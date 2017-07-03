Как сегодня выглядит главная река Симферополя, за какие деньги и в какие сроки российские чиновники обещают изменить судьбу реки и набережной – об этом говорили в эфире телевизионного проекта «Крым.Реалии».

Самая длинная река Крыма – Салгир – проходит через столицу полуострова. Набережная для симферопольцев – это и пастбище, и место для прогулок, и свалка, и беговая дорожка. А для кого-то – возможность легкого заработка, рассказывают горожане.

«Меняли ограду, ставили не металлическую, а пластиковую. И даже до пластиковой добрались»

«Есть бесхозные люди, то есть бомжи, как их называют, они снимают (ограду вдоль реки – КР), сдают на металлолом и все. Получают за это деньги, живут хорошо, припеваючи, им не надо работать. Меняли ограду, ставили не металлическую, а пластиковую. И даже до пластиковой добрались», – возмущается жительница города.

«Я когда-то шел по набережной – сидел товарищ и раскачивал (ограду – КР), она расползлась. Потом, наверное, утащил. Вот так мы относимся к государственному добру», – вторит ей другой житель Симферополя.

Еще в апреле 2017 года подконтрольные Кремлю крымские чиновники обещали приступить к реконструкции набережной, на эти мероприятия отвели время до конца года. В глобальных планах – очистка русла реки, ремонт набережной и ликвидация около тысячи деревьев. Все это воплотят в жизнь, заверяют местные власти, как только найдут средства.

«Нам нужно очистить русло реки – это одна из основных задач. Вы же понимаете, что стоимость этих работ по очистке – предельная – около 250 миллионов рублей (около 110 миллионов гривен – КР). Если мы говорим о реконструкции самой набережной, то, по нашим подсчетам, это порядка полутора миллиардов рублей (650 миллионов гривен – КР)», – заявил в эфире местного телеканала заместитель российского главы Симферополя Кирилл Скороходов.

Однако, за год расчетная сумма выросла на треть, ведь еще в августе 2016 года глава администрации города Геннадий Бахарев оценил работы в миллиард рублей (439 миллионов гривен).

«Ориентировочная стоимость работ по реконструкции приближается к одному миллиарду рублей. В связи с такой значительной суммой нами совместно с властями республики принято решение о поэтапном проведении работ. Организация начального этапа работ запланирована на следующий год», – отметил он.

Суммы, названные крымскими чиновниками, в сопоставлении с реальным объемом работ, удивляют как российских, так и украинских экспертов.

«Там можно и пять миллиардов вложить. Я знаю Салгир как свои пять пальцев. Понятно желание людей вычистить и сделать паркет на набережной. Но я не вижу необходимости тратить бешеные деньги. Там есть аварийные деревья – 50, может,100 деревьев. Но куда все остальное вычищать, я пока даже не понимаю», – говорит экс-главный архитектор Симферополя (в 2015-2016 годах) Эрнст Мавлютов.

«Надо делать пруды-накопители, нужно следить за озеленением прибрежной зоны, связанной с рекой, и регулярно делать обновление, высаживать деревья. Это не должно быть какой-то глобальной практикой, когда срубывают старые и садят новые деревья. Эту цифру я просто не понимаю. Она выглядит чудовищно», – поделился мнением доктор географических наук Дмитрий Николаенко.

По-скромному

А пока ожидаемые миллиарды не выделены из бюджета, вместо установки чугунной ограды чиновники решают вопрос безопасности и эстетического вида из соображений экономии – сеткой.

«Праздник был – повесили зеленую сеточку. Сняли, распилили. Чем хуже, тем лучше для людей. Так что никто не любит город свой. Мусор бросают: идут, и раз – оставили мусор. Правительство наше, крымское… если бы они все любили город наш, то и был бы город красивый», – сетует местная жительница.

Называть работы реконструкцией в Симферополе не решаются, скорее – благоустройством

Сеткой чиновники обещают не ограничиваться, а работать дальше, постепенно. Они озвучили планы до августа: установить 22 скамейки и 44 урны, провести работы по очистке русла и прудов, убрать мусор и восстановить фонтан. При этом называть работы реконструкцией в Симферополе не решаются, скорее – благоустройством.

Сама симферопольская набережная осталась в наследство от советских времен. Ее обустроили 33 года назад, и с тех пор основательно не прибирали. В 2013 году реконструкцию запланировали: участь реки облегчила бы дамба, которая должна была поднять уровень воды в части реки от улицы Шмидта до Кирова, но планам украинских властей не суждено было сбыться.

В первый год после российской аннексии полуострова на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе и очистку русла реки планировалось направить около 40 миллионов рублей (около 17, 5 миллионов гривен) из российского бюджета. На тот момент действующий российский мэр Симферополя Виктор Агеев уверял, что он получил подтверждение от подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о выделении средств на эти цели. Реальных же работ симферопольцы не видят и по сегодняшний день.