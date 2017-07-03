Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Эта война меня «очерствила», – интервью с польским журналистом Павлом Пененжеком, работавшим на Донбассе, опубликовано под таким заголовком в журнале Krytyka Polityczna. «На войну отправились все. В Крыму сделать этого не удалось, потому что все случилось там слишком быстро. Ситуация застала всех врасплох – на Майдане еще не развеялся дым, а в Крыму уже все началось. Люди к этому не были готовы. С Донбассом было иначе – люди, помня, что случилось в Крыму, говорили: «Мы не позволим, чтобы это повторилось». Необычным было то, что так много людей было готово воевать в стране, в которой если бы несколько лет назад кто-то сказал, что будет война, вызвалось бы человек 200. А в это время тех, кто не искал никаких отговорок, собралось много тысяч».

«Грабители осквернили массовое захоронение жертв Холокоста в Крыму», – сообщает американский новостной агрегатор Forward. «Полиция Крыма, территории, аннексированной Россией у Украины в 2014 году, расследует осквернение грабителями массового захоронения жертв Холокоста вблизи города Симферополя. Расследование началось во вторник после несанкционированных эксгумаций, совершенных на прошлой неделе на месте расстрелов, где нацисты и их пособники убили сотни евреев, сообщило информационное агентство ТАСС. «Местный житель видел ночью незнакомых копателей и сразу же сообщил нам», – сказал в интервью информационному агентству Анатолий Гендин, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма. Его организация также жаловалась полиции на раскопки, которые, по его словам, были, скорее всего, работой грабителей, которые искали драгоценные предметы. «Существует предварительное решение Государственного Совета Крыма (подконтрольного России – КР) и организаций еврейской общины о создании конкретных ограждений и создании там системы наблюдения», – заявил заместитель спикера парламента Крыма Григорий Иоффе».

«Россия приостанавливает выплаты в Совет Европы из-за спора о Крыме», – сообщает американский новостной агрегатор U.S.News. «Россия приостановила выплаты Совету Европы в этом году в ответ на лишение права голосовать, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила право голоса российской делегации после аннексии Москвой украинского Крымского полуострова в 2014 году. Лавров сообщил генеральному секретарю Европейского правозащитного органа Торбьорну Ягланду о решении Москвы приостановить платежи по телефону в пятницу. Он сказал, что платежи не возобновятся, пока права российской делегации не будут полностью восстановлены, говорится в заявлении МИД России».

«Лидер крымских татар раскритиковал российское правление», – краткий отчет о выступлении Мустафы Джемилева публикует турецкое информагентство Anadolu Agency. «По словам крымскотатарского лидера, российская аннексия 2014 года была повторением истории. Мустафа Джемилев, украинский депутат и бывший глава крымскотатарского Меджлиса, теперь запрещенного российскими властями, имел в виду первую аннексию Россией Крымского полуострова в 1783 году. Крым в одностороннем порядке решил присоединиться к Российской Федерации в марте 2014 года на референдуме, осужденном международным сообществом и украинским правительством в Киеве. Москва поддержала голосование, назвав его законным и соответствующим международно-правовым стандартам. Большинство крымских татар – уроженцев черноморского полуострова – бойкотировали референдум. Позднее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за провозглашение российской аннексии незаконной. С тех пор были выдвинуты обвинения в том, что российские власти ограничили права и свободы тех, кто выступает против Москвы. Выступая перед агентством «Анадолу» в Страсбурге в пятницу, Джемилев сказал, что люди в Крыму находятся под давлением, а действия частных лиц в Интернете отслеживаются. «Российская Федерация не пришла на нашу землю, чтобы сформировать демократию», – добавил он. Приветствуя западные санкции против России, Джемилев сказал: «Наше положение было бы хуже без помощи западных стран».

«Крым, рекордный мост под санкциями за российскую аннексию», – репортаж с таким заголовком опубликован в итальянской газете Аvvenire. «Строительство моста через Керченский пролив не было абсолютно необходимым и в финансовом отношении совершенно неоправданно, особенно во время большого спада, как тот, который мы переживаем, – говорит профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, пожелавший остаться неизвестным. – Из-за этого моста практически заблокирована реализация всех других инфраструктурных проектов по всей стране (имеется в виду Россия – КР), и было бы достаточно просто увеличить число паромов между Керчью и Таманью для улучшения связи. Были ли действительно необходимыми такие огромные расходы? С экономической точки зрения, абсолютно нет, но если учесть политическую часть вопроса, то дело принимает другой оборот». Для многих попытка Владимира Путина выглядит, помимо огромного воздействия с точки зрения геополитической стратегии, как завоевание окончательной поддержки местного населения накануне президентских выборов 2018 года. Не только русские, которые составляют 65% жителей (Крыма – КР), но и все украинцы, татары и армянское меньшинство, белорусское и еврейское, в основном, не заинтересованы в политических дебатах и гораздо более сосредоточены на преимуществах, к которым мост может привести местную экономику».