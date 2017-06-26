Шведский журнал Svenska Dagbladet пишет о другой стороне образа Украины глазами известного шведского журналиста-международника. Французский еженедельник Le Point размышляет над визитом президента Украины в СШA и новым пакетом санкций против России. Ту же тему под углом символизма посещения президентом Украины Белого дома затрагивает популярное ирландское издание The Irish Times.

Шведский журнал Svenska Dagbladet печатает материал «Взгляд на Украину как на место бойни неправильный». В подзаголовке добавляется, что война, которую ведет Россия в Украине, унесла тысячи человеческих жизней. В Украине также бурлит распространенная коррупция. Однако там существует и другая Украина. Украину посетил ветеран шведской международной журналистики Стаффан Геймерсон. Он начал свое путешествие по Украине с запада на восток. Геймерсон, в частности, вспоминает, что его положительно поразил западный городок Невицкое.

«Это была Украина. Но здесь не пахло коррупцией, насилием и нищетой. Оказывается, существует и другая Украина!», ‒ пишет ветеран шведской международной журналистики Геймерсон.

Автор пишет, что эта украинская местность была настолько хорошей, что перехватывало дыхание. Здесь сочетались красота природы и архитектуры. На горе стоял живописный замок габсбургской эпохи, а вазоны с цветами и красивые женщины в местных нарядах указывали на то, что Геймерсон мог бы быть где-то, скажем, в австрийской провинции Тироль. Каждые два километра, впрочем, на дороге были обустроены элегантные современные автозаправки, к которым приезжает большое количество автомобилей из соседних Польши и Словакии, так как цены на бензин в Украине значительно ниже. Мобильный телефон работал отлично, a в местном украинском ресторанчике без проблем принимали кредитную карточку American Express. Это также была Украина! Далее Геймерсон объясняет шведским читателям некоторые моменты истории Украины.

«Независимость пришла в Украину только в 1991 году. Перед тем ее разоряли, и людей бросали за решетку российские цари, польские короли, а также диктаторы вроде Сталина и Гитлера. А три года назад Путин украл у Украины Крым, а на Донбассе разгорелся «замороженный» конфликт с поддерживаемыми Россией боевиками, где управляемые Путиным сепаратисты провозгласили свою «республику», в которой живет «летаргическое» население», ‒ пишет Геймерсон.

Шведский журналист продолжает, что Украина ‒ это также и Киев, где состоялась революция на Майдане в 2014 году, которая свергла коррумпированного, пророссийского президента за то, что он проигнорировал желание украинцев сблизиться с ЕС, полностью продавшись Путину. Сейчас украинцы впервые в своей истории могут путешествовать без виз в страны «шенгена», а россияне из путинского царства могут им только завидовать.

«Взгляд на Украину как на место бойни неправильный»

Французский общественно-политический еженедельник Le Point содержит материал «Украина: Трамп принимает Порошенко, усиливая санкции против России». Издание напоминает, что после посещения Белого дома президентом Украины Петром Порошенко администрация США объявила об усилении санкций против России за поддержку Москвой сепаратистов в Украине. Еженедельник пишет, что Украина находится в водовороте конфликта с пророссийскими боевиками с 2014 года, а боевые действия на востоке Украины забрали более 10 тысяч человеческих жизней. В то же время французское издание считает, что уже сам визит украинского президента в США стал большим успехом для Украины.

Издание также пишет, что в новый пакет санкций США против России, о котором было объявлено в Вашингтоне, входит список из 38 компаний и отдельных лиц в Украине, а также двух представителей российского руководства, которые работают в оккупированном Россией украинском Крыму.

«Новые санкции США против России имеют целью и в дальнейшем оказывать давление на российское правительство с тем, чтобы найти дипломатическое решение конфликта в Украине», ‒ заявил министр финансов США Стивен Мнухин.

Le Point добавляет, что Москва сразу же объявила новые санкции США несоразмерными и пообещала принять меры. Некоторые российские чиновники уже даже поспешили заявить, что новые санкции не будут иметь никакого влияния на экономику России. Между тем представители американской администрации отметили, что санкции связаны в первую очередь с ситуацией на востоке Украины, и эти санкции будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит взятых на себя обязательств, согласно Минским соглашениям. В свою очередь отмечается, что санкции, связанные с аннексией Россией украинского полуострова Крым, будут отменены лишь тогда, когда Россия прекратит оккупацию полуострова.

«Украина: Трамп принимает Порошенко, усиливая санкции против России»

Одно из самых популярных периодических изданий Ирландии The Irish Times посвящает статью «Президент Украины приветствует поддержку США, несмотря на довольно скромные переговоры с Трампом» анализу визита Порошенко за океан. Ирландское издание указывает на то, что президент Украины отметил, насколько важно было провести переговоры в Белом Доме еще до того, как туда пригласят Владимира Путина. Газета добавляет, что встреча президента Украины с президентом США, несмотря на ее довольно скромный формат, стала важной дипломатической победой Украины над Россией. В то же время, как добавляет ирландский журнал, президент США, кроме традиционных любезностей, не дал мощного сигнала поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии.

The Irish Times отмечает, что, впрочем, от встреч президента Украины с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном ожидалось больше конкретики, чем получилось на самом деле. Хотя ирландское издание соглашается с важностью самого символизма встреч украинского президента в Белом доме.

Наконец, ирландское издание со ссылкой на госсекретаря Тиллерсона пишет, что американская администрация, возможно, рассматривает вариант, когда Украина и Россия могут потенциально сами положить конец конфликту в Донбассе без достаточно недейственных Минских соглашений, выработанных при участии Франции и Германии. А это, по мнению The Irish Times, может указывать на возможность большей роли, которую будет играть Вашингтон в деле решения этого кризиса.

«Президент Украины приветствует поддержку США, несмотря на довольно скромные переговоры с Трампом»