Генеральная прокуратура готовит подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве и его посреднику, задержанным накануне. Гужве инкриминируют, что он требовал взятку за снятие статьи о депутате Радикальной партии Дмитрии Линько. Правоохранители подтверждают, что парламентарий обратился к ним относительно этого в конце марта. В течение трех месяцев силовики следили за главным редактором портала. Они сообщили, что изъяли у него в офисе 10 тысяч долларов наличными. Генпрокуратура уже обнародовала первые видеодоказательства. Игорь Гужва в свою очередь заявляет, что это ему угрожали и предлагали взятку, и дело против него сфальсифицировано.

Обыски в офисе ресурса «Страна.ua» начались вечером в четверг. Правоохранители из разных силовых ведомств окружили помещение, спецоперация продолжалась всю ночь. В фокусе внимания был главный редактор Игорь Гужва. Его интересы представляла экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш.

Генеральный прокурор Юрий Луценко через несколько часов после начала обыска опубликовал в Фейсбуке фото разложенных купюр на сумму в 10 тысяч долларов. Эти деньги Гужва получил от депутата Радикальной партии Дмитрия Линько за неразглашение информации о его личной и политической жизни, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. В общем, по версии прокуратуры, Гужва требовал 20 тысяч долларов.

Версия «Страна.ua»

В четверг с четырех часов Игорь Гужва находился в Следственном отделения Национальной полиции Украины в Киеве. Все это время, по информации Лукаш, он был без сна и пищи. После обеда Гужву отправили в изолятор временного содержания.

В видеообращении Игорь Гужва поблагодарил за поддержку своим симпатикам.

«Настроение хорошее, боевое, будем бороться. К этой провокации был готов уже давно», ‒ сказал он.

Линько, обвиняющий Гужву в вымогательстве взятки, путается в показаниях, цифрах и обстоятельствах, говорит заместитель Гужвы Светлана Крюкова. А главного редактора «Страна.ua» она описывает как спокойного, сдержанного человека, который бы вымогательством занимался «в последнюю очередь».

Крюкова предполагает, что силовики могли сами подбросить деньги.

Я думаю, у дела нет никакой перспективы. Я верю в честность Игоря Гужвы, я, безусловно, верю, что он не имеет отношения к Кремлю

«Но я думаю, у дела нет никакой перспективы. Я верю в честность Игоря Гужвы, я, безусловно, верю, что он не имеет отношения к Кремлю. У нас агентами Кремля делают всех, кого не лень», ‒ сказала Светлана Крюкова во время пресс-конференции.

Светлана Крюкова заявила, что на «Страну.ua» долгое время давил ряд политиков от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». По ее словам, руководство издания пытались подкупить и запугать.

Она также добавила, что последняя из пленок отстраненного депутата Александра Онищенко (некоторые из них «Страна.ua» уже опубликовали эксклюзивно), которая якобы касается коррупционных дел президента Петра Порошенко, до сих пор не опубликована и может быть в распоряжении СМИ.

Светлана Крюкова добавила, что в связи со скандалом рейтинги ресурса «Страна.ua» резко выросли, а аудитория расширилась.

Претензии адвокатов Гужвы к милиции

Обыск в «Страна.ua» проходил с нарушениями, говорит один из адвокатов Игоря Гужвы Андрей Смирнов. Правоохранители не представились и не предоставили удостоверения. Также отказались пропустить адвокатов, хотя те имели все необходимые бумаги, говорит он.

По словам адвоката, постановления суда о разрешении на обыск правоохранители не имели. А процедуру осуществляли, говорит он, согласно статье 233 УПК Украины, которую нельзя применять, если нет риска для жизни людей, или потребности преследовать преступника.

«По мнению адвокатов, все, что происходило ночью, никакого отношения к закону не имеет», ‒ добавил адвокат Смирнов.

Защита собирается обжаловать процессуальные нарушения при задержании Гужвы.

Позиция «радикала» Дмитрия Линько и прокуратуры

В Генпрокуратуре же заявляют, что активно готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения Игорю Гужве. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Депутат Дмитрий Линько заявил, что версия «Страна.ua» абсурдна, ведь «он не настолько глуп, чтобы предлагать кому-то деньги за снятие статьи».

Депутат сказал, что не может объявлять всех деталей дела, ведь следствие продолжается. Однако рассказал, что с конца марта в его адрес от «Страна.ua» начали поступать угрозы, шантаж и попытки вымогательства денег за непубликацию компрометирующих материалов. Их, говорит Линько, собрали, шпионя за ним.

Есть доказательства участия, непосредственно, главного редактора Гужвы. Деньги, которые ему были переданы, правоохранителями были обнаружены у него

Чтобы пресечь это, говорит депутат, он обратился в милицию. И сейчас Генеральная прокуратура располагает аудио- и видеодоказательствами:

«Есть доказательства участия, непосредственно, главного редактора Гужвы. Деньги, которые ему были переданы, правоохранителями были обнаружены у него. И все эти материалы будут на суде доказаны», ‒ сказал Линько, отвечая на вопрос Радіо Свобода.

