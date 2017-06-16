Порошенко VS Путин: литературная дуэль

Похоже, выступление президента Украины 10 июня этого года, приуроченное к началу действия безвизового режима Украины с Евросоюзом, серьезно задело президента России.

Петр Порошенко назвал это событие разрывом Украины с Российской империей и авторитарным «русским миром». При этом он процитировал слова Михаила Лермонтова:

«Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ».

Цитата из поэзии Лермонтова в выступлении президента Украины, вероятно, была адресована не только гражданам Украины, но и россиянам. И тут она действительно попала в цель

​Далеко не все в Украине были в восторге от использования этой цитаты в президентском выступлении. Звучали голоса: мол, можно было бы процитировать что-то подобное (или даже лучше!) из украинской литературы ‒ что-то из Николая Хвылевого, Дмитрия Донцова, Уласа Самчука или Василия Стуса. Конечно, можно было бы... Но, к сожалению, многие украинцы воспитывались на русской литературной классике ‒ особенно люди старшего поколения. Поэтому для них Лермонтов часто более «близок» и понятен, чем, например, Хвылевой с его призывом «Прочь от Москвы». Большинство украинцев и далее остаются в «плену» русской культуры. И чтобы освободить их из этого «плена», придется затратить еще немало усилий.

Однако цитата из поэзии Лермонтова в выступлении президента Украины, вероятно, была адресована не только гражданам Украины, но и россиянам. И тут она действительно попала в цель, вызвав «благородное негодование» в верхах российского истеблишмента.

Сам Владимир Путин 15 июня прокомментировал цитату из выступления Петра Порошенко о «немытой России». «Петр Алексеевич считает возможным прочитать это стихотворение Лермонтова. Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но у этого стихотворения есть и другая часть: «Быть может за стеной Кавказа / Укроюсь от твоих пашей, / От их всевидящего глаза, / От их всеслышащих ушей»... Лермонтов написал эти стихи в 1841-1842 годах, ориентировочно, когда ехал на Кавказ. Он был офицером и защищал интересы своей родины. В то время области, которые сегодня считаются Украиной, были просто областями России», ‒ размышлял Путин на «прямой линии», которая транслировалась в эфире российских телеканалов.

Уточним: во времена Лермонтова далеко не все нынешние территории Украины входили в состав Российской империи. Галичина, Закарпатье, Буковина были в составе империи Австрийской. Но не будем о таких географических нюансах. Далее Путин говорил, что Лермонтов ехал из одной части России, Петербурга, на Кавказ, который тоже, разумеется, был Россией. Остается только вопрос, зачем этот Кавказ надо было покорять и посылать туда солдат и офицеров российской армии.

Что это за «всевидящие глаза» и «всеслышащие уши», о которых писал Лермонтов, объяснять не надо. Параллель так и напрашивается с днем сегодняшним

​Приведенная интерпретация известного стихотворения Лермонтова выглядит более чем странно. Боюсь, что это как раз тот случай, когда спичрайтеры и имиджмейкеры президента России серьезно «прокололись».

Что это за «всевидящие глаза» и «всеслышащие уши», о которых писал Лермонтов, объяснять не надо. Поэт надеялся убежать от тайной охранки, традиции которой в России и сейчас удивительно живучи. Лермонтов давал понять, что для него «немытая Россия» ‒ это прежде всего «рабы и господа», «голубые мундиры», «паши», то есть высшие российские чиновники, ну и, конечно, российская охранка. Ехал он на Кавказ не столько для «защиты интересов отечества», как для того, чтобы спрятаться от этой «немытой России».

Параллель так и напрашивается с днем сегодняшним.

Просто удивляет, зачем спичрайтеры российского президента затронули эту скользкую тему да так неуклюже проинтерпретировали. Стыдно за ребят.

Шевченко устами Путина

Но это еще не все. Путин решил Порошенко нанести симметричный удар и на этой же «прямой линии» начал цитировать Тараса Шевченко. Цитировал не что-нибудь, а известную поэзию Кобзаря «И мертвым, и живым...». Правда, цитата была вырвана из контекста и звучала так: «Доборолась Украина до самого краю...» А дальше шла свободная интерпретация, что хуже ляха ее распинают «дети». Соответственно, проводилась параллель с современностью. Сейчас, намекал Путин, плохие украинские руководители издеваются над Украиной.

Однако, если разобраться, это еще один прокол консультантов Путина.

Можем лишь поблагодарить Путина, что он напомнил нам об одном из лучших произведений Кобзаря, которое и сегодня звучит для нас удивительно актуально

​Не знаю, будет ли Порошенко «хвалить» президента соседнего государства за знание украинской классики. Но я бы это сделал. Например, в такой форме:

«Владимир Владимирович цитирует Тараса Шевченко. И это свидетельствует, что он знает украинскую классику. И понимает, что Украина ‒ не Россия. Как за это не похвалить его. Однако, к сожалению, Владимир Владимирович не процитировал строки из поэзии «И мертвым, и живым...», которые предшествовали словам «Доборолась Украина до самого края...» А они таковы:

Так от як кров свою лили

Батьки за Москву і Варшаву

І вам, синам, передали

Свої кайдани, свою славу!

Когда же Шевченко говорил о «детях», которые распинают Украину, он имел в виду украинских дворян, которые пошли служить Российской империи. Этих предателей он в процитированной поэзии называл не иначе, как «рабами, подножками, грязью Москвы». А еще Шевченко в стихотворении «И мертвым, и живым...» учил украинцев жить своей мудростью («Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»). И не лить кровь за чужие интересы, а отстаивать собственные.

Можем лишь поблагодарить Путина, что он напомнил нам об одном из лучших произведений Кобзаря, которое и сегодня звучит для нас удивительно актуально.

И в завершение ‒ одна практическая рекомендация. Не знаю, что Владимир Путин будет делать со своими спичрайтерами и консультантами. Я бы на его месте их отправил в отставку. Ведь классику надо знать ‒ и свою, российскую, и чужую, украинскую.

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода