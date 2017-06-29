С 1987 года во всем мире ежегодно проходит факельная эстафета «Бег мира». Как отмечают организаторы забега, c момента его создания в нем приняли участие миллионы человек, которые побывали более чем в 155 странах мира. Заявленная цель акции – развитие и поддержание культуры мира на Земле​. Финиш «Бега мира» в 2017 году состоится 8 июля в Минске, куда «сбегутся» международные и национальные команды.

В 1997 году в Украине впервые была создана национальная команда, которая ежегодно принимала участие в этом забеге. Но после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе еще недавно единая команда разделилась на две отдельные: материковую – «Всемирный бег ради гармонии» и крымскую – «Бег мира». В этом году материковая команда по политическим причинам отказалась участвовать в международном финале в Беларуси.

Материковый «недобег»

В этом году команда материковой Украины традиционно приняла участие в забеге. Спортсмены стартовали 18 июня в Запорожье и, преодолев около тысячи километров, завершили свою эстафету в День Конституции Украины, 28 июня, в Сумах. В 2017 году в честь 30-летия забега представитель украинской команды Евгений Фурс привез из Нью-Йорка символический факельный «огонь мира» для эстафеты. Однако бежать до самого финала в Минск команда отказалась по политическим мотивам.

Как поясняет Фурс, решение не бежать на международный финиш обусловлено несколькими причинами: аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе, а также политической позицией в этом конфликте руководства Беларуси.

«У нас понятно какой статус Крыма (аннексированный Россией – КР). Команда из Москвы тоже будет в Минске 8 июля. Мы предварительно пообщались и решили, что украинской команде нечего там делать. К тому же вы знаете, как белорусская сторона говорит о войне на востоке Украины. Из-за этой политической ситуации мы решили не бежать на финал», – пояснил Фурс.

«Аполитичность» по-крымски

Крымские спортсмены стартовали 16 мая в Симферополе и, преодолев 371 километр, финишировали 21 мая в Керчи. Бежать в соседнюю Россию или на территорию материковой Украины они не стали. Как поясняет капитан команды Алексей Монченко, в «Беге мира» нет деления на страны и области. Он считает, что эта эстафета является аполитичной, и это один из ее главных принципов.

«Это объединение всех народов, граждан в одну большую мировую семью. В этом смысле для нас абсолютно ничего не меняется независимо от того, какие юридические условия на конкретной территории», – считает Монченко.

По его словам, аннексия Крыма Россией на проведение акции не повлияла. «Бег мира» по-прежнему пропагандирует идеалы мира и единства, взаимопонимание между людьми и народами, говорит Монченко.

Комментировать отказ команды материковой Украины принимать участие в финише забега в Минске Монченко отказался, заявив, что оно останется «на их совести».

«Действия ребят не могу прокомментировать. Не знаю, как нужно было поступить. Наверное, для них они важны», – считает он.

Право на бег

Представители команды материковой Украины, в свою очередь, не осуждают решение своих крымских единомышленников провести акцию на территории аннексированного полуострова.

Бегать с украинским флагом, к сожалению, они не могут, потому что это закончится сами знаете чем

«Они имеют право поддерживать эстафету. Они – граждане Украины. Бегать с украинским флагом, к сожалению, не могут, потому что это закончится сами знаете чем. Сейчас они бегут с флагом России и с флагом Автономной Республики Крым», – говорит Фурс.

В Министерстве молодежи и спорта Украины придерживаются другой точки зрения: в ведомстве подчеркивают, что проведение акции в аннексированном Крыму под российскими флагами не поддерживают.

«Министерство сотрудничает исключительно с организаторами эстафеты на материковой части Украины, в частности, с Евгением Ивановичем Фурсом... Министерство молодежи и спорта Украины осуждало и осуждает проведение на территории оккупированного Крыма любых международных спортивных соревнований», – говорится в ответе на информационный запрос Крым.Реалии.

Мы обратились в главный офис организаторов эстафеты в Нью-Йорке с просьбой прокомментировать проведение забега в аннексированном Крыму, однако на момент публикации материала ответ на него еще не поступил.