Блокировка в Украине российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» совпала с презентацией нескольких украинских соцсетей. Вначале заработала соцсеть Ukrainians. Мобильное приложение Nimses, представленное ранее, за июнь скачали более 2 миллионов раз. А на днях украинские разработчики представили мессенджер NumberZ. Радіо Свобода выясняло, чем будут привлекать пользователей и какие замечания есть к новинкам.

Бесплатное мобильное приложение Nimses можно описать как смесь Instagram с возможностями геолокационный социальной сети, мессенджером и функциями кошелька для цифровой валюты. Идея Nimses зародилась именно в Украине, а основная работа происходит в Киеве, рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Nimses Егор Охотников.

Создатели приложения говорят о нем величественно. «Nimses ‒ концепция, которая наделяет время телом, позволяет его накапливать и потреблять. Мировоззренческая основа Nimses ‒ это круг из 12 принципов, определяющих отношение человека и времени», ‒ говорится на сайте проекта.

Если же говорить о самом приложении, то, судя по контенту, о высокой цели визита читали не все пользователи Nimses. Контент здесь очень разный, он сразу выдает, откуда пришли его авторы ‒ с Instagram, «ВКонтакте» или Facebook. Здесь уже немало ботов и бизнес-страниц ‒ несмотря на то, что разработчики позиционируют Nimses исключительно как сеть для реальных людей и обещают блокировать неподходящие аккаунты.

Вместо лайков ‒ нимы

После регистрации в соцсети каждая минута (онлайн или оффлайн) превращается в один nim (ним) ‒ некую валюту. Нимы ежеминутно накапливаются на индивидуальном балансе пользователя. Этими накоплениями можно пользоваться как банковским счетом, только здесь вместо денег ‒ время. Нимы можно отправлять другим пользователям, оставлять под чьим-то фото (ругательства здесь «платные») или тратить на публикацию в общей ленте новостей, которую в Nimses называют тротуаром. Публикация на тротуаре платная (100 нимов), и видят ее пользователи в радиусе двух километров. Кроме того, можно добавлять людей в круг близких и настраивать автоматический перевод нимов на их счета ‒ такая себе платная подписка на интересные аккаунты, за которыми можно будет следить в любой географической точке.

«Наблюдая за поведением наших пользователей, мы уже сейчас можем с уверенностью сказать, что ним ‒ намного больше, чем привычный всем лайк. Речь идет о новом мериле ценности. Ним ‒ это время, превращенное в вещь. И этим временем можно делиться», ‒ говорит Егор Охотников.

А еще его можно конвертировать в реальные вещи ‒ продукты или услуги от компаний.

Время ‒ это деньги. Почти реальные

«В ближайшее время мы запустим Nimses Music и Nimses Goods. Этого может оказаться мало, но это просто фантастические новинки, которые мало кто в мире предлагает пользователям», ‒ говорят в Nimses. Именно подписка на Nimses Music, по словам разработчиков, сможет заменить привычный для многих и сейчас запрещенный в Украине «ВКонтакте», где многие слушали музыку.

Но несмотря на то, Nimses Music и Nimses Goods еще не запущены, уже сейчас за нимы можно купить еду, напитки, записаться на курсы, зайти на вечеринку или получить скидку. Предложений в сети уже немало.

К примеру, нимами можно рассчитаться в одной из пяти кофеен сети «КаваБулки». Основатель сети Анзор Абуладзе говорит: как только предложение появилось, желающих воспользоваться было немало. Теперь же они сменили несколько концепцию и предлагают оплатить нимами не всю стоимость:

«Сейчас мы ввели 50-процентную скидку на кофе за 3000 нимов». На счету аккаунта ‒ уже более двух миллионов нимов, однако на что их в дальнейшем потратят, говорят, еще не решили. Но отмечают, что информационным фоном, который образовался вокруг кафе, довольны.

Похожая ситуация сложилась и в пиццерии Pizza Place. Желающих обменять нимы на что-то материальное оказалось так много, что в заведении установили ограничения: 3 пиццы и 10 чашек кофе за виртуальную валюту в день.

Разработчики также обещают, что нимы можно будет обменивать на реальные деньги, но это станет возможным не ранее февраля 2018 года. В бурных обсуждениях такого смелого обещания звучит немало скептических комментариев и предположений, что к тому времени Nimses может просто не дожить. Разработчики же не спешат рассказывать, как собираются реализовать, но уверяют, что оттока пользователей, которые захотят просто взять наличные, не боятся.

«Когда это станет возможным, вам не понадобится этого делать, поскольку нимы будут принимать везде», ‒ говорит Егор Охотников.

Некоторые к таким обещаниям относятся скептически.

«Люди пришли за «шарой», ибо говорили: «За нимы сможете покупать вещи». В действительности такая «продажа» будет выгодна только как акция для привлечения внимания к себе (со стороны бизнеса). Постоянно продавать за нимы невозможно, потому что нимы не могут быть деньгами», ‒ говорит специалист по онлайн-репутации Тимофей Власенко.

Разрушение анонимности

Nimses стирает границы между онлайн и оффлайн: приложение показывает тех, кто физически рядом. Здесь также есть чат – можно пообщаться с любым пользователем. Все видят нимы друг друга в реальном времени и привязанный к конкретному месту контент. Идеально, чтобы наконец-то начать здороваться с соседями и заводить новые знакомства. Но все ли готовы к такой открытости?

