По украинскому календарю День молодежи празднуется 25 июня, но с момента оккупации Донбасса праздник на территории, подконтрольной «ДНР», отмечали по российскому образцу – 27 июня. В этом же году дату сепаратисты назначили и вовсе свою – раньше, чем в России и даже в Украине. Донбасс.Реалии побывали на мероприятиях в центре Донецка и пообщались с людьми.

Несмотря на пасмурную погоду, празднование Дня молодежи в неподконтрольном Украине Донецке все же прошло 24 июня в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

День молодежи в Донецке сейчас – далеко не такой массовый, как прежде. Но, несмотря на войну, на празднования молодые люди приходят. Интересуют их, в основном, обычные молодежные развлечения: День молодежи в неподконтрольном Украине городе – намного менее политизированный праздник, чем другие памятные даты. Политическая часть мероприятия ограничилась разве что поздравлениями местных «чиновников» от оккупационной власти – «главы минспорта» группировки «ДНР» Михаила Мишина и «исполняющего обязанности главы администрации» Донецка Алексея Кулемзина. Относительно немного было и связанной с Днем молодежи пропаганды на местных телеканалах.

На открытии мероприятия около главной сцены выступали городские танцевальные коллективы. Танцоры держали в руках розы – символ города. Присутствовал в их руках и трехцветный «флаг» так называемой «республики». Некоторые были одеты в исключительно русские национальные костюмы – сарафаны и кокошники у девушек, рубахи и картузы у парней. На самой сцене выступили с гала-концертом лауреаты городского вокального конкурса «Здесь зажигают звезды!».

На аллее слева от главной сцены расположилась ярмарка работ народных умельцев. Кроме покупки сувениров, сладких пряников и антикварных работ, желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок из бисера и шерсти.

Особенно привлекали внимание местных жителей мастера временных татуировок хной по телу. Горожане разных возрастов с интересом наблюдали за движениями художника и спрашивали о долговечности тату. Оказалось, временный рисунок продержится около двух недель.

Среди активных развлечений – молодежная квест-игра «Успей за 60 минут», уличные танцы, ролевая игра «Мафия», дворовые игры. «Сейчас дети и молодые люди забыли, как играть в резинку, прыгать на скакалке, да и вообще какие бывают дворовые игры. Это будто ушло с прошлым поколением. Но сегодня здесь все могут поиграть и вспомнить, как это было», – говорит организатор «Дворовых игр».

А на фестивале красок «Сделай мир добрее» на танцевальной площадке «Вечерние ритмы» молодые люди выкрашивались с ног до головы краской. «Такое цветное празднование запомню на всю жизнь, а за одежду и волосы не волнуюсь – краска хорошо отстирывается», – сказала нам участница фестиваля Полина.

На площади за главной сценой рисовали на асфальте: конкурс «Молодежь за мир» – так называлось это мероприятие. Одна из участниц нарисовала в центре планету Земля вокруг – флаги разных стран, «которые живут в мире и помогают друг другу», – объяснила конкурсантка. Украинского флага мы на рисунке не обнаружили, но российский и так называемый «ДНРовский» – присутствовали.

Работают в парке Щербакова и аттракционы, на которых активно каталась молодежь в этот день. Видимо, количество билетов, которые напечатали в далеком 1987 году, никак не заканчивается и доныне. Такой раритет давали дончанам в мирное время, выдают его и сегодня.

На фоне ликующих молодых людей, мы встретили и тех, для кого празднование имело другое значение. «Молодежь – наше будущее, это правда. Но мне очень жаль, что они живут в такое непростое время. Я не могу радоваться сегодня, потому что знаю, что ночью могу снова слышать выстрелы», – говорит одна жительница города.