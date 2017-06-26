Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Москва отменяет встречу между США и Россией, по сообщениям, из-за усиления Вашингтоном крымских санкций», – информирует индийское издание Firstpost. «Россия отменила встречу с высокопоставленными американскими дипломатами в связи с решением Вашингтона усилить санкции, введенные в отношении оккупированного ею Крыма, заявили официальные лица США в среду. Заместитель госсекретаря США Том Шэннон должен был в Санкт-Петербурге на этой неделе встретиться и исправить дипломатические недоразумения с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Шеннон надеялся обратиться к таким «раздражителям» в отношениях, как напряженность из-за запугивания Москвой американских дипломатов и изъятием США российских дипломатических составов. Но даже этот незначительный первый шаг на пути к поиску достаточной общей позиции для начала рассмотрения более фундаментальных вопросов, таких как вмешательство России в Украине, теперь развалился. «Мы сожалеем о том, что Россия решила отказаться от возможности обсудить двусторонние претензии, препятствующие российско-американским отношениям», – сказала пресс-секретарь Хезер Науэрт. МИД России заявил, что, учитывая новые санкции, «не самое время» проводить переговоры Шеннон-Рябков, о которых Вашингтон заявил во вторник. На вопрос о том, может ли встреча быть перенесена, пресс-секретарь Мария Захарова сказала: «У меня нет подтверждения, что эти консультации пройдут».

«Крым – обнаруженный рай», – фоторепортаж с таким заголовком опубликовал американский портал Рinkbike. «Когда кто-то упоминает Россию, вы вспоминаете холодные длительные зимы, пару метров снега, Сибирь, водку и медведей, блуждающих по улицам – обычный стереотип. Крым является одним из привилегированных мест с теплым и сухим летом и короткой, не очень холодной зимой. В последнее время об этом регионе много говорили из-за политических конфликтов между Россией и Украиной. Многие друзья прокомментировали: «Вы уверены, а как насчет безопасности?». Ну, друзья мои, в Крыму нет никаких проблем, безопасность – не проблема. Значительная часть местного населения имеет русские корни на протяжении поколений, поэтому переход от Украины к России для них не был проблемой, напротив, большинство из них действительно довольны этим из-за быстрого увеличения числа российских туристов и всех бизнес возможностей, которые приходят с ними. Исторически Крым был основным летним туристическим направлением для всех бывших советских граждан; в настоящее время – для граждан примерно 15 разных стран. Таким образом, все больше заботятся об увеличении числа туристов и, следовательно, об увеличении бизнеса и доходов, связанных с ними».

«Путин посещает Крым, Киев протестует», – пишет французская газета Ladepeche. «Президент России Владимир Путин посетил в субботу Крым, украинский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, поездка сразу же была опротестована Киевом как «нарушение суверенитета» Украины. В Крыму Путин посетил легендарный молодежный летний лагерь Артек, бывшую витрину советской молодежи на берегу Черного моря. «Не так давно Артек переживал довольно трудное время. Но сейчас он возрождается и превращается в международный лагерь», – сказал президент России, выступая перед молодыми обитателями лагеря. После распада СССР в 1991 году, Артек остался в Крыму, в независимой Украине, размещая украинских детей, и пребывал в 2009 году на грани банкротства. После присоединения Крыма к России в 2014 году лагерь был открыт, и там были начаты обширные ремонтные работы. Со своей стороны, украинский МИД осудил эту поездку российского президента, который посещал Крым несколько раз с момента аннексии полуострова. «Украинская сторона считает данный визит (...) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении министерства».

«Свидетелю Иеговы в Крыму «приказали отказаться от веры, чтобы быть призванным в российскую армию», – сообщает британская газета The Independent. «Власти Крыма, возможно, нарушили международные законы, приказав Свидетелю Иеговы доказать, что он отказался от своей веры до того, как его призвали в оккупационную российскую армию, по данным правозащитников. Членам христианской деноминации, которые глубоко против военной службы, ранее разрешалось проходить альтернативную гражданскую службу в России, где мужчинам приходится служить год в армии в возрасте от 18 до 27 лет. Но было несколько сообщений о том, что Свидетели Иеговы были лишены права служить в качестве гражданских лиц после того, как в апреле Верховный суд страны запретил их религию. По словам Свидетелей Иеговы в России, российские военные чиновники в Крыму сообщили Свидетелю Иеговы о том, чтобы он изменил свою веру, прежде чем ему разрешат вступить в их ряды. Документ, который, как утверждается, был выпущен военным центром в регионе, предписывает, что Свидетели Иеговы могут начать гражданскую службу «только при условии отказа от своих религиозных убеждений». Предполагается, что этот приказ нарушает Женевскую конвенцию, которая запрещает армиям призывать граждан на оккупированные территории, утверждая: «Оккупирующая держава не может принуждать покровительствуемых лиц служить в своих вооруженных или вспомогательных силах. Никакое давление или пропаганда, направленная на обеспечение добровольного призыва, не допускается». Россия продолжала призывать солдат из Крыма в свою армию, несмотря на то, что ООН признала ее в качестве оккупационных сил в регионе по резолюции, принятой в декабре 2016 года. По словам Newsweek, Владимир Путин столкнулся с требованиями прекратить призыв в Крыму от Министерства иностранных дел Украины».