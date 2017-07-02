Через три десятилетия после декларации советских коммунистов о необходимости ускорения и перестройки в СССР, их учение было творчески переработано в современном Севастополе одним из лидеров местной «оппозиции».

Председатель Севастопольского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Горбатов в своей статье в местной печатной газете «Объектив» от 28 июня обнародовал стратегический план возрождения всех ключевых отраслей экономики Севастополя без каких-либо изменений в общественно-политической системе города и международных отношениях.

В своей статье Горбатов, ранее известный местным жителям как руководитель Балаклавского рудоуправления, в данном случае выступил как представитель севастопольской «строительной оппозиции» (Павел Лебедев + Евгений Кабанов), которая противостоит нынешнему ВРИО российского губернатора города Дмитрию Овсянникову.

На мой взгляд, представленные бывшим управленцем, а ныне общественником видение обстановки и план действий сочетают элементы реализма и политической фантастики.

Представленные бывшим управленцем, а ныне общественником видение обстановки и план действий сочетают элементы реализма и политической фантастики

Так, говоря об упадке местной промышленности, Вячеслав Горбатов, в частности, пишет: «Не будем забывать о необходимости загрузки пустующих цехов крупных (севастопольских – авт.) предприятий, которые сегодня пока не востребованы. Это цеха Севморзавода, (заводов – авт.) «Паруса» и «Маяка». Загрузки нет потому, что нет потребности в них». А далее следует еще более откровенная фраза: «Неизвестно, для кого будет вестись строительство (местного – авт.) технопарка, для которого не могут найти инвестора. Деньги государство дает, а под что – непонятно».

Полемизируя с бывшим ВРИО российского губернатора Севастополя, а ныне закулисным стратегом города Алексеем Чалым, Горбатов отмечает: «Виноделие (идея Чалого – авт.) – это прекрасно. Это – рентабельно. Но кто будет обеспечивать качественными продуктами питания 400 тысяч населения (города – авт.), четверть которого – пенсионеры?»

По его словам, пять местных совхозов «остались невостребованными», в связи с чем «нужен комплексный подход по привлечению инвесторов в агропромышленную отрасль (города – авт.), учитывая нестабильность крымского климата, морские туманы, резкие перепады температур, которые наносят удар по урожаю».

В Севастополе заметен пока один инвестор – это правительство России, которое инвестирует государственные деньги прежде всего в оборонный сектор

Благое пожелание – найти инвестиции, но что-то не спешат потенциальные инвесторы вкладывать деньги ни в севастопольское «агро», ни вообще в Крым. Почему – понятно: территория – под международными санкциями, рисковать никто не хочет, в связи с чем в Севастополе заметен пока один инвестор – это правительство России, которое инвестирует государственные деньги прежде всего в оборонный сектор, а до агропромышленной отрасли почти ничего не доходит.

Продолжая тему агросектора, Горбатов замечает: «Самая главная проблема: мы отбили (людям – авт.) охоту работать в совхозах. Это – каторжный труд... В (местных – авт.) совхозах «Качинский» и «Золотая балка» работает порядка 300 человек из Дагестана. В остальных – просто нехватка людей».

Не хочет почему-то автор вспоминать старую практику украинских времен, когда осенью совхозные руководители набирали в Севастополе сезонных рабочих из числа пенсионеров и безработных, с которыми за работу рассчитывались не деньгами, а виноградом. Тогда все были довольны, и урожай собирался, и Дагестан был не нужен.

Говоря об упадке портовой инфраструктуры Севастополя, Горбатов замечает: «В украинский период порт в Камышовой бухте, (компания – авт.) «Авлита», (Севастопольский – авт.) морской торговый порт были самой передовой и цивилизованной отраслью (городской экономики –авт.). Были построены нефтеналивные и зерновые терминалы, которые отправляли на экспорт пшеницу, ячмень, рожь, нефтепродукты. В связи с (международными – авт.) санкциями (в отношении Крыма – авт.) все это прекратилось».

Далее следует довольно странная фраза: «Нужна господдержка в открытии портов в Азиатско-Африканском регионе, где нет санкций», – хотя читателям непонятно, как порты Африки и Азии могут помочь Севастополю выйти из-под эмбарго.

Затем Горбатов уходит в область политической фантастики: «Мы должны... искать точки соприкосновений по линии Министерства иностранных дел (России – авт.) по вопросу загрузки наших (севастопольских – авт.) портов. Кроме того, нужно наладить производство на экспорт в регионы РФ».