Многие специалисты, работающие в области медиа, скептически высказываются относительно такого разрушения анонимности.

«Гугл» уже даже поисковые запросы не показывает – соблюдает права человека на конфиденциальность. А наши придумали «лабуду», которая показывает, кто где есть. Подождем несколько кейсов, когда кто-то кого-то поймает и надает пинков за какие дела ‒ за долги, за любовь», ‒ написал по этому поводу Евгений в сообществе masons.digital.

«Вопрос конфиденциальности сильно злит», ‒ добавляет креативный менеджер Кристина Наконечная.

Nimses показывает только расстояние до человека, а не его местонахождение

В самой же компании Nimses не считают это чем-то негативным и рассказывают о преимуществах геолокации: знакомства с людьми, находящимися рядом, посещение событий и заведений, расположенных неподалеку. И обращают внимание, что речь не идет о раскрытии места пребывания: «Nimses показывает только расстояние до другого человека, а не его фактическое местонахождение. На таком же принципе построено много различных мобильных приложений».

Но вопрос анонимности, похоже, не слишком волнует пользователей приложения – судя по обилию зарегистрированных. А таких, если верить данным представителей Nimses, уже более двух миллионов. Сейчас эта соцсеть находится среди самых популярных для скачивания сразу в пяти странах мира.

«Наибольшее количество аудитории сосредоточено в Киеве, Москве и других городах-миллионниках. Но уже сейчас у нас есть пользователи со всего мира ‒ от Азии до Америки. В первую очередь, это молодежь, поскольку именно молодые люди первыми узнают обо всем интересном и устанавливают новые тренды», ‒ добавляет Егор Охотников.

Новый мессенджер NumberZ

Перенасыщенные функциями соцсети иногда мешают простому общению. Мессенджеры ‒ удобная альтернатива для тех, кто предпочитает простую переписку без излишеств.

В середине 2000-х годов едва ли не самым популярным ресурсом для общения был ICQ ‒ простой по наполнению мессенджер для быстрой отправки данных. Его разработали израильские студенты, еще в 1996 году начавшие работать над программой для обмена сообщениями. По примеру ICQ и другие разработчики стали создавать мессенджеры для внутрикорпоративного общения и обмена файлами.

Сегодня мессенджеры являются неотъемлемой частью пользователей смартфонов и компьютеров. По состоянию на 2016 год, самым популярным стал WhatsApp, который создал разработчик с украинскими корнями Ян Кум. В Украине самым популярным мессенджером был и остается Viber. Менее популярен Telegram, которую возглавляет «отец» российской соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров.

1 июля в Украине состоится релиз первого украинского мессенджера NumberZ. Его основная аудитория ‒ активные жители больших городов, которые много путешествуют, ценят мобильность и скорость. Продукт адаптирован для платформ IOS и Android, а также позволяет установить программу на персональные компьютеры. Как и зарубежные конкуренты, NumberZ интегрируется в телефонную книгу и позволяет отправлять быстрые сообщения совершенно бесплатно.

NumberZ по своему фукнционалу мало отличается от WhatsApp, Viber и Telegram, но имеет ряд уникальных функций. Особенно они пригодятся автомобилистам в крупных городах: во время регистрации каждый пользователь может указать номер своего автомобиля, по которому другие пользователи могут осуществлять поиск. Если, например, пользователь выходит из дома и видит, что его автомобиль заблокирован другим транспортным средством, то NumberZ позволяет быстро найти номер телефона владельца по номеру его автомобиля, если другой водитель также является пользователем мессенджера и разместил о себе такую информацию.

Безопасность или комфорт?

Но есть и обратная сторона медали: главными критериями удобства мессенджеров разработчики называют скорость и безопасность. Если скорость зачастую напрямую зависит от скорости сети, то с безопасностью персональных данных и конфиденциальностью личных переписок у разработчиков мессенджеров могут возникать трудности ‒ не так давно в Viber нашли баг, ставивший под угрозу личные данные пользователей. Мессенджер Telegram, наоборот, имеет высокий уровень защиты данных – служба безопасности России даже обвиняла сервис в том, что он способствует терроризму, поскольку высокий уровень зашифрованности информации не дает шансов для взлома и предотвращения терактов. После длительных споров Telegram все же пришлось регистрироваться в «Роскомнадзоре» как распространителю информации.

Украинский мессенджер NumberZ может иметь потенциальные риски для безопасности пользователей, утверждает специалист по корпоративной и информационной безопасности Юрий Саковский:

В условиях российской агрессии каждый интернет-пользователь должен быть особенно осторожным с тем, какую информацию он размещает в сети

«Любые персональные данные украинцев защищены законом. Если человек добровольно размещает номер своего автомобиля в открытом доступе, который синхронизируется с номером телефона, он должен письменно подтвердить согласие на получение и обработку этих данных. Тем самым пользователь должен быть проинформирован о возможных рисках его конфиденциальности и безопасности ‒ это снимает ответственность с разработчиков за потенциальную угрозу. В общем этот вопрос особенно остро стоит для украинцев, поскольку в условиях российской агрессии каждый интернет-пользователь должен быть особенно осторожным с тем, какую информацию он размещает в сети».

В NumberZ уверяют, что их команда будет работать над защитой своих пользователей: «Безопасность ‒ не вопрос одного дня. Мы будем обеспечивать нашим пользователям конфиденциальность и возможность защиты своих персональных данных».