Популярный мессенджер Telegram могут заблокировать в России, если его создатель Павел Дуров не предоставит данные для регистрации приложения в российском реестре распространителей информации.

Об этом спустя несколько дней публичных споров с Дуровым вновь заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений.

Интернет-эксперт Антон Меркуров говорит, что в реальности заблокировать приложение спецслужбам не удастся.

"Практически это будет выглядеть следующим образом: напечатают бумажку, что Telegram запрещен – и все. То есть на практике заблокировать сервис практически невозможно, возможно ненадолго нарушить его работу, то есть на часы можно части пользователей как-то помешать. В остальном все будет работать так же, как и работало, ничего не изменится", – сказал Меркуров.

Ранее ФСБ России также выступила в поддержку блокировки, потому что мессенджер якобы использовался для подготовки теракта в Санкт-Петербурге, где 3 апреля террорист смертник взорвал бомбу в метро.

Политолог Андрей Колядин рассказал, что блокировка приложения не спасет от подготовки терактов и преступлений по зашифрованным каналам связи так как подобных, но менее популярных приложений и сервисов, существует уже достаточное количество.

Запрет мессенджера, скорее, по его мнению, связан с внешнеполитической стратегией в отношении иностранных компаний, которые планируют работать на территории России.

Либо вы сотрудничаете и работаете на территории России, либо не работаете

"Я думаю, что это некая, видимо, несогласованность между основателем Telegram и нашими представителями власти, потому что Павел Дуров – он достаточно резко был всегда настроен к всяческому давлению. На его примере хотят показать, что либо вы сотрудничаете и работаете на территории Российской Федерации, либо вы не сотрудничаете и не работаете", – сказал Колядин.

Тем временем пользователи России стали массово устанавливать Telegram на свои устройства, опасаясь блокировки приложения в локальных интернет-магазинах.

За последние пять дней Telegram переместился с 15 на 7 место по популярности среди бесплатных программ для iPhone. Кроме того, приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут как в AppStore, так и в Play Market.

В то же время эксперты говорят, что даже если мессенджер удастся заблокировать на территории России, то существуют способы обхода этих блокировок – через зашифрованные каналы VPN или прокси-серверы.