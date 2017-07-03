Крым.Реалии уже неоднократно писали о росте деструктивного российского влияния на Балканах и связях подозреваемых в подготовке переворота в Черногории с российскими официальными лицами. Однако, несмотря на недовольство Москвы, в прошлом месяце Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Означает ли это, что провокации России не повторятся в будущем, и насколько сильно влияние Кремля в регионе на данный момент? Об этом беседуем с бывшим послом Черногории в НАТО, профессором практической дипломатии и международных отношений Бостонского университета Веско Гарчевичем.

По словам эксперта, Россия до сих пор имеет достаточно рычагов влияния в регионе. Большинство из них, включая пропагандистские СМИ вроде «Спутника» и RT, расположены в Сербии, а не в Черногории. Однако в данном случае это не играет роли, поскольку большая часть жителей Черногории идентифицирует себя как сербов, а языковой барьер между странами отсутствует.

«Поскольку немногие в регионе способны были смотреть российское ТВ или читать прессу на русском языке, в последнее время Москва обеспечила себе более сотни выходов в сербскоязычные СМИ в одной только Сербии. По моим наблюдениям, более 30% жителей Черногории восприимчивы к этому контенту. Довольно популярно здесь российское информационное агентство «Южный фронт», а также множество небольших телеканалов, большинство из которых расположено в оккупированном Крыму, но работает на сербском языке», – сообщил он.

По словам Веско Гарчевича, локальные сербские СМИ зачастую охотно перепечатывают информацию, распространяемую «Спутником» или «Russia Today».

Местные жители воспринимают это как информацию своих, местных СМИ, порой даже не подозревая, что на самом деле она была подготовлена в Москве

​«В результате местные жители воспринимают это как информацию своих, местных СМИ, порой даже не подозревая, что на самом деле она была подготовлена в Москве. К тому же у части населения еще свежа память о бомбардировках 1999 года, что тоже усиливает их антиНАТОвские настроения», – посетовал эксперт.

По словам бывшего посла Черногории в НАТО, в его стране также довольно широко распространены различные спонсируемые Кремлем движения, вроде «Нет войне, нет НАТО» или «Движения за нейтралитет», формально выступающие за нейтралитет страны на международной арене.

​«Как и аналогичные сербские организации, они поддерживают тесную связь с депутатом Госдумы, заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Сергеем Железняком. «Нет войне, нет НАТО» и «Движение за нейтралитет» активно общаются с сербскими «Заветниками». В Черногории существует даже политическая партия под названием «Демократический фронт», представляющая собой коалицию, большинство членов которой – националистические пророссийские партии, очень напоминающие собой «Сербскую Радикальную партию» Воислава Шешеля. Их лидеры регулярно посещают Москву, где встречаются с Железняком, а также с Дмитрием Рогозиным. На данный момент они представляют собой крупнейший оппозиционный блок в парламенте, набравший на последних выборах 21% голосов. После неудавшейся попытки переворота в октябре 2016 года их влияние несколько упало, однако с помощью российской поддержки и российских денег они смогли восстановить свои позиции», – сообщил Гарчевич.

По словам черногорского аналитика, лидеры пророссийской оппозиции также встречались в Москве с Сергеем Нарышкиным и бывшим директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонидом Решетниковым. Следует отметить, что РИСИ долгое время был институтом при Службе внешней разведки (СВР) России, а затем формально перешел в ведение Администрации Президента. Этот институт известен активным лоббированием аннексии Крыма и войны на Донбассе, а также давним участием в дестабилизации Балкан. Новым главой РИСИ с 2017 года был назначен бывший директор СВР Михаил Фрадков.

​«Будучи директором РИСИ, Решетников был очень активен в нашем регионе. Конечно, довольно трудно доказать факт конкретной передачи денег, но известно, что Решетников и Железняк активно поддерживали созданное в сентябре 2016 года в Черногории «Балканское казачье войско» во главе с Виктором Заплатиным, уже много лет живущим в Белграде. Интересно, что для официального создания своей «армии» они выбрали дату 11 сентября – очередную годовщину террористических атак против США», – отметил Веско Гарчевич.

