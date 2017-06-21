Впервые при президенте Дональде Трампе США наложили новые санкции за коммерческую и политическую деятельность в Крыму. В черный список попали четверо крымских чиновников, а также ряд коммерческих банков и компаний разного профиля, работающих на территории полуострова. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кто именно попал в американский «черный список» и какими последствиями это может для них обернуться.

О введении новых санкций Министерство финансов США объявило 20 июня. Это произошло во время рабочего визита в Штаты президента Украины Петра Порошенко. В Вашингтоне он, в частности, провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что введение новых санкций против России согласуются с обязательством Соединенных Штатов искать дипломатическое решение кризиса в Украине и содействовать возвращению Крыма под контроль Киева. Всего 20 июня в американский санкционный список внесли 38 физических и юридических лиц из России, аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Не должно быть никакого ослабления санкций, пока Россия не исполнит свои обязательства по Минским договоренностям

«Мы будем продолжать оказывать давление на Россию, чтобы действовать в направлении демократического решения. Эта администрация стремится к демократическому процессу, который гарантирует суверенитет Украины. Не должно быть никакого ослабления санкций, пока Россия не исполнит свои обязательства по Минским договоренностям», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Введенные ограничительные меры против физических лиц заключаются в том, что их собственность, которая находится под контролем США, блокируется. Кроме того, фигурантам санкционного списка запрещено совершать любые транзакции субъектам Соединенных Штатов.

В пресс-релизе Минфина утверждается, что санкции, связанные с Крымом, снимут, когда Россия прекратит оккупацию полуострова.

Русофобская одержимость наших американских коллег уже переходит все грани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил введение новых санкций как «русофобскую одержимость американских коллег».

«Не могу ничего высказать, кроме сожаления по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям – санкции (вводят) против России», – процитировало Лаврова РИА Новости.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков добавил, что новые американские санкции никак не повлияют на курс политики Москвы.

«Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно», – заявил он в комментарии РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва разочарована решением Вашингтона и приступила к разработке ответных мер против США.

Главный тюремщик и крымский Ярош

В новом санкционном пакете фигурируют четверо крымских чиновников, назначенных Россией. Минфин США заявил, что на них накладывают ограничения, поскольку они причастны к политике, которая ставит под угрозу мир, безопасность и территориальную целостность Украины.

Первый чиновник, угодивший под санкции, – глава крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний России Вадим Булгаков. Он является украинским гражданином – до 2014 года возглавлял управление Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказания в АРК. В пенитенциарной системе работает более 20 лет. Карьеру начал с должности фельдшера в медсанчасти СИЗО. Начальником крымского управления ФСИН был назначен 13 ноября 2014 года указом президента России Владимира Путина.

В санкционный список также угодил Петр Ярош – глава крымского управления Федеральной миграционной службы России. Он также является украинским гражданином. До 2014 года замещал начальника управления Государственной миграционной службы в АРК.

Еще один новый фигурант санкционного списка – Олег Камшилов – подконтрольный России прокурор Крыма. Прошлой осенью он сменил на этом посту Наталью Поклонскую. Всю жизнь Камшилов проработал в органах российской прокуратуры. Его предыдущая должность – первый зампрокурора Москвы.

​Также санкции теперь наложены на нынешнего министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова. Он имеет российское гражданство и ранее работал в экспертных советах и руководителем госпредприятий. Нынешний пост – это первая чиновничья должность Мельникова. Пока он единственный из фигурантов нового санкционного пакета публично прокомментировал попадание в «черный список» США.

Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен

«Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен. Я выполняю свою работу добросовестно и честно. Я знал, что Крым – это санкционный регион, поэтому когда принимал предложение о назначении на должность министра, знал, что это некоторый сопутствующий фактор, который меня никак не волнует», – сказал Мельников.

Также персональные санкции были наложены на российских граждан Александра Воробьева и Михаила Плисюка – за их связи с членом Совета Федерации и бизнесменом Александром Бабаковым. Последний еще в 2014 году попал под американские санкции, так как проголосовал за введение российских войск в Крым.

В «бан» за отель в Алуште

Ограничительные меры также ввели против шести российских коммерческих банков, которые имеют отделения на территории Крыма: ТААТТА, Черноморского банка реконструкции и развития, «Рублев», «Южный кредит», «ИС Банк» и ВВБ. Некоторые из эти учреждений работают исключительно на территории полуострова – например, ЧБРР или ВВБ, а некоторые, как «Рублев», имеют много отделений на территории России.

Все учтено, введение этих санкций никто не заметит

Ни один из этих банков не сделал отдельных заявлений по поводу попадания в американский санкционный список. Но президент Ассоциации региональных банков России и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничительные меры не повлияют на работу учреждений.

«Когда банки принимали решение работать в Крыму, они учитывали возможность введения санкций. Поэтому уже все учтено, введение этих санкций никто не заметит», – сказал Аксаков.

Помимо банков, за коммерческую деятельность в Крыму под ограничительные меры попала крупная российская корпорация «ИФД-КапиталЪ» бизнесмена Леонида Федуна. Как заявил Минюст США, на эту группу компаний наложили санкции, так как ей принадлежит отель Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште. По этой же причине персональные санкции ввели в отношении председателя правления «ИФД-КапиталЪ» Ольги Плаксиной.

Российская корпорация в ответ заявила, что не имеет активов в Крыму, и намерена оспорить включение в санкционные списки.

Мы не видим оснований для внесения «ИФД КапиталЪ» и лично Ольги Плаксиной в санкционный лист США

«Компании группы «ИФД КапиталЪ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД КапиталЪ» и лично Ольги Плаксиной в санкционный лист США, опубликованный 20.06.2017. «ИФД КапиталЪ» и лично Ольга Плаксина не ведут никакой деятельности и никогда не владели активами на территории полуострова Крым», – говорится на сайте компании.

В сообщении сказано, что алуштинская гостиница Riviera Sunrise Resort & SPA входит в состав аффилированных лиц «ИФД КапиталЪ» с 2007 года, и Ольга Плаксина никогда не входила в органы управления указанной гостиницы.

До 2015 года включительно этот отель работал под брендом Radisson и находился в совместном управлении ИФД с американской корпорацией Carlson Rezidor Hotel Group. Как сообщает РБК, обе компании в 2008 году заключили договор на 20 лет. К моменту заключения соглашения российская компания реконструировала историческое здание здравницы «Курортная поликлиника» на первой линии набережной Алушты, открыв в нем гостиницу «Крымская ривьера». В 2013 году была сдана вторая очередь отеля – современное девятиэтажное здание. Общий номерной фонд гостиницы составил 209 номеров.

За ведение бизнеса в Крыму под американскими санкциями оказались еще две компании: Крымская первая страховая компания (КПСК) и ООО «Оборонлогистика». Последняя подведомственна Минобороны России и владеет судами, которые работают на Керченской переправе. КПСК – это первая страховая компания, зарегистрированная на полуострове как российское юрлицо. Попадание в американский «черный список» «Оборонлогистика» и КПСК не комментировали.