Из-за санкций почти никто с Крымом и Севастополем не торгует, и практически никто сюда не инвестирует

Конечно, это – нереально: сколько ни напрягался МИД России, сколько он не искал точки соприкосновения во всем мире, а санкции против Крыма и Севастополя остались. Россия предпринимала огромные усилия в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа в США и Марин Ле Пен во Франции, а воз и ныне там, санкции даже постепенно ужесточают. Из-за санкций почти никто с Крымом и Севастополем не торгует, и практически никто сюда не инвестирует. А чтобы «наладить производство на экспорт в регионы РФ» в условиях нынешнего российского экономического кризиса нужны даже не годы, а десятилетия.

В конце своей статьи Горбатов предлагает еще одну фантастическую идею: «Нам нужны свои гостиницы пятизвездочные, которые функционировали бы круглый год, куда ехали бы люди». Видит он в Севастополе и круглогодичные здравницы.

Да, очень даже может быть, что предпринимателям-строителям Павлу Лебедеву и Евгению Кабанову, которых Горбатов открыто рекламирует в своей статье, и нужны «свои гостиницы пятизвездочные» – для престижа и уважения к самим себе. Но вот кто будет жить в этих пятизвездочных гостиницах круглый год? Владимир Путин туда не приедет – у него есть дача в Сочи. Российские олигархи на отдых ездят в дальнее зарубежье, а не в Севастополь. Массовый российский турист в такую дорогую гостиницу не поселится, он предпочтет ютиться «дикарем» в относительно недорогом частном секторе Севастополя, который пока еще не задушила российская налоговая служба за уклонение от налогов.

Крым и Севастополь стали непривлекательными для массового российского туриста, который обеднел вследствие кризиса

Кстати о массовых российских туристах. В украинские времена Крым и Севастополь нравились приезжим россиянам за очень доступные цены, которые были в полтора-два раза ниже, чем в России. Тогда массовый российский турист чувствовал себя в Крыму очень комфортно, если говорить о стоимости отдыха. Однако в марте 2014 года на полуострове произошла так называемая «весна», вследствие которой Крым и Севастополь оказались в рублевой зоне, и здесь начали быстро расти цены на товары и услуги. За год после упомянутой «весны» рублевые цены в Крыму поднялись так, что превзошли среднероссийские и начали приближаться к московским. В итоге Крым и Севастополь стали непривлекательными для массового российского туриста, который обеднел вследствие кризиса, международных санкций и падения цен на нефть, и теперь считает каждый рубль.

Тотальная пропаганда на российском телевидении в 2015 году смогла заманить к Крым часть российских туристов, но многие из них остались недовольны сочетанием цены и качества и больше не хотят приезжать на полуостров, отдавая предпочтение курортам Краснодарского края, Турции, Египта, Израиля и Таиланда.

Что касается взглядов севастопольских «стратегов», которые видят город круглогодичным курортом, привлекающим деньги, то эта стратегия держится на хрупком фундаменте. Фактически купальный сезон в Крыму и Севастополе начинается, когда прогревается море, в середине июня, а иногда и позже, как в этом 2017 году. Сам был на севастопольском пляже в середине июня, и никого там почти не увидел. Заканчивается купальный «сезон» обычно в середине сентября. Итого – три месяца реального «сезона» в году, когда сюда могут приезжать пляжные туристы.

Единожды заехав в Севастополь и послушав рассказ про местные каменные памятники, российский турист больше не хочет сюда возвращаться

​В остальное время года туристы могут смотреть севастопольские камни и слушать рассказы местных экскурсоводов о том, как были проиграны две обороны города. И называется это – «патриотический туризм». Он шумно рекламируется чиновниками и их прислужниками. Однако, по большому счету, «патриотический туризм» – это скучное приложение к российскому телевизору, и почти никому он не нужен, и никто не собирается в него вкладывать личные деньги. Поэтому нет ничего удивительного в том, что единожды заехав в Севастополь и послушав рассказ про местные каменные памятники, российский турист больше не хочет сюда возвращаться.

И сколько ни тужатся местные чиновники, «официально» открывая крымский «сезон» 1 мая, но на этом мало кто обращает внимания, – массовый турист не едет. И рентабельность крымских и севастопольских курортов остается в целом низкой, и не могут они обеспечить местных жителей деньгами круглый год.

В целом же, на мой взгляд, план Вячеслава Горбатова по возрождению экономики Севастополя предполагает ускорение без перестройки, поэтому, он нереален. Опыт последних десятилетий говорит о том, что сначала в городе или в стране должна пройти политическая перестройка, и только после этого будет возможно какое-то экономическое ускорение. Хотя, российские оппозиционеры считают, что нынешняя кремлевская пирамида власти не способна на политическую перестройку, поэтому надо просто менять власть.

Андрей Павлюк,​ блогер

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