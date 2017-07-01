Крымские газеты пишут о переделе собственности на плато Ай-Петри, визите в Крым секретаря Совбеза соседней России Николая Патрушева, а также о банде хулиганов в одном из крымских сел.

«Крымская правда» в статье «Кто станет хозяином Ай-Петри?» пишет о том, что демонтаж строений на плато Ай-Петри породил слухи о переделе собственности в этом богатом на туристов месте. «На месте снесенных сооружений появятся новые. Один из работников плато рассказывал несколько месяцев назад, что на плато приезжали «Греф из Сбербанка, а потом еще чеченские ребята». Одни работники Ай-Петри говорят, что вместо их шалманов построят торговый центр, другие ‒ элитные коттеджи для сильных мира сего, ‒ пишет газета. ‒ Хочется верить, что это всего лишь слухи. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уже осенью работы по сносам незаконных объектов продолжатся. Глава Совмина Крыма уверяет, что работы начнутся в Ялте и Алуште. Летом их не проводят, так как в курортный сезон они будут мешать. Сергей Аксенов заверил журналистов, что план составлен и средства уже есть». Окончательно снос должен быть завершен уже 1 июля.

«Крымский телеграф» в статье «37 вражеских группировок» рассказывает о визите на полуостров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. На совещании в Симферополе Патрушев сообщил, что российские спецслужбы пресекли в Крыму деятельность нескольких преступных и неправительственных организаций. «Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента», ‒ рассказал секретарь российского Совбеза.

Также он поведал о мерах, принятых в Крыму для предотвращения угроз национальной безопасности: «Приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокады Крымского полуострова».

«Крымская газета» сообщает о том, как в селе Танковом Бахчисарайского района местных жителей буквально терроризирует преступная группа. «То семью избили несколько лет назад, что отдыхала у реки, то там же избили молодого парня. Просто так. Долго он лежал в больнице с переломами, – пишет издание. – Больше членам стаи и заняться нечем – все они безработные. Несколько лет подряд пилили краснокнижный можжевельник, сдавали заказчикам на поделки. А сейчас и пилить-то нечего, почти ничего и не осталось. Вот и куролесят от безделья, а мимоходом держат в страхе все село. А главная отмазка у хулиганов – мы, мол, под полицейской «крышей», нас никто не накажет». Большинство пострадавших не рискует писать заявления в полицию, потому что боится мести со стороны хулиганов.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове