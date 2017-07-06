Специально для Крым.Реалии

Бывший украинский президент Виктор Янукович решил выйти из судебного процесса по обвинению в государственной измене. Собственно, такое решение было всего лишь вопросом времени. Януковича – как и любого авторитарного правителя – не может устраивать суд, который он не контролирует. Как и любой авторитарный правитель, Янукович не может поверить в справедливость суда. Он считает, что приговор ему выпишет Порошенко. Ну или Луценко. И он участвовал в этом процессе ровно столько времени, сколько было отведено ему российскими «кураторами», программирующими каждый шаг этого приблудного андроида.

Интересен не сам факт выхода из процесса. Интересно искреннее непонимание Януковичем того, что именно его действия послужили причиной войны. И когда Янукович говорит, что делал все для недопущения войны – он лжет самому себе.

И когда Янукович говорит, что делал все для недопущения войны – он лжет самому себе. Янукович – это и есть война. Как и Путин

​Янукович привел Украину к войне самим стилем своего правления, обозначавшим вечную грызню между его придворными и приведшим к разгону «студенческого» Майдана. Янукович привел Украину к войне своим непониманием необходимости разговаривать с рассерженными гражданами и уверенностью, что каждый, кто выступает против его ошалевшей банды – агент ЦРУ. Янукович привел Украину к войне тем, что практически потерял контроль над государством, отдал его в руки российских спецслужб и их многочисленных агентов в собственном окружении. Янукович привел Украину к войне тем, что своим позорным бегством из Киева вывалял в грязи президентский институт. Янукович привел Украину к войне тем, что дал превратить себя в заложника путинских капризов. Янукович привел Украину к войне тем, что вопреки законодательству направил в крымский парламент представление на назначение нового главы правительства автономии, тем самым легитимизировав государственный переворот в автономии. Янукович привел Украину к войне тем, что подливал масла в донбасский костер – годами он обкрадывал своих земляков, а потом решил использовать их как расходный материал для возвращения к власти.

Янукович – это и есть война. Как и Путин. Если можно было бы придумать такую медаль – «за дестабилизацию мирной страны, за убийство граждан, за ограбление и воровство в Украине», то на аверсе этой медали, конечно, был бы профиль Путина. Но на реверсе – профиль Януковича.

Оба диктатора это в полной мере заслужили.

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