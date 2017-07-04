Крым.Реалии продолжают цикл материалов о бюджетных расходах подконтрольных России крымских чиновников. Недавно мы писали об автопарке аппарата Совмина, который насчитывает не менее шести десятков наименований автомобилей. На их обслуживание (без затрат на топливо) ежегодно из бюджета тратят несколько миллионов рублей. На этот раз расскажем об автопарке подконтрольного России крымского парламента, о котором крымчанам и российским налогоплательщикам пока мало что известно.

Согласно тендерной документации, которая имеется в распоряжении Крым.Реалии, автопарк аппарата подконтрольного России крымского правительства Сергея Аксенова насчитывает десятки автомобилей иностранного производства таких марок, как Ford, Toyota и Mersedes.

По разнообразию брендов парламентский автопарк превосходит совминовский

По рыночным российским расценкам, их общая стоимость составляет 90 миллионов рублей, а содержание ежегодно обходится в несколько миллионов рублей. Однако отсутствие в перечне автомобилей представительского класса, на которых предпочитают ездить нынешние руководители Крыма, свидетельствует о том, что этот перечень автотранспорта неполный.

Не менее интересным оказался автопарк подконтрольного России парламента Крыма. На балансе управделами ведомства тоже не менее шести десятков автомобилей. По разнообразию брендов парламентский автопарк превосходит совминовский.

Чьи Мерседесы и Тойоты?

В апреле управлением делами подконтрольного России парламента Крыма были закуплены у коммерческих структур услуги по техосмотру и техобслуживанию транспортных средств, которые находятся на балансе ведомства. Общая стоимость закупки составила 1,8 миллиона рублей.

В тендерной документации представлены 62 автомобиля, подлежащие техобслуживанию и ремонту. Кроме Фордов и Шевроле, в их числе 31 грузовой автомобиль ГАЗ и один ЗИЛ-ММЗ 45022, 18 автомобилей марки BMW, две Toyota Land Cruiser и одна Toyota Sienna XLE.

Также в автопарке имеются три представительских Мерседеса: Mercedes-Benz S 600, Mercedes-Benz C 230 и Mercedes-Benz E 230.

Интересно, что все автомобили произведены задолго до российской аннексии Крыма. Это дает основания предполагать, что закупались они за средства украинского бюджета, а в 2014 году были присвоены уже подконтрольными России властями. Самые новые автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz S 600, к примеру, были произведены в 2013 году.

Закупать их могли и российские власти после 2014 года, но в этом случае получается, что они приобретали давно устаревшие модели.

Подконтрольные России крымские власти пытаются засекречивать информацию о своих расходах, несмотря на то, что речь идет о бюджетных средствах

В обоих контрактах, заключенными между управделами парламента Крыма и коммерческими структурами, значится, что стороны обязуются сохранять информацию о сделке в тайне от третьих лиц. «Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Конфиденциальные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон», – говорится в документах.

Аналогичные формулировки содержатся и в закупках услуг по техобслуживанию автопарка аппарата Совмина Крыма. Таким образом, оба ведомства пытаются засекречивать информацию о своих расходах, несмотря на то, что речь идет о бюджетных средствах.

Депутатский бизнес

Обслуживание автопарка крымского парламента доверено коммерческим структурам, принадлежащим семьям крымских депутатов-«единороссов». Так, по результатам тендера, услуги по техобслуживанию парламентского автотранспорта закуплены у симферопольского ООО «Авто-Профи».

​Фирмой владеет Юлия Смолянова – жена депутата нынешнего крымского парламента от «Единой России», бывшего регионала, президента группы компаний «Автодель» Михаила Смолянова. Эта же фирма обслуживает автопарк Совмина Аксенова.

Услуги по техосмотру парламентских автомобилей, согласно результатам тендера, оказывает ООО «Крымавтотест».​

По данным российской налоговой, эта фирма зарегистрирована в Симферополе летом 2014 года по улице Жуковского в центре города. Предприятие специализируется на ремонте электроинструментов, торговле и обслуживании автотранспорта.

Фирма принадлежит Оксане и Олегу Харханам. Последний известен как бывший депутат Симферопольского горсовета от Партии регионов. Оксана Хархан, по информации крымских СМИ, является тещей Алексея Черняка – главы комитета подконтрольного России крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму. В парламенте он представляет «Единую Россию», а ранее был депутатом от Партии регионов.