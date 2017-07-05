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Политика

Соревнования позолоты: кого и чем награждает Константинов

Владимир Константинов

После аннексии в Крыму учредили ряд государственных наград и премий. Наивысшей наградой считаются наручные часы «от главы Республики Крым». В то же время, наградные часы имеются и у спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Похоже, что между парламентом и правительством Крыма существуют наградные соревнования. И там, и там крымчанам вручают часы за наиболее значимые заслуги. В правительстве Сергея Аксенова в этом году закупили более 200 наградных часов общей стоимостью около 2 миллионов рублей. В крымском парламенте затраты более скромные – 85 экземляров обошлись почти в 300 тысяч рублей.​

Календарь и гарантия

В апреле управделы подконтрольного России крымского парламента заключили контракт на закупку 85 ценных подарков – наручных часов с символикой и гравировкой ведомства. Награды закупают на средства из крымского бюджета.

Крым.Реалии располагают документацией конкурсных торгов, в которой есть подробное описание и эских часов.

Согласно документации, часы включают в себя календарь мгновенного действия, механизм – кварцевый, корпус – из нержавеющей стали с позолотой 1,5 микрона, стрелки и застежка – тоже позолоченные. Стекло у часов – минеральное, устойчивое к внешним воздействиям, циферблат – белый, шампань или бежевый, с накладной позолоченной римской оцифровкой. Предполагается нанесение логотипа на циферблате швейцарскими циферблатными красками. Ремень должен быть выполнен из натуральной кожи темно-коричневого цвета с антиаллергенным покрытием. Для часов требуется наличие техпаспорта и гарантийный талон на срок не менее 12 месяцев.

«В цену контракта включены все затраты поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств по поставке товара, расходы на перевозку до места нахождения заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, разгрузку-погрузку, работы с применением грузоподъемных средств, доставку товара по адресу заказчика», – говорится в документе.

Наградные часы от спикера крымского парламента Владимира Константинова
Наградные часы от спикера крымского парламента Владимира Константинова

Эти часы по многим параметрам скромнее тех, которыми награждает Сергей Аксенов. Для последнего их закупают трех видов.

Ценные подарки для Аксенова и Константинова производит одна и та же фирма – московское ООО «Часовое производство «Полет-хронос». Она принадлежит структурам Сергея Ксенофонтова – совладельца российского торгового дома «Полет» (также известного как «Первый московский часовой завод»).

Наградники

В положении о наградных часах сказано, что ими награждают лиц, отмеченных государственными наградами России и Крыма.

«Награждение ценным подарком производится во время торжественных церемоний награждения, приуроченных ко Дню Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, награжденным Благодарностью или ценным подарком (часами) вручается государственный флаг Крыма», – отмечено в положении.

Часы также являются формой морального поощрения крымских студентов и школьников, занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, а также за высокие достижения в научной работе, искусстве, спорте и активную общественную работу в молодежном движении.

Интервал между награждением наградами и знаками отличия, согласно положению, должен составлять не менее трех лет. Не предусмотрено награждение часами повторно и посмертно.

Скольких крымчан уже наградили такими часами, не известно – этой информации в открытом доступе нет. Ранее сообщали, что часами от крымского спикера поощряли местных чиновников и депутатов. Были среди награжденных и крымские бойцы Росгвардии.

Часы от Константинова также вручили ветерану крымской энергетики Адольфу Иоффе – отцу экс-вице-спикера крымского парламнта, а ныне главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Недавно награжденный скончался.

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