После аннексии в Крыму учредили ряд государственных наград и премий. Наивысшей наградой считаются наручные часы «от главы Республики Крым». В то же время, наградные часы имеются и у спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Похоже, что между парламентом и правительством Крыма существуют наградные соревнования. И там, и там крымчанам вручают часы за наиболее значимые заслуги. В правительстве Сергея Аксенова в этом году закупили более 200 наградных часов общей стоимостью около 2 миллионов рублей. В крымском парламенте затраты более скромные – 85 экземляров обошлись почти в 300 тысяч рублей.​

Календарь и гарантия

В апреле управделы подконтрольного России крымского парламента заключили контракт на закупку 85 ценных подарков – наручных часов с символикой и гравировкой ведомства. Награды закупают на средства из крымского бюджета.

Крым.Реалии располагают документацией конкурсных торгов, в которой есть подробное описание и эских часов.

Согласно документации, часы включают в себя календарь мгновенного действия, механизм – кварцевый, корпус – из нержавеющей стали с позолотой 1,5 микрона, стрелки и застежка – тоже позолоченные. Стекло у часов – минеральное, устойчивое к внешним воздействиям, циферблат – белый, шампань или бежевый, с накладной позолоченной римской оцифровкой. Предполагается нанесение логотипа на циферблате швейцарскими циферблатными красками. Ремень должен быть выполнен из натуральной кожи темно-коричневого цвета с антиаллергенным покрытием. Для часов требуется наличие техпаспорта и гарантийный талон на срок не менее 12 месяцев.

«В цену контракта включены все затраты поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств по поставке товара, расходы на перевозку до места нахождения заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, разгрузку-погрузку, работы с применением грузоподъемных средств, доставку товара по адресу заказчика», – говорится в документе.

Эти часы по многим параметрам скромнее тех, которыми награждает Сергей Аксенов. Для последнего их закупают трех видов.

Ценные подарки для Аксенова и Константинова производит одна и та же фирма – московское ООО «Часовое производство «Полет-хронос». Она принадлежит структурам Сергея Ксенофонтова – совладельца российского торгового дома «Полет» (также известного как «Первый московский часовой завод»).

Наградники

В положении о наградных часах сказано, что ими награждают лиц, отмеченных государственными наградами России и Крыма.

«Награждение ценным подарком производится во время торжественных церемоний награждения, приуроченных ко Дню Республики Крым и Дню Конституции Республики Крым, награжденным Благодарностью или ценным подарком (часами) вручается государственный флаг Крыма», – отмечено в положении.

Часы также являются формой морального поощрения крымских студентов и школьников, занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, а также за высокие достижения в научной работе, искусстве, спорте и активную общественную работу в молодежном движении.

Интервал между награждением наградами и знаками отличия, согласно положению, должен составлять не менее трех лет. Не предусмотрено награждение часами повторно и посмертно.

Скольких крымчан уже наградили такими часами, не известно – этой информации в открытом доступе нет. Ранее сообщали, что часами от крымского спикера поощряли местных чиновников и депутатов. Были среди награжденных и крымские бойцы Росгвардии.

Часы от Константинова также вручили ветерану крымской энергетики Адольфу Иоффе – отцу экс-вице-спикера крымского парламнта, а ныне главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Недавно награжденный скончался.