К слову, Заплатин известен как участник боев в Приднестровье, Абхазии, Боснии и на востоке Украины. Ныне он является уполномоченным представителем Союза добровольцев Донбасса на Балканах, а в прошлом был первым заместителем командующего пограничными войсками так называемой «ЛНР».

«К слову, большинство людей, арестованных за участие в подготовке октябрьского вооруженного переворота в Черногории – члены или сочувствующие «Балканскому казачьему войску», – добавил эксперт.

По словам Веско Гарчевича, большинство участников несостоявшегося переворота были сербскими радикалами, членами националистических организаций. Суд над арестованными должен начаться в сентябре. Всего в Черногории было взято под стражу 14 человек. Список подозреваемых включает в себя двух активистов «Демократического фронта»: Андрия Мандича и Милана Кнежевича.

​«Согласно заключению прокурора, с российской стороны теракты готовили двое агентов: Владимир Попов и Эдуард Широков. Один из них, Широков, прибыл в Сербию под фамилией Шишмаков. В 2014 году он работал заместителем российского военного атташе в Польше, где в этом же году был обвинен в шпионаже и объявлен персоной нон-грата. Затем, в Сербии, они встречались с другим участником переворота, Александром Синджеличем, бывшим у них кем-то вроде «связного». Как вы знаете, затем, буквально через несколько дней после даты предполагаемого переворота, секретарь Совбеза России Николай Патрушев приехал в Белград. По неофициальным данным, именно с его помощью Шишмаков и Попов выехали в Россию. Со своей стороны, мы неоднократно отправляли в Россию запросы об этих людях, но Москва ни разу не ответила нам», – пояснил Гарчевич.

При этом черногорский эксперт допускает, что Кремль может предпринять новую попытку переворота, несмотря на то, что Черногория теперь тоже попадает под действие 5-го пункта Устава НАТО. Однако проблема заключается в том, что в случае успешного свержения действующей власти новое пророссийское правительство не станет обращаться за военной помощью к союзникам. В таком случае, по мнению Веско Гарчевича, пророссийские власти попытаются остановить европейскую интеграцию Черногории и добиться выхода страны из Альянса.

В будущем я ожидаю, что «Демократический фронт» под руководством Москвы будет пытаться использовать малейшую возможность для дестабилизации политической обстановки в стране

​«В будущем я ожидаю, что «Демократический фронт» под руководством Москвы будет пытаться использовать малейшую возможность для дестабилизации политической обстановки в стране. На данный момент они отрицают сам факт подготовки переворота. Однако, на мой взгляд, они уже не смогут организовать что-то подобное попытке, предпринятой в октябре прошлого года. Вероятность успешного повторения такого сценария довольно низка, однако, возможно, нам следует ожидать провокаций политической нестабильности и внутренних кризисов», – предполагает эксперт.

При этом Веско Гарчевич отмечает: в каких-то областях влияние Москвы крайне мало. К примеру, в отличие от Сербии, Черногория абсолютно независима от российских нефти и газа. Основные ветви экономики и финансов также свободны от российских инвестиций. Единственным рынком в Черногории, на котором широко представлены россияне, стал рынок недвижимости и жилья.

«Сейчас у нас проживает около шести тысяч россиян. Однако я должен признать, что среди них не замечено никаких активных античерногорских настроений. К примеру, когда официальные российские СМИ распространяли дезинформацию, пытаясь дискредитировать отдых в Черногории, представители диаспоры даже выпустили письмо с опровержением этих слухов», – отмечает Гарчевич.

Другим положительным фактором, по словам эксперта, является возникшее в последние годы улучшение отношений с Сербией.

«К примеру, Александр Синджелич был арестован сербскими властями по нашему запросу и экстрадирован в Черногорию. Сразу после провала попытки переворота премьер-министр Сербии провел пресс-конференцию, где он подтвердил, что сербские спецслужбы также располагали информацией о его подготовке. Сербская сторона в полном объеме поделилась с нами имеющимися у них доказательствами, в том числе, в части коммуникации террористов между собой. Однако Белград пока не выдал другого обвиняемого в перевороте, Неманью Ристича, который на данный момент находится под наблюдением сербской полиции», – добавил Веско Гарчевич.