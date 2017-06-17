«Территория, теперь называемая Украиной»

Independent дает лаконичную характеристику последним высказываниям российского президента Владимира Путина об Украине. Irish Times рассказывает о готовности госсекретаря США Рекса Тиллерсона рассматривать альтернативу Минским соглашениям. China Daily сообщает о намерении Украины стать «крепким звеном» современного Шелкового пути.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон убежден, что Украина и Россия могут достичь мира и без Минских соглашений, пишет ирландская газета Irish Times в контексте сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп может встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Вашингтоне на следующей неделе.

«Вполне возможно, что правительства Украины и России могут прийти к удовлетворительному решению через какую-то другую структуру, а не «Минск», ‒ цитирует издание Тиллерсона. ‒ Я считаю, важно, чтобы нам предоставили достаточную гибкость для достижения целей «Минска»... Я бы не хотел, чтобы мы были прикованы к «Минску», если окажется, что стороны найдут способ договориться по-другому».

«Украина и Россия могли бы наладить мир и без Минских соглашений ‒ США»

Британская газета Independent называет зловещими комментарии о «территории, теперь называемой Украиной», прозвучавшие из уст президента России Владимира Путина во время ежегодной «прямой линии», которую накануне транслировали российские телеканалы.

В материале приведены его высказывания относительно украинских националистов, которых тот назвал «болванами со свастикой». Российский глава государства заявил, что «некоторые защитники украинской независимости и украинские националисты не рассматривали Крым как часть Украины».

«Что касается горячих точек... здесь есть положительные примеры нашего сотрудничества. Сирийская проблема, ближневосточная проблема... Есть и другие горячие точки, и мы очень надеемся на конструктивную роль Соединенных Штатов в преодолении украинского кризиса... Мы готовы к конструктивному диалогу», ‒ цитирует издание Путина.

«Владимир Путин описывает Украину как «территорию, теперь называемую Украиной»

Китайская газета China Daily сообщает о намерении Украины стать «крепким звеном» современного Шелкового пути (проекта Китайской Народной Республики, предлагающего ведение торговли и налаживание сообщения между Азией, Европой и Африкой по маршруту старинного Шелкового пути), ссылаясь на слова вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

Тот заверил, что украинская сторона может сыграть важную роль в налаживании логистических и экономических связей между этими частями мира, ведь располагает хорошей инфраструктурной сетью. Он также добавил, что в новом китайском проекте Украина могла бы выступать экспортером товаров.

«Инициатива «Один пояс и один путь» открывает новые возможности для Украины для наращивания ее металлургического, сельскохозяйственного и химического экспорта», ‒ цитирует издание Зубко.

«Украина стремится стать «крепким звеном» современного Шелкового пути»