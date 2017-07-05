Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Тяжелая жизнь в Крыму: расчеты только наличными и суровая российская реальность», – репортаж с таким заголовком опубликовало чешское издание Tiscali. «После российской оккупации Крыма деловая жизнь на полуострове изменились. Как признается Евгений Тарло, малый и средний бизнес был связан с Украиной, и изменения после аннексии сильно его затронули. В основном это касается тех предпринимателей, которые привыкли торговать с Украиной или импортировали оттуда товары. Немалую роль сыграли и западные санкции. На полуострове нет ни одного иностранного банка или известного российского банковского дома. До недавнего времени в этом регионе, ставшем теперь российским, невозможно было пользоваться банковскими картами. Порой это приводило к курьезам, рассказывает российский бизнесмен. «В Крыму работает только несколько российских банков, но все они – небольшие. Также решаются проблемы с банковскими картами. В первый год после присоединения Крыма там не работала ни одна карта, и платить можно было только наличными. Теперь работает и безналичный расчет через небольшие российские банки», – объясняет российский предприниматель. По его словам, развитию бизнеса в Крыму намного больше вредит российская действительность, нежели западные санкции».

«Москва: специальная система защиты и «обеспечения безопасности» Крымского моста», – новость с таким заголовком вышла на египетском портале Еlwatannews. «В России создана частная система для защиты и обеспечения безопасности Крымского моста, сообщает информационное агентство «Спутник». Крымский мост нуждается в особой защите, поскольку он является жизненно важным стратегическим объектом, отметило российское агентство, добавив, что стало известно, что задача защиты моста будет возложена на систему, которая включает в себя радиолокационное и визуальное оборудование. Со своей стороны российский военный эксперт, полковник Игорь Такунов сообщил журналистам, что система наблюдения будет присоединена к другим устройствам для мониторинга любых шагов в направлении моста на поверхности моря и под ним, добавив: «Каждый дюйм моря вокруг моста будет находиться под наблюдением днем и ночью, так что никто с намерением подорвать его не сможет приблизиться к мосту».

«Что должен сказать Трамп, когда впервые встретит Путина», – ряд советов, которые дает американскому президенту редакция газеты The Washington Post. «Относительно Украины Трамп также должен продемонстрировать решимость. Россия вызвала вооруженное восстание, захватила Крым в нарушение международных норм и продолжает провоцировать насилие на Донбассе. Трамп должен однозначно объяснить Путину, что Соединенные Штаты не откажутся от санкций, введенных из-за Украины, и так будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия мирных соглашений».

«Запутанные философские основы Дня независимости», – материал с таким заголовком опубликовал американский журнал Newsmax. «Во время войны 1982 года между Англией и Аргентиной кто-то спросил меня, какая страна имеет право управлять Фолклендскими островами. Мой ответ заключался в следующем: «Я не знаю, пока мы не увидим, кто выиграл войну». Фолклендские острова все еще британские, так как Англия выиграла эту войну. Аналогичным образом, Крым снова является российским из-за угрозы применения Россией силы. Результаты плебисцита, на котором жители Крыма ратифицировали захват Россией этого региона, возможно, были честными, но точно сказать невозможно. Голосование также не имело значения, поскольку Россия все равно была намерена удержать Крым».

«Гаагский суд утвердил иск Украины против России», – сообщает немецкое информагентство Deutsche Welle. «Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела украинской компании, требующей возмещения убытков за имущество, утерянное при аннексии Россией Крыма. Украинская энергетическая фирма «Укрнафта» взыщет убытки за оставленные АЗС в Крыму после аннексии Россией в 2014 году. Суд в Гааге постановил, что дело затрагивает двусторонний инвестиционный договор 1998 года между Украиной и Россией, направленный на поощрение экономического сотрудничества. Суд постановил, что двусторонний инвестиционный договор разрешил инвесторам одной страны, чья собственность была присвоена другой страной, начать частное арбитражное разбирательство. Суд сказал, что он также заслушает заявления, предъявленные против России десятью другими украинскими компаниями, в том числе Stabil LLC. «В каждом случае заявители требуют компенсации за имущество, экспроприированное российскими властями после российской аннексии Крыма», – сказал DW Джеймс Бойкин, партнер Hughes Hubbard & Reed, представляющий пять претендентов. «Наша цель – получить компенсацию, равную стоимости экспроприированного имущества», – сказал Бойкин, добавив, что в совокупности компенсация, запрашиваемая заявителями в этих пяти арбитражах, составляет более 1 миллиарда долларов. Россия заявила, что не согласится участвовать в арбитражном разбирательстве. Российский представитель сказал, что изучил претензии Украины, но что Киев «не проявил интереса к диалогу с Москвой» и проигнорировал опасения по поводу прав этнических русских и русскоговорящих в Украине».