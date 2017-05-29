Превратить оккупированный Донецк в «постиндустриальный заповедник». Такая неожиданная идея зародилась в Госдуме России. Куратор – российский певец и депутат Иосиф Кобзон, которому СБУ запретила въезд в Украину. В планах – переделать шахты и заводы, которые остановились, в музеи и санатории. Уже даже активно зовут туристов. Какие именно «горящие туры» предлагают россиянам кремлевские кураторы групп «ДНР» и «ЛНР», разбирались журналисты проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии».

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«Иосиф Кобзон в Госдуме выступил, откровенно говоря, с неожиданным предложением – создать на территории, подконтрольной «ДНР» и «ЛНР», большой туристический кластер», – подхватили информацию российские телеканалы.

Предложение действительно неожиданное: российские депутаты предлагают превратить оккупированный Донбасс в «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник».

«Шахты Донбасса превратить в музеи, ведь они – объекты наследия, пусть и не культурного, а индустриального», – говорится в новостях российского телевидения.

Проект презентовали в холле Госдумы России. Среди депутатов, которые пришли поддержать Кобзона – Говорухин, Зюганов и Жириновский.

«И я обещаю одним из первых приехать к моменту открытия какого-то объекта, тем более на Донбасс мне дорога открыта», – сказал во время выступления лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Что Кремль может предложить «туристам»?

Инициативу Кобзона подхватили некоторые российские турагентства – маршрут «Донецк непокоренный» – возможность проехаться из Ростова в оккупированный Донецк, и по дороге посетить Саур-Могилу.

Цена удовольствия – 16 тысяч рублей или 8 тысяч гривен. Желающих отдохнуть за такие деньги немного. Удастся ли Кобзону превратить оккупированную часть Донбасса в «туристическую Мекку»?

«Это разглагольствования Кобзона, утомленного своим париком, и всех других исчадий, которые сейчас находятся у нас в Госдуме, и к этому просто не надо относиться серьезно», – считает российский публицист Александр Невзоров.

Подобные проекты не смогли быть реализованы даже в Крыму

«Подобные проекты не смогли быть реализованы даже в Крыму, где реально есть курорты, где реально можно привлекать туристов», – замечает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Но у создателей «парка Донбасского периода» – грандиозные планы. Они уверены, у разрушенного войной региона – неограниченный туристический потенциал.

«Взять хотя бы Азовское море в Донецкой области, или Кременские леса в области Луганской», – так рекламируют оккупированную часть Донбасса российские журналисты.

«Что еще может привлечь потенциальных туристов в «ДНР» и «ЛНР»? В Донецкой области, в Соледаре, есть соляное месторождение, одно из крупнейших и одно из самых чистых», – еще одну особенность «нового курорта» заметили в России.

Важный момент – и Кременские леса, и соляные шахты Соледара расположены по другую сторону линии разграничения и полностью подконтрольны Украине. Санаторий «Соляная симфония» и сейчас принимает отдыхающих украинцев.

«Туристического любого маршрута, связанного с «ДНР» и с «ЛНР», мы не предусматриваем. Мы работаем только на территории Украины», – уверяет директор спелеосанатория «Соляная симфония» Анна Цуканова.

Так же депутаты «Единой России» могли бы поделить или придумать какое-то назначение для одного из швейцарских кантонов или для какой-то провинции Италии

Но пропагандистов это совершенно не смущает. Они предлагают российским телезрителям вкладывать деньги в украинские курорты: «Да, день, проведенный в царстве соли, для ребенка стоит 550 рублей, а для взрослого – на 100 рублей дороже», – уже посчитали российские журналисты.

«Вообще вот эта вот манера взять и вдруг, положив грязные пятки и локти на стол, начать искать применение регионам другой страны – это очень в имперском духе. Я бы сказал, довольно банальное российское хамство», – отмечает российский публицист Александр Невзоров.

«Так же депутаты «Единой России» могли бы поделить или придумать какое-то назначение для одного из швейцарских кантонов или для какой-то провинции Италии», – добавляет публицист.

Готов ли Донбасс принимать туристов?

Между тем неподконтрольному Донецку не до туризма – «национализированные» украинские предприятия на ладан дышат. Работников Донецкого металлургического завода будущее откровенно пугает.

«Вот то, что Захарченко говорит и объявляет на всех программах, мол, завод запустили, то-то-то... У нас нет сырья, агломерата. Вот агломерат завезли – один состав, а его называется – «пшик», на неделю работы. И если его не подвезут из России – мы снова остановимся», – сетует донецкий шахтер.

«По имеющейся у меня информации, в Донецке было проведено совещание вместе с определенными кураторами из России из экономического блока, было принято решение о фактической ликвидации более чем десяти шахт. Там даже приостановлен процесс откачки грунтовых вод», – отмечает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Все люди в простое, работает только «начальство» и уборщицы», – рассказывает о ситуации в оккупированном Донецке местная жительница.

Так, может, действительно, переквалифицировать шахтеров и металлургов в музейных работников и экскурсоводов – это выход?

«Эту землю превратили в полигон для российской армии. На снарядах, боеприпасах, неразорвавшихся еще много лет будут подрываться люди. Только идиот способен туда поехать, в этот «туристический кластер», – отмечает эксперт группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

Превратить Донбасс в сафари-парк – альтернатива идеи Кобзона

Своеобразную альтернативу «туристическому мега-проекту» Кобзона предложил легенда российской журналистики Александр Невзоров.

«Если там захотят устроить парк аттракционов-развлечений, то кого-то из земляков, значит, переоденут бедными свирепыми «хохлами», кого-то переоденут храбрыми «освободителями», – прогнозирует Невзоров.

После трех лет оккупации Кремлю проще превратить захваченную территорию в кровавый сафари-парк, добавляет публицист.

«Они уже столько делали всего для того, чтобы превратить Донбасс в такую страшную разгромленную разбитую зону, это действительно очень подходит для того, чтобы там возили на джипах туристов и, возможно, за отдельную плату из этих джипов можно было бы стрелять пейнтбольными или реальными пулями в «злых хохлов», – говорит Невзоров.

В этой горькой шутке есть доля правды. Российские военные, заполонившие Луганск и Донецк за последние три года, по кремлевской легенде – «отпускники». Такие себе – «экстремальные туристы». Однако пользы оккупированной территории это не принесло – последствия таких туристических проектов Москвы Донбасс «расхлебывает» до сих пор.

Узнать, готовит ли Иосиф Кобзон специальную программу для туристов в камуфляже в рамках нашумевшего проекта «индустриально-рекреационного парка», журналистам «Донбасс.Реалии» не удалось. «Он не в Москве сейчас, к сожалению, сейчас невозможно с ним пообщаться», – сообщила его помощница.