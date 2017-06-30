Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Старший офицер НАТО: российская угроза нарастает на всех фронтах», – цитирует председателя Военного комитета НАТО генерал Петра Павела европейская редакция американского журнала Рolitico.

«Старший военный офицер НАТО заявил, что альянс столкнулся с попытками России нарастить свой военный потенциал практически во всех возможных сферах и что союзники следят за ситуацией, чтобы не допустить повторения военной интервенции Кремля, подобной случившейся в Крыму и на востоке Украины.

Мы должны быть готовы противостоять любой угрозе у любого из союзников по НАТО

«Что касается намерений, все не так ясно, потому что мы не можем определенно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО», – сказал генерал.

Тем не менее, он отметил наращивание Россией своего военного присутствия, и упомянул сообщения о размещении в Калининграде и Крыму межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

«Определенные вещи должны нас беспокоить. Мы должны быть готовы, – сказал Петр Павел. – Поэтому даже потенциальную угрозу мы воспринимаем очень серьезно. Мы делаем все возможное, что быть готовыми – потенциально и практически – противостоять любой возможной угрозе, которая повторяла бы ситуацию, известную нам по Крыму и восточной Украине, у любого из союзников по НАТО».

«В Беларуси – угроза конфронтации между Западом и Россией», – пишет немецкое издание Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten.

«Для того чтобы оценить возможные действия Москвы по отношению к Беларуси, следует помнить о российском подходе к захвату Крыма. Был проведен референдум по вопросу о будущем полуострова, который завершился голосованием за Россию. Легитимность этого референдума не была признана во всем мире. На самом деле, необходимо учитывать, что Черноморский флот России нанимал многих жителей не только в Крыму, но и в регионах до Одессы, а население там в значительной степени ориентировано на Россию. В этом контексте следует отметить опрос общественного мнения «Белорусской аналитической мастерской» (БАМ), опубликованный в последнем номере российского журнала «Аргументы и факты»: 64,5% белорусов выступают за ориентацию страны на Россию, только 14,1% высказались за Европу. 65,7% белорусов считают, что присоединение («аншлюс») Крыма Россией осуществилось корректно с правовой точки зрения».

«Рено Жирар: Угрожающая американская непоследовательность» – колонка штатного обозревателя с таким заголовком опубликована во французской газете Le Figaro.

Верить в то, что Россия вернет Крым Украине, – столь же бесперспективно, как думать, что НАТО когда-нибудь отдаст Косово Сербии

«По случаю визита в Вашингтон 20 июня украинского президента Порошенко Минфин США объявил о включении в черный список 38 лиц и организаций России, действующих в Крыму и на сепаратистских территориях Донбасса. Необходимо «сохранить давление на Россию, дабы найти дипломатическое решение», – пояснил секретарь Минфина. Но вряд ли столь резкие действия приведут к тому, что Путин возобновит переговоры от чистого сердца.

«Санкции, связанные с Крымом, не будут сняты до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию полуострова», – заявил Минфин. Столь недипломатический язык обескураживает. Верить в то, что Россия когда-нибудь вернет Крым Украине, – столь же бесперспективно, как думать о том, что НАТО когда-нибудь отдаст Косово Сербии».

«Петр Порошенко: «Мне очень нравится стиль Макрона», – интервью украинского президента под таким заголовком также опубликовано во французской газете Le Figaro.

Эммануэль Макрон был ясен и прагматичен. Он заверил меня, что не признает незаконную аннексию Крыма

«Победа такого проевропейца, как Эммануэль Макрон, крайне символична и позитивна для моей страны и для меня, поскольку он пообещал привести Украину в Европу. Кроме того, мне очень нравится стиль Макрона. Думаю, у меня не было более эффективной встречи, чем та, что произошла в Париже. Мне нравится подобная культура результата. Эммануэль Макрон был ясен и прагматичен. Он заверил меня, что не признает незаконную аннексию Крыма».