мнению главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексея Черняка, это налог повысит стоимость отдыха в пилотных регионах и даст возможность перенаправить турпоток из России на турецкие и египетские курорты.

Член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов также выступил против еще не введенного сбора: «Крыму грех жаловаться на отсутствие финансирования со стороны федерального бюджета. Нам бы освоить те деньги, которые нам дали».

Новый закон, по данным издания, коснется не только туристов, но и тех, кто приезжает в регион по делам, в том числе и в командировку.

«Южная столица» сообщает о том, как администрация Симферополя организовала перед зданием на мультимедийном экране трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Трансляция прямой линии с президентом уже проходит не первый год и она востребована гражданами. Мы видим интерес горожан к этому мероприятию, особенно в условиях тех вызовов с которыми мы имеем дело в последнее время. Граждане ждут и получают ответы от президента на наиболее острые вопросы которые возникают перед всеми нами», ‒ отметил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.