Александр Боровик ‒ бывший заместитель министра экономики Украины, советник экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили

Другой «радикал» Игорь Мосийчук утверждает, что следствие также получило прямые доказательства финансирования сайта «Страна.ua» из России. А Дмитрий Линько добавил, что аналогичные проверки нужно проводить и по другим пророссийским СМИ, среди которых он назвал «Интер». По мнению депутата, подобными методами российские силы в Украине пытаются брать на крючок украинских политиков и влиять на ситуацию.

Следственные действия в отношении главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы продолжались с 31 марта, подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. А советник министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что найденные в офисе Гужвы деньги были мечеными.

Амина Окуева ‒ представительница международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева

Без обнародования правоохранителями материалов дела сложно делать выводы о том, чем в действительности является ночной обыск в офисе медиаресурса и задержание его главного редактора. Об этом сказала Ольга Червакова, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, экс-шефредактор «Подробностей» телеканала «Интер».

«Кроме того, что мы все видели в открытых источниках, по сообщению Юрия Луценко в Фейсбуке, пока я, например, не могу составить картину. Ведь, насколько я понимаю, этот материал находится на сайте «Страна.ua», ‒ сказала Червакова.

Денис Бигус ‒ журналист-антикоррупционер

По мнению Ольги Черваковой, Радикальная партия в контексте обыска высказывается и об «Интере» лишь потому, что у лидера политической силы Олега Ляшко «изменились отношения с инвесторами» этого медиа.

«Страна.ua» ‒ это антиукраинский провокационный ресурс, который не имеет права на существование в воюющей стране. Однако, это не значит, что его можно незаконным способом закрывать

«Если вы помните, во время избирательной кампании Олег Ляшко не вылезал с телеканала «Интер». У него было по три включения за день, он был в каждом сюжете и в каждом рисунке солнца. Поэтому следует не быть лицемерами и не делать, как в анекдоте про крестик и трусы», ‒ добавила Червакова.

«Страна.ua» ‒ это антиукраинский провокационный ресурс, который не имеет права на существование в воюющей стране. Однако, это не значит, что его можно незаконным способом закрывать, скажем, за критику конкретных политиков, убежден председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, экс-директор телеканала «TVi» Николай Княжицкий.

Следует искать легальные пути, чтобы пресекать антигосударственную позицию, говорит он.

«Если Гужва действительно шантажировал и требовал взятки, а такое может быть, и такое в украинских медиа присутствует, то, очевидно, если органам прокуратуры и следствия удастся это доказать ‒ он должен быть наказан. Но мне это немножко напоминает дело Аль Капоне, которого, как известного мафиози, сажали за неуплату налогов», ‒ сказал Княжицкий в комментарии Радіо Свобода.

Роман Синицын ‒ волонтер, блогер

Если докажут факт, что Гужва требовал деньги за снятие компрометирующей статьи в отношении депутата, то очень важно найти заказчиков таких операций, говорит депутат (БПП), один из основателей «Общественного телевидения» Мустафа Найем.

Касательно собственно издания, я думаю, надо очень осторожно расследовать это дело «Ведь эти люди таким занимаются не только в «Страна.ua», а и по всей стране. Вы видите, что происходит в медиа, когда идут конкретные компрометирующие материалы о конкретных политиках, которые не соответствуют действительности. Касательно собственно издания, я думаю, надо очень осторожно расследовать это дело, так как факт того, что он не снял материалы, и мог взять взятку, или взял ее ‒ мы не знаем, не подтвержден», ‒ сказал Найем.

Сергей Марченко ‒ директор по развитию ресурса Work.uа

Зато, депутат Николай Нимченко («Оппозиционный блок») считает, что ночной обыск и задержание Гужвы свидетельствуют, что Украина «почти превратилась в полицейское государство».

«Никто, на сегодняшний день, не застрахован, виновен или невиновен. Он может ожидать ночью мероприятия», ‒ прокомментировал Нимченко.

Информация о том, что Игоря Гужву задержали по материалам ДФС и Генеральной прокуратуры, появилась на Фейсбук-странице Юрия Луценко поздно вечером. Накануне, несколько дней подряд, таким же образом он информировал о представлении в Верховную Раду на пятерых депутатов.

Фейсбук Луценко и процессуальная работа Генеральной прокуратуры и его как генерального прокурора ‒ это параллельные реальности

Генпрокуратура должна была, наконец-то, заняться проверкой работы «Страны.ua», однако такая активность еще не означает, что дело дойдет до суда и не развалится там. Так считает глава антикоррупционного комитета, экс-ведущий телепрограммы «Время» на «5 канале» Егор Соболев.

«Фейсбук Луценко и процессуальная работа Генеральной прокуратуры и его как генерального прокурора ‒ это параллельные реальности. И это основная претензия: он строит политическую карьеру, рекламу о своей работе. А сама работа ‒ мы за этим следим как парламентский комитет ‒еще не дала ни одного серьезного результата», ‒ ответил Соболев Радіо Свобода.

Александр Голубов ‒ журналист

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» и задержание главного редактора Игоря Гужвы и ждет, что «силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений».

На редактора издания «Страна.ua» уже открыто несколько уголовных дел, в частности, за неуплату налогов. Если в суде докажут его вину во взяточничестве, Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы.